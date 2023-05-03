«АгроГард»: 20 лет успеха. В этом году компания отмечает юбилей

«АгроГард»

Компания «АгроГард» была создана в 2003 году на базе предприятий кубанского филиала, который на протяжении всех 20 лет остается флагманским для агрохолдинга. В 2008-м в состав компании вошел целый ряд предприятий, расположенных в ЦФО — Курской, Липецкой, Тамбовской и Орловской областях. За счет присоединения этих предприятий площадь сельхозугодий превысила 150 тыс. га. Вместе с тем присоединенные хозяйства имели достаточно низкие показатели производительности, а также высокую долговую нагрузку. Проведенные управленческие реформы по созданию оптимальной системы централизованного управления позволили уже в 2011 году вывести холдинг на прибыльную деятельность и самоокупаемость, обеспечить устойчивую рентабельность и инвестиционную привлекательность бизнеса

На лидирующих позициях

Сейчас «АгроГард» является одним из крупнейших российских сельскохозяйственных холдингов, занимающим прочные позиции в растениеводстве и молочном животноводстве. Предприятия компании стабильно демонстрируют высокие производственные показатели и находятся на лидирующих местах в своих регионах присутствия.



С 2014 года в агрохолдинге реализуют масштабные инвестиционные проекты по развитию складской инфраструктуры, строительству зерносушильных комплексов, формированию парка современной высокопроизводительной сельскохозяйственной техники, модернизации и развитию молочно-товарного комплекса. Общий объем инвестиций в данные проекты насчитывает более 10 млрд руб.



Учитывая особенности формирования урожая и качества зерна в природно-климатических условиях Центрального Черноземья, предприятия «АгроГарда» вынуждены применять технологии промышленной сушки зерна. Так, во всех филиалах холдинга, расположенных в ЦФО, планомерно проводят работы по модернизации и расширению существующих и строительству новых мощностей хранения и сушки готовой продукции. В рамках инвестиционных проектов были построены современные склады на 160 тыс. т хранения зерна. Также на предприятиях Центра были возведены зерносушильные комплексы общей мощностью 250 т/час. Еще одним важным нововведением по увеличению мощностей хранения готовой продукции в хозяйствах ЦФО стало применение технологии хранения зерна в полимерных рукавах. В сезоне 2022/23 в них было размещено более 140 тыс. т готовой продукции. Позиционируя себя как ответственного участника зернового рынка, в 2022 году компания провела полномасштабную работу по добровольной сертификации складских объектов на всех предприятиях.



Существенные инвестиции направлены на приобретение, а затем обновление парка агротехники. Это позволило значительно повысить уровень производительности и автоматизации растениеводства, а также закрыть потребности данного направления в связи с ростом объемов производства. В этом сельхозгоду предприятия компании получили рекордный урожай — валовой сбор зерновых составил 661 тыс. т, а общий валовой сбор по всем культурам превысил 1 млн т.



Следует отметить, что компания «АгроГард» является лидером среди российских агрохолдингов по таким показателям, как прибыльность, рентабельность и эффективность использования земельного банка: более 93 % сельхозземель, которыми владеет компания, вовлечены в севооборот.



Важное сотрудничество

Одной из значимых составляющих в достижении высоких результатов в растениеводстве является сотрудничество компании «АгроГард» с ПАО «ФосАгро» по эффективному использованию систем и технологий минерального питания растений. В рамках взаимодействия с научными подразделениями «ФосАгро» и научно-исследовательскими организациями с 2018 года на предприятиях агрохолдинга проводятся опыты в формате агрополигонов, а полученные в ходе опытов высокие агрономические результаты демонстрируются в рамках проведения Дней поля.



