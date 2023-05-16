День поля Тульской области – 2023 

С 22 по 23 июня 2023 года в регионе пройдет инновационная агропромышленная выставка «День поля Тульской области». По традиции правительство региона организует мероприятие на базе сельскохозяйственного предприятия
В 2023 году выставка пройдет при поддержке ПХ «Лазаревское». В ходе мероприятия будут представлены ведущие производители сельскохозяйственной техники, средств защиты растений, удобрений, семян из России, Беларуси, Китая, Индии, Турции и других стран.
Общая площадь выставки составит 332 га, из которых:
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311 га будет отдан под средства защиты растений, гибридов, протравливателей, фунгицидов и демопосевы производителей семян (50 га займут озимые и яровые культуры и 90 га — зернобобовые, технические и масличные культуры, среди которых рапс, соя, кукуруза и подсолнечник);
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21 га — под демонстрацию сельскохозяйственной техники. Самые инновационные и востребованные машины для работы в поле (комбайны, тракторы, почвообрабатывающая техника и сеялки) будут представлены отечественными производителями и дистрибьюторами международной техники.
Уже более 45 компаний подтвердили свое участие в мероприятии, среди которых: Россельхозбанк, Газпромбанк, Сбербанк, «Август», «ЭкоНива», «Агроснаб», «БашИнком», «ФосАгро» и другие. Всего ожидается более 1000 гостей и экспонентов: профессионалы отрасли, ведущие специалисты и представители бизнеса.
Выставка пройдет 22-23 июня на территории ПХ «Лазаревское» (село Ржаво, МО Лазаревское, Щекинский район, Тульская область). Вход свободный.
Контакты для связи
По вопросам участия:
Василий Филиппов
+7 910 150-59-31
filippov@lazarevo.ru
Для аккредитации СМИ:
Алина Облыгина
+7 916 882-83-07
oblygina@pr-ad.com