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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

В Казани выберут лучшую корову России

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В Казани выберут лучшую корову России
В Казани выберут лучшую корову России

Впервые в нашей стране пройдет Всероссийский конкурс выводка животных молочного направления продуктивности, в котором примут участие хозяйства из разных регионов России. Конкурс состоится совместно с Всероссийским днем поля, который пройдет 6-9 июля в Республике Татарстан на прилегающих полях «Казань Экспо»

Около 80 коров из 63 хозяйств, которые разводят племенное поголовье крупного рогатого скота голштинской породы и зарегистрированы в Государственном регистре, примут участие в конкурсе. Лучшие коровы приедут из Республики Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Чувашской Республики, Ульяновской области и Республики Татарстан. 

Определение победительниц конкурса будут происходить по комплексу критериев, как на настоящем конкурсе красоты. Эксперты будут обращать внимание на глубину туловища, ширину груди, линию спины, гармоничность походки, постановку конечностей и многое другое. Будет иметь значение даже темперамент животного. Без внимания не останутся и хендлеры — у каждой коровы на конкурсе будет свой поводырь, к которому животное прислушивается. Экспертную оценку и судейство будут проводить специалисты в области племенного животноводства: доцент кафедры анатомии, акушерства и хирургии ФГБОУ ВО Самарский ГАУ Александр Нечаев и главный зоотехник Ассоциации «АСЧАР» Марина Лантух.

Новым домом для коров-участниц на неделю станет оборудованная мобильная ферма, отвечающая всем современным требованиям для комфортного содержания животных. Ферма станет частью целого комплекса, в который войдут конкурсный манеж с трибунами для самого конкурса, а также зоопарк сельскохозяйственных животных. 

Независимый эксперт в области селекционно-племенной деятельности Олеся Смирнова поделилась своим мнением о том, как влияет проведение таких конкурсных мероприятий на отрасль племенного животноводства: «Этика проведения конкурсного показа скота применяется во всем мире. Цель — демонстрация селекционных достижений пород животных, мотивация развития торговли высокоценной генетикой. Данное мероприятие — это площадка встречи специалистов селекционно-племенной деятельности, обмена опытом и мнениями; коммерческих компаний с фермерами; сторон с органами власти для обсуждения проблем и перспектив отрасли. Прежде всего демонстрация "товара" лицом — отличный стимул развития торговли всех участников».

Организатором конкурса является , Правительство Республики Татарстан и  «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций».

Всероссийский конкурс выводка животных молочного направления продуктивности пройдет с 6 по 9 июля совместно с такими масштабными событиями, как  Всероссийский день поля и 10-й Открытый чемпионат России по пахоте. На территории прилегающих полей МВЦ «Казань Экспо» будет представлена  обширная экспозиция в поле, демонстрационные посевы, пройдут демонстрационные показы техники в динамике, экстремальные гонки на тракторах, гастрофестиваль и многое другое. Вход свободный.

МВЦ «Казань Экспо» 

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