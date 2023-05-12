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Форум машиностроителей

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Форум машиностроителей
«Ростсельмаш»
Форум машиностроителей
«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш» стал участником XI Форума машиностроителей Казахстана по системному решению актуальных вопросов отрасли, который прошел в Астане с 10 по 12 мая

В пленарном заседании Форума приняли участие руководители Администрации Президента, центральных госорганов и акиматов регионов, предприниматели и отраслевые эксперты. 

В начале своего выступления премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов зачитал приветственное слово Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В обращении было сказано, что в прошлом году объемы производства отрасли превысили 3 трлн тенге, увеличился ассортимент и объем экспорта продукции, созданы тысячи рабочих мест. Токаев обозначил главной задачей развитие внутристрановой ценности, наращивание производства товаров более высоких переделов и поэтапный выход на экспортные рынки. 

Как было отмечено, в настоящее время доля машиностроения в промышленности Казахстана составляет 6%, функционируют 3800 предприятий, трудоустроены 116 тыс. человек. 

В свою очередь, премьер-министр подчеркнул, что Казахстан продолжает политику по индустриализации страны, диверсификации экономики и снижению импортозависимости.

«Отечественное машиностроение, являясь локомотивом обрабатывающей промышленности, было и остается в фокусе внимания Правительства. Рост производства в машиностроении в прошлом году составил 9,4%, а по итогам четырех месяцев этого года — 36%», — сказал Алихан Смаилов.


В ходе пленарного заседания выступил президент Ассоциации «» Константин Бабкин. Он отметил важность многолетнего и надежного сотрудничества компании «» с сельхозтоваропроизводителями Казахстана, также коснулся темы ключевых вызовов, стоящих перед отраслью в целом.

«Сегодня геополитика приводит к изменениям в географии рынка. В прошлом году у нас разорвались многие цепочки поставок, но появились новые. Мы прошли без потерь для производства и имеем смелые планы по наращиванию его объемов. Ни один из запланированных инвестиционных объектов не остановлен. “” продолжает идти вперед и развиваться в сторону автоматизации техники, что имеет очень большой потенциал для Республики Казахстан», — прокомментировал Константин Бабкин.

Участники обсудили широкий круг вопросов развития отрасли, в том числе технологическое перевооружение отечественного производства, укрепление кооперационных связей, внедрение инновационных решений, обеспечение доступности финансирования, поддержку малого и среднего бизнеса, подготовку высококвалифицированных кадров и ряд других. 


На выставочной площадке международной специализированной выставки Kazakhstan Machinery Fair 2023 «» презентовал высокопроизводительный комбайн ACROS 550. Экспозицию компании посетили и участники Форума машиностроителей, среди них официальная делегация во главе с Алиханом Смаиловым.

«Ростсельмаш» 

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