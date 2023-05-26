На НМЭК состоялось торжественное награждение победителей Национального органического конкурса

Роскачество

25-26 мая 2023 года в Санкт-Петербурге проходит юбилейный X Невский международный экологический конгресс (НМЭК) «Экология: право, а не привилегия»

Организаторами X Невского международного экологического конгресса выступают Правительство Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, оператор по подготовке и проведению мероприятия — Фонд Росконгресс.



25 мая в Таврическом дворце, принимающем НМЭК, состоялось торжественное награждение победителей второго Всероссийского конкурса на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции.



Национальный органический конкурс проводится под эгидой Совета Федерации совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Роскачеством при поддержке фонда «Органика» в целях развития рынка органической продукции, формирования привычек к здоровому образу жизни граждан страны, охраны окружающей среды и внедрения принципов устойчивого развития органического сельского хозяйства, поощрения передового опыта в развитии производства органической продукции как в Российской Федерации, так и в Евразийском экономическом союзе.



«Конкурс пользуется большой популярностью среди компаний, создающих органическую продукцию в России. За прошедший год количество заявок увеличилось в два раза. В каждой номинации наблюдалась настоящая борьба. Это говорит лишь о том, что российской органической продукции быть! Мы должны радоваться, что экология планеты связана с здоровьем людей», — сказал первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Яцкин.



«Главный федеральный органический конкурс уже стал традиционным, ежегодным. За два года проведения конкурса в нем приняли участие более 400 участников — производители и продавцы органической продукции, субъекты Российской Федерации, СМИ, блогеры и молодежь. В этом году наибольший интерес показала молодежная номинация, собрав более 100 заявок. География конкурса по сравнению с прошлым годом увеличилась более чем в два раза — с 21 региона до 49. В голосовании по выбору “Народного органического бренда” приняли участие свыше 70 тыс. человек, что в 4,5 раза больше, чем год назад, и в 12 раз больше, чем проголосовали в 2019 году при выборе государственного зеленого знака. Мы видим интерес к органической продукции и ожидаем, что он продолжит расти», — отметил руководитель Роскачества Максим Протасов.



Победители Национального органического конкурса:



В номинациях «Регион — лидер по числу сертифицированных производителей» и «Регион — лидер по поддержке органического производства» победителем признана Воронежская область.



В номинации «Новый органический продукт» победителями стали КФХ Костюков Сергей Николаевич, Белгородская область, и «Органик Эраунд», Ставропольский край.



В номинации «Ассортимент органической продукции» победителями стали «Шульгино», Московская область, и «АгриВолга», Ярославская область.



В номинации «Экспортоориентированный производитель органической продукции» победителем стала «Аривера», Республика Мордовия.



В номинации «Лидер продаж органической продукции в торговых объектах» победителем признана «Азбука вкуса» («Городской супермаркет»).



В номинации «Лидер интернет-торговли органической продукции» победителем стал OZON Fresh.



В номинации «СМИ-лидер по публикации информации об органической продукции» победителем стала медиагруппа «Комсомольская правда».



В номинации «Органик-блогер» победителем признана Ирена Понарошку.



В номинации «Лучший молодежный проект по популяризации органической продукции» победителями стали авторский коллектив ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина», Белгородская область, и Лях Никита Романович, ученик МБОУ СОШ 130 с углубленным изучением отдельных предметов, г. Уссурийск, Приморский край.



В номинации «Народный органический бренд» победителем признано «Городище-хлеб», Белгородская область.



Новый сертификат соответствия производства органической продукции, выданный органом по сертификации Роскачества: «ВИТАУКТ-АГРО» - первый в Республике Адыгее и в России сертифицированный производитель органических лекарственных трав.



Состав конкурсной комиссии: Совет Федерации, Государственная Дума, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральная служба по аккредитации, Федеральное агентство по делам молодежи, Роскачество, ФГБУ «Агроэкспорт», «Российский экспортный центр», Россельхозбанк, Корпорация «МСП», фонд «Органика», «Национальные приоритеты», Евразийская экономическая комиссия.



Генеральный финансовый партнер конкурса: фонд «Органика».



Генеральный информационный партнер конкурса: ИА «ФедералПресс».



Информационные партнеры конкурса: ФГБУ «Агроэкспорт», Союз органического земледелия, «Ветеринария и жизнь», «Агроинвестор», проект +1, «АГРОпрактика».



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