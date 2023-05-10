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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Стартовали торги по продаже крупнейшего в Ленобласти элеватора и комбикормового завода

Партнёрский материал

Стартовали торги по продаже крупнейшего в Ленобласти элеватора и комбикормового завода
Стартовали торги по продаже крупнейшего в Ленобласти элеватора и комбикормового завода

«Лужский комбикормовый завод» — основным видом деятельности предприятия является производство россыпных и гранулированных комбикормов. Основные потребители продукции — птицефабрики, свинокомплексы, совхозы и прочие хозяйства Ленинградской, Новгородской, Псковской, Мурманской областей, Карелии. Завод введен в эксплуатацию в апреле 1987 года. Предприятие законсервировано в ноябре 2021 года

Завод расположен в непосредственной близости к трассе Е95.

Удобное расположение между Ленинградской, Псковской и Новгородской областями.

Рабочая/Проектная мощность — ~ 15 / 30 тыс. т/мес.

Площадь завода — 15,6 га (территория завода).

Недвижимое имущество: производственные корпуса, элеватор, депо для стоянки тепловоза, комплекс вспомогательных зданий.

Оборудование: Wynveen, Van Aarsen Amandus Kahl.

Емкость элеватора — 76 100 т (крупнейший в Ленинградской области)

Транспорт и логистика: подъездные железнодорожные пути — 6 км, вместимость — до 100 вагонов, маневровый локомотив, 18 большегрузных автомобилей. 

Площадка обеспечена достаточными мощностями — электроэнергия, газ, вода и т. п. 

Торги в рамках процедуры конкурсного производства. Срок — с 10.05.2023 до 26.05.2023.

Начальная цена — 252 297 050,64 руб., минимальная цена — 176 607 935,45 руб. 

Торговая площадка: «Аукционы Федерации». — www.alfalot.ru - https://bankrupt.alfalot.ru/public/public-offers/lots/view/268752/

Залог — .

Контактная информация: Вилис Марина, тел.: +7 (812) 775-35-00, вн.: 1007, VilisMV@Spb.rshb.ru

*ОГРН 1024701560070, ИНН 4710003839, адрес: 188255, Ленинградская обл., р-н Лужский, г. п. Толмачево.

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