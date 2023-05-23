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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Реновация «Ростсельмаш» в Таганроге

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Реновация «Ростсельмаш» в Таганроге
«Ростсельмаш»
Реновация «Ростсельмаш» в Таганроге
«Ростсельмаш»

На таганрогской площадке «Ростсельмаш» завершены работы по реконструкции раскройно-заготовительного производства. Данный корпус — это лишь малая часть огромной территории площадью свыше 75 га

Первый корпус таганрогского филиала дивизиона прицепной и навесной техники «» приступил к работе в мае этого года. В его цехах будут проходить все заготовительные операции, начиная от обработки листового металла до его раскроя и гибки. 

Раскройно-заготовительный корпус — это лишь малая часть огромной территории площадью свыше 75 га, которую предстоит освоить к 2025 году. Работы начаты в феврале 2022 года. Сегодня в здании корпуса площадью 25 400 кв. м заменена кровля, залиты полы, проведены работы по остеклению, окраске, установке системы вентиляции.


Закуплено и введено в эксплуатацию десять единиц промышленного оборудования: станки лазерной резки, гибки, дробеструйной обработки, ленточнопильный, токарные и гибочный. Ведется установка сварочных модулей. Основная база станков будет перевезена в Таганрог с ростовской площадки до конца года. Но рабочие раскройно-заготовительного производства уже включились в процесс изготовления комплектующих для кормозаготовительной и почвообрабатывающей техники. Первые детали регулярно поступают в сборочные цеха. 

Работы по реконструкции и строительству идут по плану, к сентябрю планируется завершение реконструкции второго корпуса, в котором будут осуществляться сварочные работы, сборка и окраска техники. Параллельно с ремонтом производственных цехов в порядок приводятся складские помещения и здания административного назначения, строится собственная котельная, разводятся коммуникации, облагораживаются территории. В планах организовать сквер для отдыха персонала, собственный комбинат питания и большую презентационную площадку с наглядной демонстрацией выпускаемой продукции.


«Новое производственное предприятие полного цикла в Таганроге — один из крупнейших инвестиционных проектов Донского региона. Площадка будет выпускать свыше 5000 единиц сельскохозяйственной техники в год и обеспечит городу на первом этапе свыше 500 рабочих мест. При выходе на полную мощность на современном производстве будут трудоустроены 1500 человек», — отметил Игорь Сорокин, заместитель губернатора Ростовской области.

«Ростсельмаш» 

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