В Казани выберут лучшую корову России

Впервые в нашей стране пройдет Всероссийский конкурс выводка животных молочного направления продуктивности, в котором примут участие хозяйства из разных регионов России. Конкурс состоится совместно с Всероссийским днем поля, который пройдет 6-9 июля в Республике Татарстан на прилегающих полях «Казань Экспо»

Около 80 коров из 63 хозяйств, которые разводят племенное поголовье крупного рогатого скота голштинской породы и зарегистрированы в Государственном регистре, примут участие в конкурсе. Лучшие коровы приедут из Республики Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Чувашской Республики, Ульяновской области и Республики Татарстан.



Определение победительниц конкурса будут происходить по комплексу критериев, как на настоящем конкурсе красоты. Эксперты будут обращать внимание на глубину туловища, ширину груди, линию спины, гармоничность походки, постановку конечностей и многое другое. Будет иметь значение даже темперамент животного. Без внимания не останутся и хендлеры — у каждой коровы на конкурсе будет свой поводырь, к которому животное прислушивается. Экспертную оценку и судейство будут проводить специалисты в области племенного животноводства: доцент кафедры анатомии, акушерства и хирургии ФГБОУ ВО Самарский ГАУ Александр Нечаев и главный зоотехник Ассоциации «АСЧАР» Марина Лантух.



Новым домом для коров-участниц на неделю станет оборудованная мобильная ферма, отвечающая всем современным требованиям для комфортного содержания животных. Ферма станет частью целого комплекса, в который войдут конкурсный манеж с трибунами для самого конкурса, а также зоопарк сельскохозяйственных животных.



Независимый эксперт в области селекционно-племенной деятельности Олеся Смирнова поделилась своим мнением о том, как влияет проведение таких конкурсных мероприятий на отрасль племенного животноводства: «Этика проведения конкурсного показа скота применяется во всем мире. Цель — демонстрация селекционных достижений пород животных, мотивация развития торговли высокоценной генетикой. Данное мероприятие — это площадка встречи специалистов селекционно-племенной деятельности, обмена опытом и мнениями; коммерческих компаний с фермерами; сторон с органами власти для обсуждения проблем и перспектив отрасли. Прежде всего демонстрация "товара" лицом — отличный стимул развития торговли всех участников».



Организатором конкурса является Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Правительство Республики Татарстан и «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций».

