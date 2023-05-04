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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Приглашаем на выставку «Меновой двор»

Партнёрский материал

Приглашаем на выставку «Меновой двор»
«Меновой двор»
Приглашаем на выставку «Меновой двор»
«Меновой двор»

6-8 сентября 2023 года в мегамолле «Армада» в Оренбурге состоится специализированная выставка «Меновой двор»

Организаторы — Правительство Оренбургской области и Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области.

Выставка «Меновой двор» является одним из значимых и профессионально ориентированных мероприятий агропромышленного комплекса региона. 

В регионе действуют программы господдержки, направленные на увеличение объемов производства, развитие сельских территорий, развитие и поддержку малых форм хозяйствования, техническую модернизацию, совершенствование систем хранения.

Все это подтверждает востребованность актуальность и перспективность предстоящей выставки.

К участию в «Меновом дворе» приглашаются крупнейшие агрохолдинги, а также предприятия малых и средних форм сельского хозяйства. 

В течение трех дней более 100 компаний со всей России продемонстрируют сельскохозяйственную технику, оборудование и сырье для эффективного животноводства, растениеводства, пищевой промышленности, изделий для переработки, хранения и упаковки сельхозпродукции.

Отдельной экспозицией будут представлены переработчики и производители продуктов питания.

На полях выставки пройдет насыщенная деловая работа: конференции, круглые столы, обучающие семинары, торгово-закупочная конференция с участием сетей, дегустационный конкурс «Наша марка» с вручением медалей победителям.

Разделы выставки:

  • Сельскохозяйственная техника;

  • Животноводство;

  • Растениеводство;

  • Оборудование и сырье для пищевой промышленности;

  • Торговое оборудование;

  • Цифровые технологии;

  • Молочная продукция;

  • Мясная и рыбная продукция;

  • Хлебобулочные и кондитерские изделия;

  • Крупяные и макаронные изделия, мука;

  • Плодоовощная продукция;

  • Безалкогольные напитки, чай, кофе;

  • Продукция халяль.

Оператор мероприятия
Тел./факс: +7 (347) 246-42-44, 246-42-73.
E-mail: mendvor@bvkexpo.ru
www.mendvor.ru

«Меновой двор» 

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