День поля Тульской области — 2023

С 22 по 23 июня 2023 года в регионе пройдет инновационная агропромышленная выставка «День поля Тульской области». По традиции правительство региона организует мероприятие на базе сельскохозяйственного предприятия

В 2023 году выставка пройдет при поддержке ПХ «Лазаревское». В ходе мероприятия будут представлены ведущие производители сельскохозяйственной техники, средств защиты растений, удобрений, семян из России, Беларуси, Китая, Индии, Турции и других стран.



Общая площадь выставки составит 332 га, из которых:



311 га будет отдан под средства защиты растений, гибридов, протравливателей, фунгицидов и демопосевы производителей семян (50 га займут озимые и яровые культуры и 90 га — зернобобовые, технические и масличные культуры, среди которых рапс, соя, кукуруза и подсолнечник);



21 га — под демонстрацию сельскохозяйственной техники. Самые инновационные и востребованные машины для работы в поле (комбайны, тракторы, почвообрабатывающая техника и сеялки) будут представлены отечественными производителями и дистрибьюторами международной техники.



Уже более 45 компаний подтвердили свое участие в мероприятии, среди которых: Россельхозбанк, Газпромбанк, Сбербанк, «Август», «ЭкоНива», «Агроснаб», «БашИнком», «ФосАгро» и другие. Всего ожидается более 1000 гостей и экспонентов: профессионалы отрасли, ведущие специалисты и представители бизнеса.



Выставка пройдет 22-23 июня на территории ПХ «Лазаревское» (село Ржаво, МО Лазаревское, Щекинский район, Тульская область). Вход свободный.



Контакты для связи



По вопросам участия:

Василий Филиппов

+7 910 150-59-31

filippov@lazarevo.ru



Для аккредитации СМИ:

Алина Облыгина

+7 916 882-83-07

oblygina@pr-ad.com

