Круче просто-напросто нет!

Modern Bakery Moscow | Confex 2023

Хлебопеки и кондитеры России определили главное место встречи профессионального сообщества

21-24 марта 2023 года в ЦВК «Экспоцентр» в 28-й раз состоялась международная специализированная выставка для хлебопекарного и кондитерского рынков Modern Bakery Moscow | Confex. В этом году на площадке одного из самых значимых деловых событий хлебопекарной и кондитерской отрасли представили свои технологические и сырьевые решения 179 экспонентов из девяти стран: Азербайджана, Беларуси, Вьетнама, Германии, Италии, Китая, России, Турции и Чехии. В составе постоянных участников выставки были представлены хорошо известные иностранные и российские бренды: Abat, Buhler, Debag, Handtmann, Lesaffre, Memak, Polair, Rondo, Tecnopool, Wiesheu, «Ангел Ист Рус», «Бегарат», «Берта», фирма «Восход», «Макиз-Урал», СЭМЗ, Шебекинский машиностроительный завод. Впервые участвовали такие компании, как Forma Makina, Hi-Road, Mirpain, Özköseoğlu, Ozti Bakeware, Qingdao Kesong, Tan Nhat Huong, Wuxi Bakeware, FORGENIKA, Ароматик, КХП «Тихорецкий», «МП-Технологии», «Рокинтехинвест», «Сава», СК «Ленинградский», ТД «Пищевые технологии», «Тулаторгтехника» и др. В этом году при поддержке фонда «Центр поддержки экспорта» Краснодарского края в экспозиции также были представлены технологии и оборудование компаний Кубани: торгового дома «Пищевые технологии», компаний «Левант-Рус» и «Лига-Пак», Краснодарского завода котельно-энергетического оборудования.



На выставке были представлены такие тематические направления, как пищевые технологии для хлебопекарных и кондитерских производств, ингредиенты, сырье и добавки, оборудование для упаковки, хранения и оснащения торговых пространств, холодильное оборудование, технологии для гигиены производства, коммерческий транспорт.



В этом году во второй раз была представлена экспозиция технологий и инноваций для шоколадного и сахаристого кондитерского производства «Конфекс. Кондитерская экспертиза», которая была расширена новыми иностранными экспонентами: Alke Machinery, Girisim Makina, Keskin Makina, Omaks и другими компаниями.



Выставку посетили 13592 отраслевых специалиста из 21 страны, восьми федеральных округов и 79 регионов Российской Федерации.



Что было нового на выставке 2023 года

Впервые состоялся круглый стол «Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем зданий хлебозаводов», в рамках которого специалисты обсудили модернизацию инженерных систем и методы снижения расходов на эксплуатацию хлебозаводов. Организатором выступил Российский союз пекарей (РСП).



Впервые на выставке НИИХП представил «Выездную лабораторию», которая занималась исследованием образцов продукции предприятий мукомольной, хлебопекарной промышленности, производителей ингредиентов.



Alke Machinery: «В выставке мы принимаем участие в первый раз. Для нас интересно, что здесь есть тематическая экспозиция для кондитерского производства, поскольку мы являемся производителями оборудования для кондитерских изделий. Данная выставка более специализирована и профессиональна — для нас это однозначно плюс».



Polo AG: «Очень много партнеров на выставке: и действующих, и новых. Успешно проходят переговоры, мы очень довольны. Выставка чрезвычайно важна для поддержания контактов с клиентами, а также открытия новых бизнес-возможностей. Каждый раз после выставки мы открываем новые направления для развития».



«Русимэкс»: «Очень много посетителей. Также у нас было очень много переговоров, и в первый же день мы заключили большое количество сделок. Мы с командой очень довольны. Здесь мы можем пообщаться с клиентами лицом к лицу, понять, какие у них боли, чем они живут, — сейчас это очень важно».



Том Халпин, основатель Layerz Bakery: «Меня поразил масштаб выставки. Много оборудования, мероприятий, мастер-классов. Я узнал много нового, увидел технологии, которые хочу использовать в своем производстве. Для меня это мероприятие, которое налаживает связь между потребителями и производителями».



Новая деловая программа на Modern Bakery Moscow | Confex

В этом году в рамках выставки были организованы и проведены 34 мероприятия: 14 деловых событий и 20 мастер-классов.



21-22 марта в третий раз состоялся международный бизнес-форум для топ-менеджеров кондитерских предприятий «Конфекс. Кондитерская экспертиза».







Владельцы бизнеса обсудили ключевые тренды кондитерского рынка 2023 года, вызовы и проблемы отрасли, импортозамещение ингредиентов и оборудования для кондитерского производства, перспективные рынки для экспорта кондитерской продукции, а также методы повышения производительности труда на кондитерских предприятиях. Отдельная сессия была посвящена взаимодействию «поставщик — сеть», а также новым реалиям food-ритейла и рынка e-grocery. В рамках сессии «Антикризисный маркетинг, брендинг и упаковка» производители кондитерских изделий поделились своим опытом продвижения кондитерской продукции в новых реалиях, создания упаковки для выхода в сети и разработки маркетинговой стратегии для выхода на рынок с новыми продуктами.



На одной площадке встретились 417 топ-менеджеров «Лента», «СберМаркет», Ferrero, ГК «Славянка», кондитерской фабрики «Сладонеж», компаний «Объединенные кондитеры», «Эссен Продакшн АГ», «КОНТИ-РУС», Mojo Cacao, Vivachoco и «Ванюшкины сладости», ГК «Белевская пастила», КФ «Верность качеству», «Кондитерская фабрика “Волшебница”», «В.А.Ш. ШОКОЛАТЬЕ +», «Кондитерская фабрика “ПОБЕДА”», «У Палыча», «Пищекомбинат Бежицкий», кондитерской фабрики «Белогорье» и других компаний.



