Реновация «Ростсельмаш» в Таганроге

«Ростсельмаш»

На таганрогской площадке «Ростсельмаш» завершены работы по реконструкции раскройно-заготовительного производства. Данный корпус — это лишь малая часть огромной территории площадью свыше 75 га

Первый корпус таганрогского филиала дивизиона прицепной и навесной техники «Ростсельмаш» приступил к работе в мае этого года. В его цехах будут проходить все заготовительные операции, начиная от обработки листового металла до его раскроя и гибки.



Раскройно-заготовительный корпус — это лишь малая часть огромной территории площадью свыше 75 га, которую предстоит освоить к 2025 году. Работы начаты в феврале 2022 года. Сегодня в здании корпуса площадью 25 400 кв. м заменена кровля, залиты полы, проведены работы по остеклению, окраске, установке системы вентиляции.







Закуплено и введено в эксплуатацию десять единиц промышленного оборудования: станки лазерной резки, гибки, дробеструйной обработки, ленточнопильный, токарные и гибочный. Ведется установка сварочных модулей. Основная база станков будет перевезена в Таганрог с ростовской площадки до конца года. Но рабочие раскройно-заготовительного производства уже включились в процесс изготовления комплектующих для кормозаготовительной и почвообрабатывающей техники. Первые детали регулярно поступают в сборочные цеха.



Работы по реконструкции и строительству идут по плану, к сентябрю планируется завершение реконструкции второго корпуса, в котором будут осуществляться сварочные работы, сборка и окраска техники. Параллельно с ремонтом производственных цехов в порядок приводятся складские помещения и здания административного назначения, строится собственная котельная, разводятся коммуникации, облагораживаются территории. В планах организовать сквер для отдыха персонала, собственный комбинат питания и большую презентационную площадку с наглядной демонстрацией выпускаемой продукции.







«Новое производственное предприятие полного цикла в Таганроге — один из крупнейших инвестиционных проектов Донского региона. Площадка будет выпускать свыше 5000 единиц сельскохозяйственной техники в год и обеспечит городу на первом этапе свыше 500 рабочих мест. При выходе на полную мощность на современном производстве будут трудоустроены 1500 человек», — отметил Игорь Сорокин, заместитель губернатора Ростовской области.

