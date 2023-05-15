Предпосевная обработка сои на агрополигоне «Приволжье»

Уже совсем скоро сельхозпроизводители смогут сравнить технологии производства сои на экспериментальной площадке агрополигона «Приволжье», расположенного в Приволжском районе Самарской области

Агрономы, ученые и, конечно, аграрии будут анализировать продуктивность сортов и способности средств защиты растений. Производители, поставщики СЗР и минерального питания уже готовы представить свои системы и препараты. На минувшей неделе в хозяйстве «Сев-07», на полях которого реализуется проект, провели протравливание семян. По словам местных агрономов, погода благоволила процедуре: было пасмурно, что оптимально для операций с подготовкой семян.



Предпосевная обработка семян для компаний — участников эксперимента сродни подготовке спортсменов к старту.



Компания PolyDon для этой цели использует инокулянт Атлант Соя (в дозировке 2 л/т) и Пролонг (1 л/т).



Анатолий Стельмах, представитель компании PolyDon:



— Инокулянт Атлант Соя — это симбиотический биологический препарат. Клубеньковые бактерии, входящие в состав препарата, фиксируют атмосферный азот и переводят его в форму, доступную для растений. Применение препарата способствует повышению урожайности и накоплению азота в почве и, кроме этого, существенно снижает затраты на минеральные удобрения. В течение всего эксперимента мы будем отслеживать фазы развития растений, будем посещать полигон, чтобы информировать аграриев и подписчиков о результатах.



Компания «АгроЛаб» в качестве протравителей использует продукцию Кирово-Чепецкой компании. А в качестве стимуляторов роста — препарат SPRINTALGA.



Анастасия Лагутина, специалист агрономической лаборатории компании «АгроЛаб», канд. с.-х. наук:



— SPRINTALGA содержит высококонцентрированные экстракты различных видов водорослей и аминокислот. Благодаря их особенной формуле SPRINTALGA поставляет большое количество биологически активных компонентов (бетаины, альгиновая кислота, питательные микроэлементы, естественные активаторы роста) и быстро доступный азот (аминокислоты), которые стимулируют первичный метаболизм и оптимизируют гормональный баланс в молодых корнях. В результате SPRINTALGA стимулирует быстрое образование и удлинение корней. Хотим посмотреть его работу с фунгицидным протравителем и как будут развиваться клубеньки на корнях.







Компания «Зеленит» взяла в разработку две делянки.



Дмитрий Мальцев, агротехнолог компании «Зеленит»:



— На одной будет применяться биологическая система защиты семян по технологии компании «Агромаркет 24», которая является разработчиком и производителем жидких минеральных удобрений Витанолл на полимерной основе, они позволят уменьшить нормы химического протравителя на 20%. На второй делянке будут экспонироваться биопрепараты Микробокс на основе микроорганизмов — естественных обитателей почв, поверхностных и внутренних частей растений, а также других природных экосистем.



Мы используем инокулянт НОДИКС. Это двухкомпонентное микробиологическое удобрение на основе инокулянта Bradyrhizobium и штамма биофунгицидного характера Bacillus subtilis. Штаммы, входящие в состав препарата, имеют высокую специфичную нодуляцию (образование активных клубеньков) у бобовых, тем самым способствуют биологической фиксации азота. Они защищают семена от фитопатогенов, способствуют прорастанию и стимуляции роста растений, накапливает биологический азот в почве. В время вегетации мы будем делать две обработки, совмещая первую с гербицидной обработкой, а вторую — с фунгицидной. Всё покажут делянки.



Два протравителя выставила на участие в эксперименте и компания «Агро Эксперт Груп».



Марат Дюсекенов, представитель компании «Агро Эксперт Груп»:



— Мы используем сегодня два препарата. Первый — Протект. Это фунгицидный протравитель, который хорошо себя показывает на бобовых культурах. Он эффективен против фузариозных гнилей и других заболеваний, передающихся через почву. Кроме того, он обладает иммуномодулирующим действием — культуры дружно прорастают и повышается их устойчивость к болезням во время вегетации.



И следующий препарат — инсектицидный протравитель Акиба, который эффективен против комплекса вредителей, повреждающих всходы и обитающих в почве. В организме насекомого он блокирует передачу нервного импульса на уровне ацетилхолинового рецептора постсинаптической мембраны. Сначала вредители перестают двигаться и питаться, затем погибают от нервного перевозбуждения. Он эффективен против проволочников и комплекса вредителей всходов зерновых льна, рапса, сои.



Компания «ФМРус» предложила на конкурс также две схемы протравливания препаратами Имидалит и Экселент.



Павел Лысиков, представитель компании ФМРус:



— Экселент — это премиум-фунгицид, отвечает наивысшим требованиям фунгицидной защиты. Препарат начинает действовать в момент набухания и прорастания семян и защищает всходы от семенной и почвенной инфекции. Он обладает лечебным и профилактическим действием, проявляет трансламинарную активность.



Второй препарат — Имидалит. Это препарат контактного системного действия против широкого спектра вредителей. Действующие вещества препарата — бифентрин и имидаклоприд, в комплексе эти химикаты нарушают работу нервных клеток, имеют отравляющее действие и приводят к гибели насекомых. Вещества действуют контактным и кишечным способом. Также необходимо отметить, что Имидалит обладает совместимостью с препаратами фунгицидного и пестицидного типа, а также не является опасным для человека, не провоцирует аллергические реакции.







Еще один участник, «Элитные Агросистемы», готовит для испытаний на полигоне сою, обработанную препаратом Микровит Стандарт. Представитель компании объяснил, что это комплексный препарат, содержащий сбалансированный набор хелатированных микроэлементов. Основное применение препарата — предпосевная обработка семян и внекорневая подкормка сельскохозяйственных культур. Также Микровит может применяться при корневой подкормке растений.



Комплексная оценка результатов эксперимента поможет сельхозпроизводителям составить реальную картину качественных показателях каждого сорта сои и эффективности систем защиты растений.

