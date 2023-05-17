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«Август» обновил мобильное приложение для земледельцев

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«Август» обновил мобильное приложение для земледельцев
Фирма «Август»
«Август» обновил мобильное приложение для земледельцев
Фирма «Август»

Фирма «Август», ведущий отечественный производитель химических средств защиты растений (ХСЗР), выпустило большое обновление мобильного приложения с каталогом препаратов для российских пользователей

В приложении усовершенствован поиск необходимых ХСЗР — не только по культурам, но и по активным компонентам, также добавлен новый калькулятор эффективности гербицидов и внесен ряд других улучшений, делающих работу с приложением более удобной.

«Приложение, как и прежде, содержит каталог препаратов “Августа”, раздел с системами защиты различных культур, атлас вредных объектов, полезные калькуляторы, архив газеты “Поле Августа”, контакты представительств и дистрибьюторов. Вместе с тем на платформе был обновлен дизайн, интерфейс стал еще более интуитивно понятным, а также добавились новые возможности. Приложение может работать даже без доступа к интернету, оно устанавливается на смартфон или планшет, который можно взять с собой в поле. Наша цель — сделать необходимую аграриям информацию максимально доступной в любом месте и в любых условиях», — отмечает заместитель начальника рекламного отдела «Августа» Ольга Рубчиц.

Бесплатно обновить или скачать мобильное приложение «Защита растений “Август» в РФ” можно в App Store и Google Play.

Ссылка для App Store

Ссылка для Google Play

В каталоге продукции препараты теперь можно отфильтровать не только по культурам, но и по действующим веществам. Раздел с системами защиты культур стал интерактивным: при нажатии на каждый препарат из любой схемы можно сразу прочитать информацию о нем.

Кроме того, добавлен новый калькулятор эффективности гербицидов на основных культурах, который поможет пользователю подобрать подходящий препарат против конкретного видового состава сорняков на поле.

В приложении ежемесячно обновляется раздел с номерами газеты «Поле Августа». Также размещены ссылки на страницы компании в социальных сетях, включая новую платформу «Блог Августа», где публикуется практический контент для земледельцев.

В разделе «Контакты» появилась возможность быстро найти ближайшее к пользователю представительство компании. В главном меню теперь доступны информация об агролабораториях «Августа», в которых можно заказать необходимые хозяйствам индивидуальные исследования, и ссылка на приложение «Август Чекер», помогающее покупателям отличить подлинную продукцию «Августа» от подделок. Вся продукция компании для АПК подлежит серийной маркировке, и на каждую упаковку препарата нанесен код, наряду с другими данными содержащий в зашифрованном виде ее уникальный серийный номер. Для проверки препарата нужно просканировать код на упаковке, а приложение «Август Чекер» определит, зарегистрирован ли такой номер в базе данных «Августа» и не совпадает ли он с номерами уже проверенной и кем-либо использованной продукции.

Фирма «Август» 

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