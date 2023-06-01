Ведущий российский производитель средств защиты растений вышел на маркетплейс поле.рф

Фирма «Август»

Фирма «Август» предложит свою продукцию аграриям с помощью федерального маркетплейса поле.рф

Сервис в режиме «одного окна» позволяет земледельцам приобрести удобрения, пестициды, сельхозтехнику и оборудование, получить доступ к финансовым и лизинговым услугам, а также реализовать урожай.



Компания «Август» стала бизнес-партнером маркетплейса для аграриев поле.рф. На сегодняшний день на площадке уже представлено свыше 50 товаров из производимого «Августом» ассортимента средств защиты растений (СЗР), наиболее востребованных отечественным агропромышленным комплексом.



«Мы всегда стремились к тому, чтобы наши СЗР использовались с наибольшей отдачей и максимальной экономической эффективностью, — рассказывает генеральный директор «Августа» Михаил Данилов. — Мы придаем огромное значение технологическому сопровождению применения продукции, развиваем сеть собственных агроконсалтинговых лабораторий, а для разработки новых российских препаратов для защиты растений строим научно-исследовательский центр в подмосковном городе Черноголовка. Бизнес с масштабной инновационной составляющей требует в том числе и инновационного подхода к продажам. Поэтому мы рассматриваем поле.рф как перспективную площадку для налаживания и укрепления сотрудничества с земледельцами. В рамках своего присутствия на маркетплейсе мы рассчитываем помочь как можно большему числу аграриев повысить прибыльность сельхозпроизводства».



Среди активных пользователей маркетплейса насчитывается более 7000 представителей малого и среднего бизнеса. Современная концепция сервиса предусматривает объединение ключевых товаров, сервисов и услуг для развития агробизнеса на одной онлайн-платформе: таким образом аграрии получают широкий спектр доступных решений хозяйственных задач, а производители необходимой им продукции расширяют клиентскую аудиторию.



«В прошлом году продукцией компании “Август” обрабатывался каждый пятый гектар посевных площадей в стране, — отмечает генеральный директор маркетплейса Евгений Белов. — Мы считаем, что благодаря выходу на поле.рф в этом году показатель продолжит расти, так как возможность заказать товары “Августа” появилась у аграриев из большего количества регионов».

