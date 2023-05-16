разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

День поля Тульской области — 2023

Партнёрский материал

День поля Тульской области — 2023
День поля Тульской области — 2023
День поля Тульской области — 2023
День поля Тульской области — 2023

С 22 по 23 июня 2023 года в регионе пройдет инновационная агропромышленная выставка «День поля Тульской области». По традиции правительство региона организует мероприятие на базе сельскохозяйственного предприятия

В 2023 году выставка пройдет при поддержке ПХ «Лазаревское». В ходе мероприятия будут представлены ведущие производители сельскохозяйственной техники, средств защиты растений, удобрений, семян из России, Беларуси, Китая, Индии, Турции и других стран. 

Общая площадь выставки составит 332 га, из которых: 

  • 311 га будет отдан под средства защиты растений, гибридов, протравливателей, фунгицидов и демопосевы производителей семян (50 га займут озимые и яровые культуры и 90 га — зернобобовые, технические и масличные культуры, среди которых рапс, соя, кукуруза и подсолнечник);

  • 21 га — под демонстрацию сельскохозяйственной техники. Самые инновационные и востребованные машины для работы в поле (комбайны, тракторы, почвообрабатывающая техника и сеялки) будут представлены отечественными производителями и дистрибьюторами международной техники.

Уже более 45 компаний подтвердили свое участие в мероприятии, среди которых: , , Сбербанк, , «», «Агроснаб», «БашИнком», «ФосАгро» и другие. Всего ожидается более 1000 гостей и экспонентов: профессионалы отрасли, ведущие специалисты и представители бизнеса. 

Выставка пройдет 22-23 июня на территории ПХ «Лазаревское» (село Ржаво, МО Лазаревское, Щекинский район, Тульская область). Вход свободный.  

Контакты для связи 

По вопросам участия:
Василий Филиппов
+7 910 150-59-31
filippov@lazarevo.ru

Для аккредитации СМИ: 
Алина Облыгина
+7 916 882-83-07 
oblygina@pr-ad.com

День поля Тульской области – 2023 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2023
Агро-каршеринг. Машинно-тракторные станции ожидает возрождение?

«Агротехника и технологии»

Агро-каршеринг. Машинно-тракторные станции ожидает возрождение?
«Агроинвестор» №05, май 2023

Журнал

«Агроинвестор» №05, май 2023
Россия подтвердила статус нетто-экспортера. Третий год подряд вывоз продукции АПК превысил ее ввоз

«Агроинвестор»

Россия подтвердила статус нетто-экспортера. Третий год подряд вывоз продукции АПК превысил ее ввоз
Мясные лидеры не испугались санкций. Участники рейтинга крупнейших производителей продолжили наращивать выпуск мяса

«Агроинвестор»

Мясные лидеры не испугались санкций. Участники рейтинга крупнейших производителей продолжили наращивать выпуск мяса