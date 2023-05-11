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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Михаил Мищенко: «Центральная Азия очень важна для молочной индустрии евразийского континента»

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Михаил Мищенко: «Центральная Азия очень важна для молочной индустрии евразийского континента»
The DairyNews
Михаил Мищенко: «Центральная Азия очень важна для молочной индустрии евразийского континента»
The DairyNews

Глава Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко рассказал, почему Молочная олимпиада 2023 года проводится в Ташкенте, а также какие спикеры международного уровня и ведущие компании уже подтвердили свое участие в деловой программе мероприятия

— Михаил, наверняка многие в процессе подготовки задавали вопрос: почему Ташкент, как было принято решение проводить Молочную олимпиаду там?

— Мы меняем место проведения Молочной олимпиады не просто так — это живой, развивающийся проект. Нынешняя Олимпиада проводится в Ташкенте, крупнейшем городе Центральной Азии, вовсе не случайно. Этот регион очень важен для молочной индустрии евразийского континента.

Узбекистан, где проживает 36 млн человек, не входит в Таможенный союз. Вместе с тем это республика, которая имеет большой геополитический вес в Центральной Азии. Важно отметить, что еще до недавнего времени Узбекистан был закрытой страной, иностранные компании не могли инвестировать средства и наращивать здесь свое присутствие. Сейчас произошла либерализация экономики, и Узбекистан очень активно развивается — это касается и животноводства, и растениеводства. Узбекистан — страна с большим потенциалом; это хорошая локация для Молочной олимпиады и для того, чтобы обсудить вопросы молочной отрасли Центральной Азии.

— Какие тенденции отрасли будут в центре внимания в этом году?

— Например, в соседней с Узбекистаном стране, России, сейчас избыток молока, и мы наконец начали задумываться о том, что не нужно поставлять продукцию в Китай, а нужно работать с соседними регионами и поставлять российское молоко туда. И здесь речь идет о пересечении интересов разных стран и регионов, и Центральной Азии тоже. Программа Молочной олимпиады так или иначе будет отражать эту проблематику.

— Наверняка ведь состав спикеров также будет связан с тем, какие вопросы планируется обсуждать в рамках деловой программы?

— Конечно, мы будем обсуждать и глобальную экономику. Говорить о ней будет, в частности, Пьеркристиано Браззале, президент Международной молочной федерации (IDF). Мы также пригласили еще одного интересного аналитика из Италии, Гаэтано Пьермарокки, сейчас он управляющий директор Agri Networking Tools Srl. У него очень большой опыт работы в молочной индустрии и аналитике: он был директором по закупкам глобальных мировых компаний, гендиректором аналитической сети IFCN. Я думаю, послушать его и пообщаться с ним будет интересно всем участникам.

В списке наших спикеров — министры Узбекистана, Кыргызстана, откуда приедут и крупные бизнесмены. Будет несколько спикеров из Турции, Дубая.

— Какие темы будут подниматься на специализированных секциях?

— Планируется много интересных обсуждений и докладов во второй и третий день Олимпиады. Например, запланирована интересная дискуссия с компанией Marbo, посвященная маркетингу.

Кроме того, совместно с председателем совета директоров компании «Шин-Лайн» Дмитрием Докиным мы проводим секцию, посвященную рынку мороженого. Будут выступать лидеры индустрии, такие как «Айсберри», а также кондитеры и производители мороженого из Узбекистана.

Вообще одна из задач этого года — показать игроков молочной отрасли, которых раньше не было в публичном поле. И как раз в составе наших спикеров ожидается много новых лиц, которые обычно не посещают профильные мероприятия. В частности, представители сегмента мороженого.

— Какие вопросы будут обсуждаться в рамках секций, посвященных животноводству, какие будут спикеры?

— Будем обсуждать в том числе вопросы генетики, кормопроизводства, доения. Что касается оборудования для животноводства, то тут тоже есть что обсудить. На фоне санкций некоторые поставщики, такие как и , уходят из России, но развиваются в Центральной Азии. Представители этих двух компаний расскажут о своих стратегиях, поделятся планами и, конечно же, экспертизой. В том числе и тем, как они будут работать с российскими компаниями, закупившими у них оборудование, в новых реалиях.

— А что в итоге делать производителям молока, которые рассчитывали на сотрудничество с и ?

— Место компаний, которые ушли из России, сейчас активно занимают турецкие производители, а также английская Fullwood и другие игроки. И то, как будет меняться спектр поставщиков оборудования и технологий для производителей и переработчиков молока в России, мы обязательно обсудим на мероприятии!

— Будем следить за обновлениями деловой программы на официальном сайте! Спасибо за интервью.

Регистрация на мероприятие доступна на официальном сайте Молочной олимпиады до 15 мая ПО ССЫЛКЕ.

Молочная олимпиада — одно из крупнейших в мире мероприятий, которое ежегодно собирает сотни представителей мировой молочной индустрии. За 13 лет работы Молочная олимпиада объединила более 11 тыс. участников молочной отрасли со всего мира.

Главная цель Молочной олимпиады — определение перспектив мирового молочного рынка, оценка существующих отраслевых проблем, прогноз тенденций, которые будут оказывать наиболее сильное влияние на отрасль, а также поиск новых возможностей.

Партнеры и спонсоры:

Золотой спонсор: Агропромышленный холдинг «РМ-Агро».
Спонсор деловой программы: MARBO.
Спонсор экскурсии в Бухару: Doehler.
Специальные спонсоры: «Альта Дженетикс Раша» и AgroSammix.
Партнеры: Молочный союз КазахстанаРеспубликанская палата молочных и комбинированных пород КРСDairyNews UZFrance GroupФинансовый фонд BT InnovationiMASDeLavalAGRITECHNICAEuroTier

Организатор — The DairyNews.

Контакт для СМИ: Елена Харьковская, PR-manager The DairyNews, eh@dairynews.today.

The DairyNews 

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