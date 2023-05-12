Форум машиностроителей

«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш» стал участником XI Форума машиностроителей Казахстана по системному решению актуальных вопросов отрасли, который прошел в Астане с 10 по 12 мая

В пленарном заседании Форума приняли участие руководители Администрации Президента, центральных госорганов и акиматов регионов, предприниматели и отраслевые эксперты.



В начале своего выступления премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов зачитал приветственное слово Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В обращении было сказано, что в прошлом году объемы производства отрасли превысили 3 трлн тенге, увеличился ассортимент и объем экспорта продукции, созданы тысячи рабочих мест. Токаев обозначил главной задачей развитие внутристрановой ценности, наращивание производства товаров более высоких переделов и поэтапный выход на экспортные рынки.



Как было отмечено, в настоящее время доля машиностроения в промышленности Казахстана составляет 6%, функционируют 3800 предприятий, трудоустроены 116 тыс. человек.



В свою очередь, премьер-министр подчеркнул, что Казахстан продолжает политику по индустриализации страны, диверсификации экономики и снижению импортозависимости.



«Отечественное машиностроение, являясь локомотивом обрабатывающей промышленности, было и остается в фокусе внимания Правительства. Рост производства в машиностроении в прошлом году составил 9,4%, а по итогам четырех месяцев этого года — 36%», — сказал Алихан Смаилов.







В ходе пленарного заседания выступил президент Ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин. Он отметил важность многолетнего и надежного сотрудничества компании «Ростсельмаш» с сельхозтоваропроизводителями Казахстана, также коснулся темы ключевых вызовов, стоящих перед отраслью в целом.



«Сегодня геополитика приводит к изменениям в географии рынка. В прошлом году у нас разорвались многие цепочки поставок, но появились новые. Мы прошли без потерь для производства и имеем смелые планы по наращиванию его объемов. Ни один из запланированных инвестиционных объектов не остановлен. “Ростсельмаш” продолжает идти вперед и развиваться в сторону автоматизации техники, что имеет очень большой потенциал для Республики Казахстан», — прокомментировал Константин Бабкин.



Участники обсудили широкий круг вопросов развития отрасли, в том числе технологическое перевооружение отечественного производства, укрепление кооперационных связей, внедрение инновационных решений, обеспечение доступности финансирования, поддержку малого и среднего бизнеса, подготовку высококвалифицированных кадров и ряд других.







На выставочной площадке международной специализированной выставки Kazakhstan Machinery Fair 2023 «» презентовал высокопроизводительный комбайн ACROS 550. Экспозицию компании посетили и участники Форума машиностроителей, среди них официальная делегация во главе с Алиханом Смаиловым.