21-23 марта прошел курс повышения квалификации для специалистов хлебопекарной и кондитерской отрасли «Школа современного хлебопека & кондитера ПроИнгредиенты». По итогам профессионального обучения 68 выпускников получили диплом государственного образца и сертификат о прохождении курса, который был разработан и подготовлен научными партнерами выставки: Союзом производителей пищевых ингредиентов, НИИХП, РЭУ им. Г.В. Плеханова, ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова, ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи.



21 марта состоялся симпозиум «Хлеб — основа здорового питания», организатором которого выступила Международная промышленная академия. На мероприятии обсудили, каким должен быть хлеб для питания детей в школах и как вырастить поколение лояльных потребителей.



21 марта состоялся воркшоп «Ритейл покупает хлеб». В рамках мероприятия прошла аналитическая сессия по рынкам и потребителям, дискуссионная панель с представителями ритейла и переговоры между поставщиками и закупщиками. Организатором мероприятия выступила компания «Ватель Консалтинг».



22-23 марта во второй раз прошла конференция «Собственное производство как конкурентное преимущество торговой сети». Спикеры из компаний «Магнит», ТС «Командор», «ВкусВилл», X5 Ready Food, «Гурманика», «Яндекс Лавка», ГК «Красный Яр» поделились аналитикой категории и данными по поведению покупателей при выборе кулинарии и упакованной готовой еды, рассказали, как увеличить средний чек в рознице, как не потерять покупателя при тренде на экономное поведение и завоевать его доверие.



22 марта состоялись симпозиум «PRO хлеб» (организатор — НИИХП) и брифинг «От факта создания к системной работе» (организатор — РСП). В рамках мероприятий специалисты обсудили тенденции производства хлеба, особенности внедрения ФГИС «Зерно» на хлебопекарных предприятиях, проблемы качества муки, новые ГОСТы, а также лучшие практики популяризации хлеба.



22 марта состоялась торжественная церемония награждения XIV Всероссийского конкурса «Лучший хлеб России», на котором был представлен 161 образец хлеба и хлебобулочных изделий от 31

предприятия из 20 регионов Российской Федерации. Организаторами выступили Российский союз пекарей и Международная промышленная академия.



23 марта во второй раз состоялось мероприятие для владельцев пекарен, кондитерских и ресторанов — паблик-ток «Бизнес пекарен и кондитерских». В рамках мероприятия владельцы бизнеса поделились своим опытом, антикризисными идеями, а также обсудили перспективы развития рынка пекарен и кондитерских в России. В качестве спикеров выступили: основатель Layerz Bakery, шеф-повар Maya Том Халпин; руководитель производства «Хлебник» (сеть из 90 пекарен в Санкт-Петербурге, Ленобласти и Великом Новгороде) Александр Васильев; совладелица и бренд-шеф пекарни La Poste Оксана Кузнецова; основатель сетей «Фамильная Пекарня» и «Пицца Гусь» Олег Бородин; автор и собственник сети «Вкусные привычки от Натальи Кононовой» и ресторанов «Хлеб Да Винчи’К» Наталья Кононова; основатель BioBrot Александер Курелла; шеф-кондитер, бренд-шеф кафе NIQA pâtisserie & café Лиза Батт; основатель и генеральный директор шоколадно-кондитерских ателье La Princesse Choco Алла Комиссарова; собственник пекарни-кофейни «Зерно» в г. Пермь Ахмед Али-заде и др.







23 марта прошло открытое заседание делового клуба «Лучшие региональные практики национального хлебопечения России» на тему «Хлебопечение России: настоящее и будущее отрасли». Эксперты обсудили меры государственной поддержки развития хлебопекарных предприятий, новые законы в сфере обращения с отходами, перспективные тренды малого хлебопекарного бизнеса и особенности покупательского спроса в 2023 году.



В заключительный день выставки прошел семинар «Пекарский бизнес в вопросах и ответах» от владельца сети пекарен «Бакерай» Константина Малькова. Спикер рассказал посетителям, где брать новые идеи для развития пекарни и как грамотно расширять ассортимент.



Особенный интерес у посетителей вызвала практическая часть выставки — мастер-классы. За четыре дня мэтры хлебопечения и кондитерского искусства провели 20 мастер-классов для 1852 слушателей. Мастер-классы были посвящены работе с шоколадом и шоколадными конфетами, созданию концептуальных десертов и нестандартных сочетаний, новым технологиям работы с дрожжевым, слоеным тестом, заварками и заквасками, трендам в хлебопечении и кондитерском деле, повышению стоимости конечных изделий и другим актуальным вопросам.



Выставку поддержали: Государственная Дума Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Правительство Москвы.



Выставка проходит при поддержке: Российского союза пекарей, Национального союза хлебопечения, Союза производителей пищевых ингредиентов, отраслевых институтов — ФГАНУ НИИХП, Международной промышленной академии, Всероссийского научно-исследовательского института кондитерской промышленности, ведущих вузов пищевой промышленности страны — Санкт-Петербургского института управления и пищевых технологий, Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.



Мы благодарим наших спонсоров, партнеров и официальных поставщиков.



Официальный поставщик дрожжей — Lesaffre.

Технический партнер — Abat.

HoReCa-партнер — Modano Uniform.



До встречи на Modern Bakery Moscow | Confex 19-22 марта 2024 года!



Официальные материалы:

www.modern-bakery.ru

