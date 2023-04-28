Ольга Абрамова: планируем найти единомышленников в развитии геномики на территории СНГ

Ольга Абрамова, заместитель председателя Правительства Удмуртской Республики, в четвертый раз примет участие в Молочной олимпиаде, которая пройдет в Узбекистане уже в конце мая! В блиц-интервью эксперт рассказала об основных потребительских тенденциях, прогнозируемом росте объема производства молока в Удмуртии, структуре молочного животноводства в регионе, а также о том, почему стоит ожидать формирования и развития молочной переработки с кооперативной системой управления

— Ольга Викторовна, что происходит в молочной отрасли? Какие общие тенденции вы отмечаете и с чем их связываете?



— Российская молочная отрасль взрослеет, мы становимся более эффективными, и это влияет на рынок. Конечно, внешние факторы занимают в этом процессе не последнее место — так, вброс на рынок дешевого сырья и сформированные запасы молокоемких продуктов привели к падению цен на сырье во всех регионах России.



Основной тенденцией считаю потребность в качестве: качество как категория оценки потребителя, так и для переработчика и производителя. Для каждой категории качество свое. Качественное сырье — это более маржинальный продукт, пользующийся спросом у потребителя.



— Какова ситуация в молочном животноводстве Удмуртии, в чем принципиальные различия с другими регионами и какие достижения вы бы отметили?



— Мы растем. Ценовая ситуация, конечно же, повлияет на динамику, но мы уверены, что рост объемов производства сохранится на уровне 4-6%. С 2018 года отрасль уверенно плюсует, ежегодно прирастая в среднем на 6,6%.



Особенностью региона является большая дифференциация размеров производства. Среди наших производителей молока есть «малыши» с 10 коровами и есть крупные хозяйства. Но и здесь отмечу особенность. Средняя величина наших стад — чуть больше 300 голов, а стада более 1000 голов для нас редкость, их всего 19 — 4,2% всех хозяйств, и производят они 32% общего валового продукта.



Такое распределение производства, на наш взгляд, формирует устойчивость отрасли, но при этом создает сложность в применении мер государственной поддержки.



— Приведите, пожалуйста, статистику, сколько в республике хозяйств и какие объемы молока они производят, каково поголовье молочного стада, растет ли?



— На 1 апреля 2023 года в Удмуртской Республике 449 производителей коровьего и козьего молока, из них 203 — это сельскохозяйственные организации и 246 крестьянско-фермерских хозяйств. Поголовье КРС в двух категориях хозяйств на 1 апреля 2023 года — 120 804 головы. Мы незначительно растем с поголовьем коров: за последние пять лет рост составил 2%.



Производство молока в 2022 году в двух категориях хозяйств достигло 907,4 тыс. т, что выше уровня 2021 года на 46,6 тыс. т, или на 5,4%. Текущий год мы начали также с ростом. За три первых месяца 2023 года произвели 242 тыс. т молока, что выше аналогичного периода прошлого года на 7,6%.



Дефицита молока в Удмуртской Республике нет. Это результат политики руководства региона в 90-е годы прошлого века и нулевые нынешнего, которая была направлена на сохранение животноводческих объектов в каждом сельском населенном пункте. Наша задача — развивать эту базу.



— Планируется, что в рамках Молочной олимпиады вы выступите с докладом «Как создать и реализовать Программу развития молочного животноводства». Каким вы видите молочное животноводство в ближайшие годы? Какие здесь приоритеты и первостепенные задачи?



— Молочное животноводство повсеместно локализуется и укрупняется, и такая тенденция сохранится. Вместе с этим мы считаем, что сформировавшаяся сегодня категория малых хозяйств также будет развиваться и работать над самобытными, уникальными продуктами, а также закрывать потребность в молочной продукции своего населенного пункта, района, муниципального образования. На фоне укрепления фермерских хозяйств как самостоятельной экономической единицы начнет активнее развиваться кооперативное движение, и мы увидим формирование молочной переработки с кооперативной системой управления.



— Каков опыт создания и реализации республиканской программы развития молочного животноводства? Как давно в регионе она сформирована, какие меры показали себя наиболее эффективными и почему?



— Программа развития молочного скотоводства Удмуртской Республики была разработана еще в 2015 году и подразумевала развитие через строительство. Однако результаты программы не показали взрывного роста производства, наши производители не стремились выпускать больше, довольствуясь 1-2% в год. Чтобы мотивировать фермеров, нами была предложена альтернативная система мотивации через дифференцированную государственную поддержку. Хозяйства, которые увеличили объем производства, получали больше субсидий. Кроме того, в результате анализа работы программы развития молочного скотоводства стало понятно, что нам не хватает информации о том, как обращаться с нашими быстро меняющимися животными. 2019 год стал годом «Образования в молочном скотоводстве». За год было проведено 120 обучающих мероприятий. Начав активно организовывать и проводить семинары и обучения для руководителей и специалистов предприятий, занимающихся молочным скотоводством, мы уже к концу 2019 года почувствовали результат.



— В ходе Молочной олимпиады вы также выступите в секции «Хорошая генетика: современные технологии развития КРС». Уточните, что делается в области геномной селекции, геномной оценки? На каком уровне находится это направление в вашем регионе на сегодняшний день?



— В производстве приоритетом для нас является генетика — эта база, которая формируется сейчас, а работать она будет через 5-10 лет. Наша задача — реорганизовать племенную работу региона таким образом, чтобы она стала системой мероприятий с измеримым результатом. Для этого в 2020 году мы начали проект внедрения геномной селекции. Перед нами стояла задача отбора лучших животных для дальнейшего разведения, а для этого нужен универсальный инструмент оценки животных и прогнозирования их экономической эффективности. Именно экономической, поскольку производство молока — это бизнес, и чем прибыльнее будут наши животные, тем больший доход получит собственник.



Партнером региона в реализации проекта стала команда компании «КСИВЕЛЬЮ». В 2020 году мы провели генотипирование 7300 животных, сформировали референтную базу данных фенотипических признаков, и в конце 2020 года был «рожден» первый индекс племенной ценности. Он состоял только из параметров молока и продолжительности жизни животного. Об этом мы рассказывали в рамках Молочной олимпиады, которая прошла в Новороссийске в 2021 году. Как сейчас идет работа, мы расскажем на Молочной олимпиаде в Ташкенте!



— Вы не в первый раз примете участие в Молочной олимпиаде, почему для вас это так важно? Ваши ожидания от Молочной олимпиады в Узбекистане?



— Я участвовала в трех Молочных олимпиадах — в 2018, 2019 и 2021 годах, эта Олимпиада станет четвертой.



Конечно же, планируем найти единомышленников в развитии геномики на территории СНГ. Будем рады поделиться своим опытом в молочном животноводстве.



Мы ждем вас на ХIV Молочной олимпиаде, которая пройдет с 21 по 26 мая 2023 года в Ташкенте (Узбекистан).



Регистрация на мероприятие доступна до 15 мая 2023 на официальном сайте Молочной олимпиады ПО ССЫЛКЕ.



Организатор — The DairyNews.