Для развития молочного животноводства были реализованы проекты по модернизации ферм холдинга, обновлению стада и развитию собственной кормовой базы. Наиболее масштабным проектом стало строительство в 2017 году современного молочно-товарного комплекса на 1200 голов дойного стада. Все это позволило существенно повысить производительность данного направления бизнеса. С целью дальнейшей оптимизации процессов производства в рамках национального проекта «Производительность труда» под эгидой Министерства экономического развития РФ на одном из предприятий кубанского филиала начата реализация комплекса мероприятий по повышению производительности труда в отрасли молочного животноводства на основе внедрения методов бережливого производства.







Надежный партнер и ответственный работодатель

За годы становления и развития холдинга была сформирована комплексная система управления, основанная на систематическом совершенствовании механизмов управления производственными и финансовыми ресурсами, формализации и разграничении ответственности между управляющей компанией и предприятиями холдинга, развитии инструментов внутреннего контроля и анализа. Большое значение в «АгроГарде» придается развитию и внедрению систем автоматизированного управления производством, а также автоматизации управленческих и учетных процессов. Реализуемый комплекс мер по развитию системы управления холдингом, совершенствованию механизмов управления производственными и финансовыми ресурсами, а также значимые производственные результаты обеспечили высокий уровень капитализации бизнеса.



Руководство агрохолдинга проводит политику поддержки известности и узнаваемости компании, положительного имиджа и репутации как надежного партнера по всем направлениям деятельности. Агрохолдинг стремится к непрерывному повышению качества своей продукции и открыто демонстрирует это своим партнерам. «АгроГард» осуществляет поставки зерна на внутренний рынок с момента своего основания. Порядка 90 % готовой продукции, произведенной в кубанском филиале, и более 50 % в ЦФО, поставляется крупнейшим зерновым трейдерам России. В целом постоянным покупателям отгружают более 80 % всей реализуемой продукции растениеводства, поэтому не случайно в 2023 году агрохолдинг стал победителем премии «Агроинвестор года — 2022» в номинации «Надежный поставщик зерна на внутренний рынок».



Важнейшим внутренним фактором развития компании руководство компании считает повышение потенциала работников агрохолдинга на всех уровнях за счет реализации программ подготовки резерва управленческих кадров, а также программ повышения квалификации. Большое внимание уделяют финансовому и организационному обеспечению реализации комплекса мероприятий, направленных на создание комфортных и безопасных условий труда, а также на социальную поддержку работников, членов их семей и других жителей населенных пунктов в регионах присутствия предприятий.



Во всех хозяйствах «АгроГарда» внедрена система корпоративного поощрения, сочетающая методы материального и нематериального стимулирования, действует система обучения и развития персонала, а также внедрена система социальных гарантий и компенсаций. Одним из направлений нематериального поощрения является представление работников агрохолдинга к государственным и отраслевым наградам. Сейчас в компании работают пять заслуженных работников сельского хозяйства России и 20 заслуженных работников сельского хозяйства края/области. За последние пять лет сотрудникам агрохолдинга были вручены семь наград Президента и Правительства РФ, 10 наград Министерства сельского хозяйства и 65 наград региональных Минсельхозов.



Предприятия холдинга оказывают материальную помощь работникам и членам их семей на всех этапах жизненного цикла человека. На протяжении многих лет предприятия компании оказывают социальную и благотворительную помощь муниципальным образованиям, организациям и жителям населенных пунктов в своих регионах присутствия. В 2023 году агрохолдинг стал победителем премии «Агроинвестор года — 2022» в номинации «Социально-ответственная инициатива» — «Забота о сотрудниках».







Компания «АгроГард» позиционирует себя как стабильный и устойчиво развивающийся агрохолдинг, занимающий одно из ведущих мест в отрасли сельского хозяйства, который своей деятельностью вносит вклад в реализацию государственной политики в области обеспечения продовольственной безопасности России. Достигнутые за годы существования компании производственные и финансовые результаты и сформированная команда единомышленников позволяют рассчитывать на долгие годы успешной деятельности агрохолдинга.



Подробнее об «АгроГарде» — www.agrogard.ru



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