Приглашаем на выставку «Меновой двор»

«Меновой двор»

6-8 сентября 2023 года в мегамолле «Армада» в Оренбурге состоится специализированная выставка «Меновой двор»

Организаторы — Правительство Оренбургской области и Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области.



Выставка «Меновой двор» является одним из значимых и профессионально ориентированных мероприятий агропромышленного комплекса региона.



В регионе действуют программы господдержки, направленные на увеличение объемов производства, развитие сельских территорий, развитие и поддержку малых форм хозяйствования, техническую модернизацию, совершенствование систем хранения.



Все это подтверждает востребованность актуальность и перспективность предстоящей выставки.



К участию в «Меновом дворе» приглашаются крупнейшие агрохолдинги, а также предприятия малых и средних форм сельского хозяйства.



В течение трех дней более 100 компаний со всей России продемонстрируют сельскохозяйственную технику, оборудование и сырье для эффективного животноводства, растениеводства, пищевой промышленности, изделий для переработки, хранения и упаковки сельхозпродукции.



Отдельной экспозицией будут представлены переработчики и производители продуктов питания.



На полях выставки пройдет насыщенная деловая работа: конференции, круглые столы, обучающие семинары, торгово-закупочная конференция с участием сетей, дегустационный конкурс «Наша марка» с вручением медалей победителям.



Разделы выставки:



Сельскохозяйственная техника;



Животноводство;



Растениеводство;



Оборудование и сырье для пищевой промышленности;



Торговое оборудование;



Цифровые технологии;



Молочная продукция;



Мясная и рыбная продукция;



Хлебобулочные и кондитерские изделия;



Крупяные и макаронные изделия, мука;



Плодоовощная продукция;



Безалкогольные напитки, чай, кофе;



Продукция халяль.



Оператор мероприятия

Тел./факс: +7 (347) 246-42-44, 246-42-73.

E-mail: mendvor@bvkexpo.ru

www.mendvor.ru

