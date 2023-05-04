Приглашаем на выставку «Меновой двор»

6-8 сентября 2023 года в мегамолле «Армада» в Оренбурге состоится специализированная выставка «Меновой двор»
Организаторы — Правительство Оренбургской области и Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области.
Выставка «Меновой двор» является одним из значимых и профессионально ориентированных мероприятий агропромышленного комплекса региона.
В регионе действуют программы господдержки, направленные на увеличение объемов производства, развитие сельских территорий, развитие и поддержку малых форм хозяйствования, техническую модернизацию, совершенствование систем хранения.
Все это подтверждает востребованность актуальность и перспективность предстоящей выставки.
К участию в «Меновом дворе» приглашаются крупнейшие агрохолдинги, а также предприятия малых и средних форм сельского хозяйства.
В течение трех дней более 100 компаний со всей России продемонстрируют сельскохозяйственную технику, оборудование и сырье для эффективного животноводства, растениеводства, пищевой промышленности, изделий для переработки, хранения и упаковки сельхозпродукции.
Отдельной экспозицией будут представлены переработчики и производители продуктов питания.
На полях выставки пройдет насыщенная деловая работа: конференции, круглые столы, обучающие семинары, торгово-закупочная конференция с участием сетей, дегустационный конкурс «Наша марка» с вручением медалей победителям.
Разделы выставки:
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Сельскохозяйственная техника;
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Животноводство;
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Растениеводство;
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Оборудование и сырье для пищевой промышленности;
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Торговое оборудование;
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Цифровые технологии;
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Молочная продукция;
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Мясная и рыбная продукция;
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Хлебобулочные и кондитерские изделия;
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Крупяные и макаронные изделия, мука;
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Плодоовощная продукция;
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Безалкогольные напитки, чай, кофе;
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Продукция халяль.
Оператор мероприятия
Тел./факс: +7 (347) 246-42-44, 246-42-73.
E-mail: mendvor@bvkexpo.ru
www.mendvor.ru