Михаил Мищенко: «Центральная Азия очень важна для молочной индустрии евразийского континента»

The DairyNews

Глава Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко рассказал, почему Молочная олимпиада 2023 года проводится в Ташкенте, а также какие спикеры международного уровня и ведущие компании уже подтвердили свое участие в деловой программе мероприятия

— Михаил, наверняка многие в процессе подготовки задавали вопрос: почему Ташкент, как было принято решение проводить Молочную олимпиаду там?



— Мы меняем место проведения Молочной олимпиады не просто так — это живой, развивающийся проект. Нынешняя Олимпиада проводится в Ташкенте, крупнейшем городе Центральной Азии, вовсе не случайно. Этот регион очень важен для молочной индустрии евразийского континента.



Узбекистан, где проживает 36 млн человек, не входит в Таможенный союз. Вместе с тем это республика, которая имеет большой геополитический вес в Центральной Азии. Важно отметить, что еще до недавнего времени Узбекистан был закрытой страной, иностранные компании не могли инвестировать средства и наращивать здесь свое присутствие. Сейчас произошла либерализация экономики, и Узбекистан очень активно развивается — это касается и животноводства, и растениеводства. Узбекистан — страна с большим потенциалом; это хорошая локация для Молочной олимпиады и для того, чтобы обсудить вопросы молочной отрасли Центральной Азии.



— Какие тенденции отрасли будут в центре внимания в этом году?



— Например, в соседней с Узбекистаном стране, России, сейчас избыток молока, и мы наконец начали задумываться о том, что не нужно поставлять продукцию в Китай, а нужно работать с соседними регионами и поставлять российское молоко туда. И здесь речь идет о пересечении интересов разных стран и регионов, и Центральной Азии тоже. Программа Молочной олимпиады так или иначе будет отражать эту проблематику.



— Наверняка ведь состав спикеров также будет связан с тем, какие вопросы планируется обсуждать в рамках деловой программы?



— Конечно, мы будем обсуждать и глобальную экономику. Говорить о ней будет, в частности, Пьеркристиано Браззале, президент Международной молочной федерации (IDF). Мы также пригласили еще одного интересного аналитика из Италии, Гаэтано Пьермарокки, сейчас он управляющий директор Agri Networking Tools Srl. У него очень большой опыт работы в молочной индустрии и аналитике: он был директором по закупкам глобальных мировых компаний, гендиректором аналитической сети IFCN. Я думаю, послушать его и пообщаться с ним будет интересно всем участникам.



В списке наших спикеров — министры Узбекистана, Кыргызстана, откуда приедут и крупные бизнесмены. Будет несколько спикеров из Турции, Дубая.



— Какие темы будут подниматься на специализированных секциях?



— Планируется много интересных обсуждений и докладов во второй и третий день Олимпиады. Например, запланирована интересная дискуссия с компанией Marbo, посвященная маркетингу.



Кроме того, совместно с председателем совета директоров компании «Шин-Лайн» Дмитрием Докиным мы проводим секцию, посвященную рынку мороженого. Будут выступать лидеры индустрии, такие как «Айсберри», а также кондитеры и производители мороженого из Узбекистана.



Вообще одна из задач этого года — показать игроков молочной отрасли, которых раньше не было в публичном поле. И как раз в составе наших спикеров ожидается много новых лиц, которые обычно не посещают профильные мероприятия. В частности, представители сегмента мороженого.



— Какие вопросы будут обсуждаться в рамках секций, посвященных животноводству, какие будут спикеры?



— Будем обсуждать в том числе вопросы генетики, кормопроизводства, доения. Что касается оборудования для животноводства, то тут тоже есть что обсудить. На фоне санкций некоторые поставщики, такие как Lely и DeLaval, уходят из России, но развиваются в Центральной Азии. Представители этих двух компаний расскажут о своих стратегиях, поделятся планами и, конечно же, экспертизой. В том числе и тем, как они будут работать с российскими компаниями, закупившими у них оборудование, в новых реалиях.



— А что в итоге делать производителям молока, которые рассчитывали на сотрудничество с Lely и DeLaval?



— Место компаний, которые ушли из России, сейчас активно занимают турецкие производители, а также английская Fullwood и другие игроки. И то, как будет меняться спектр поставщиков оборудования и технологий для производителей и переработчиков молока в России, мы обязательно обсудим на мероприятии!



— Будем следить за обновлениями деловой программы на официальном сайте! Спасибо за интервью.



Регистрация на мероприятие доступна на официальном сайте Молочной олимпиады до 15 мая ПО ССЫЛКЕ.



Молочная олимпиада — одно из крупнейших в мире мероприятий, которое ежегодно собирает сотни представителей мировой молочной индустрии. За 13 лет работы Молочная олимпиада объединила более 11 тыс. участников молочной отрасли со всего мира.



Главная цель Молочной олимпиады — определение перспектив мирового молочного рынка, оценка существующих отраслевых проблем, прогноз тенденций, которые будут оказывать наиболее сильное влияние на отрасль, а также поиск новых возможностей.



Партнеры и спонсоры:



Золотой спонсор: Агропромышленный холдинг «РМ-Агро».

Спонсор деловой программы: MARBO.

Спонсор экскурсии в Бухару: Doehler.

Специальные спонсоры: «Альта Дженетикс Раша» и AgroSammix.

Партнеры: Молочный союз Казахстана, Республиканская палата молочных и комбинированных пород КРС, DairyNews UZ, France Group, Финансовый фонд BT Innovation, iMAS, DeLaval, AGRITECHNICA, EuroTier



Организатор — The DairyNews.

