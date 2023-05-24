«Август-Агро» будет выращивать племенных нетелей голштинской породы и телят для откорма

Фирма «Август»

УК «Август-Агро» в Республике Татарстан начинает реализацию уникальной для России бизнес-модели молочного животноводства: в недалеком будущем все молочно-товарные комплексы (МТК) компании будут специализироваться либо на производстве молока и достижении максимальной продуктивности, либо на ведении интенсивной селекционно-племенной работы и выращивании ремонтного — предназначенного для восполнения поголовья — молодняка

Агрофирма «Август-Муслюм», в составе которой функционирует МТК «Уразметьево» на 2400 коров, уже получила статус племенного репродуктора по разведению голштинской породы. На фермах, ориентированных на производство молока, молодняк преимущественно будет предназначен не для восполнения молочного стада, а на откорм, поэтому для оплодотворения коров там начнут использовать семя быков мясных пород — соответствующий эксперимент уже реализуют в ряде агрофирм.



МТК «Уразметьево» в Муслюмовском районе Республики Татарстан начали возводить с нуля в 2019 году, строительство велось в два этапа и было завершено в 2022-м. На сегодняшний день это ультрасовременная роботизированная ферма с системой цифрового управления стадом, состоящая из двух корпусов-моноблоков, построенных по технологии big box («все под одной крышей») и оснащенных автоматической системой кросс-вентиляции. «Уразметьево» рассчитано на стадо в 2400 дойных коров, без учета «шлейфа» - животных вне периода лактации (телят, нетелей, сухостойных коров и т. д. ). Для комплектования поголовья инновационного комплекса была выбрана высокоэффективная в промышленном производстве молока голштинская порода. По итогам 2022 года средний ежесуточный надой на одну корову в «Уразметьево» превысил 32 кг. В перспективе данный показатель планируется нарастить до 45 кг — не только благодаря совершенствованию технологии производства, но и за счет формирования полноценной структуры стада, где более 70% будут составлять коровы полновозрастных лактаций с максимальной продуктивностью, а не первотелки, как на текущий момент.



Присвоение МТК статуса племенного хозяйства свидетельствует о признании на государственном уровне высокого качества селекционной и племенной работы и является преимуществом для потенциальных покупателей племенного скота. Помимо этого, развитие отечественного племенного животноводства стимулируется с помощью господдержки в виде комплекса субсидий на содержание племенного маточного поголовья. В разрезе года выплачиваемая дотация достигает значительных сумм: например, такой комплекс, как «Уразметьево», благодаря ей может полностью обеспечить себя племенным материалом — лучшим семенем быков-производителей международной селекции, даже с учетом его высокой стоимости.



«Для нашей агрофирмы племенной статус — это большая гордость, большие преимущества и одновременно большая ответственность, — рассказывает заместитель генерального директора по животноводству УК «Август-Агро» Наталья Козлова. — Мы становимся не просто держателями свидетельства о регистрации и поставщиком рынка нетелей, но и полноценными участниками племенной работы с породой в масштабах всей страны. Поэтому мы будем обязаны производить целый комплекс племенных действий, которые не исчерпываются отбором и подбором на основании составленного плана племенной работы. Мы будем проводить идентификацию всего поголовья, генетические исследования рожденных телочек, лабораторные исследования молока и регулярные контрольные дойки, оценку экстерьера. Мы будем ставить на испытание по качеству потомства молодых быков-производителей и проводить множество других мероприятий. Их часть мы делали и раньше, но добровольно, прежде всего с учетом собственных потребностей в отслеживании важных для бизнеса параметров. Мы продолжим выполнять аналитическую и оценочную работу со всей строгостью, однако ее диапазон существенно расширится, а наши результаты будут использоваться как самим хозяйством, так и государственными органами в интересах развития отрасли».



Деятельность в новом статусе стала возможной благодаря хорошему уровню воспроизводства стада, работе с сексированным (разделенным по полу будущего потомства) семенем, а также высокой сохранности молодняка. В «Уразметьево» только за первые четыре месяца 2023 года родилось порядка 650 телочек, а выбыло из стада всего 164 коровы, при том что 50 из них «переехали» в другое хозяйство компании с более низким уровнем продуктивности. В перспективе, через два-три года, племенной статус должен получить еще один новый комплекс «Августа» - МТК «Степановка» в Мензелинском районе, который, как и «Уразметьево», рассчитан на 2400 коров. Это позволит обеспечивать породистыми нетелями все агрофирмы «Августа». Оставшийся после закрытия их потребностей молодняк будет продаваться другим сельхозтоваропроизводителям, тем более что цена крупного рогатого скота (КРС) с племенным свидетельством может быть вдвое выше, чем у выращенного на обычных товарных фермах.



«При достижении высокой продуктивности и при выполнении требований по обеспечению ветеринарного благополучия племенные хозяйства “Август-Агро” могут стать поставщиками не только нетелей, но и молодых бычков — по заказам тех племенных предприятий, которые занимаются получением и реализацией семени быков-производителей, — отмечает Наталия Козлова. — Тем более что коровы, достойные стать матерями таких производителей, у нас в стаде уже есть. Например, Вивианна с идентификационным номером 10832 из МТК “Уразметьево”: ее продуктивность за 305 дней второй лактации составила без малого 18 т молока, то есть более 58 кг в сутки. Поэтому после получения племенного статуса наши животноводы ставят перед собой новую амбициозную цель — увидеть быка с кличкой “Август” в топ-списке лучших производителей России».



По итогам 2022 года поголовье КРС на всех фермах «Августа» достигло свыше 9200 животных, в том числе почти 5300 коров. Сегодня средняя продуктивность на одну дойную корову составляет без малого 30 кг молока в день, что уже ставит компанию в один ряд с лучшими агрофирмами Татарстана. Однако, как и большинство сельхозпроизводителей, ориентированных на молочное животноводство, «Август-Агро» занимается также реализацией бычков для откорма, покупателями которых выступают специализирующиеся на мясном животноводстве предприятия. Чтобы улучшить характеристики таких телят, в «Август-Агро» начали проект по осеменению молочных коров семенем быков бельгийской голубой породы и абердин-ангусской породы, относящихся к мясным, с целью получения кроссбредного (поместного) молодняка. Такие телята для воспроизводства молочного стада не используются, зато обладают повышенным живым весом и быстро набирают мышечную массу.



«Если после четырех попыток искусственного осеменения корова молочной породы не стала стельной, целесообразно осеменить ее “мясным” семенем, например, ангусской породы, — рассказывает главный технолог по животноводству УК «Август-Агро» Максим Гарькуша. — Семя быков мясных пород повышает шансы оплодотворения как минимум на 30%. В среднем доля коров с низкой фертильностью составляет до 10-15% дойного стада. Поэтому применение “мясного” семени в молочном животноводстве в последнее время находит все более широкое распространение. Это возможность продлить продуктивное использование коров и источник дополнительной прибыли за счет реализации кроссбредного молодняка по более высокой цене».



В настоящий момент на фермах «Август-Агро» родилось уже свыше 250 кроссбредных телят, и все они очень быстро были распроданы. К концу года таких должно появиться еще не менее 500 голов. В дальнейшем на базе молочных комплексов, не ведущих племенную работу, планируется получать до 4000 голов кроссбредного молодняка в год.

