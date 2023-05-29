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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

С днем профессиональной гордости, с Днем химика!

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С днем профессиональной гордости, с Днем химика!
«Щелково Агрохим»
С днем профессиональной гордости, с Днем химика!
«Щелково Агрохим»

26 мая в преддверии Дня химика, который отмечают в последние выходные мая, компания «Щелково Агрохим» отметила свой профессиональный праздник, а лучшие работники предприятия были удостоены почетных наград и премий

Химическая и нефтехимическая промышленность — одна из самых сложных и значимых отраслей экономики. Ее продукция крайне разнообразна: от минеральных удобрений до лекарственных препаратов, от автомобильных масел до бытовой химии. Неудивительно, что в стране появился этот особый праздник — День химика.

Для «», старейшего химического предприятия отрасли, ежегодное празднование Дня химика давно стало доброй традицией. В нынешнем, юбилейном году праздник приобрел особое значение, ведь именно химия и химики — это фундамент, основа основ и одновременно главная созидательная сила 25-летнего успеха предприятия.

«» - это большая и дружная семья, а география ее работы и успеха простирается от Калининграда до Дальнего Востока. К празднику в Щелково через онлайн-трансляцию присоединились все региональные и зарубежные представительства компании. Благодаря этому, несмотря на разницу во времени и территориальную удаленность, праздник стал общим для всех.

Торжественную церемонию награждения открыл генеральный директор «», академик РАН, д.х.н. Салис Каракотов. Он поздравил коллектив с праздником, поблагодарил за искреннюю преданность своему делу, высокий профессионализм и пожелал здоровья, ведь «здоровье состоит из молекул в определенном количестве в нужном месте»!


«С чем мы пришли к очередному Дню химика — с очередным ростом наших возможностей. Мы выросли по производству на 13,5%, в продажах, создали много новых продуктов. Получили девять патентов. Мы увеличились численно: число офисных сотрудников близится к 1500, а вместе с дочерними предприятиями — перевалило за 3000 человек. Мы стали крупнейшим агрохолдингом Российской Федерации, представлены в странах СНГ и в дальнем зарубежье. Наше предприятие входит в федеральный список крупнейших налогоплательщиков, в список системообразующих компаний России. У нас доброе имя, профессионализм, опыт, надежные партнеры. Но самое главное — это люди. Без вас компания не могла бы развиваться и расти, — обратился к коллегам Салис Каракотов. — Наука в “” — это инновационные решения для сельского хозяйства, это уникальные разработки, не имеющие аналогов в мире, это формуляции, совершившие мировой научный прорыв».

Поздравить сотрудников компании приехали депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия», председатель Комитета по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин и первый заместитель главы администрации г. о. Щелково Ирина Гуреева.

Владимир Шапкин наградил отличившихся сотрудников почетными грамотами Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, а также вручил благодарственные письма Московской областной Думы.

«Уважаемый Салис Добаевич, уважаемые сотрудники компании “”, позвольте мне от имени Московской областной Думы и от себя лично поздравить вас с праздником, с Днем химика. Каждый год я присутствую на данном мероприятии и каждый раз я удивляюсь и радуюсь вашим успехам. У вас настолько большое разнообразие продукции, которое всегда позволяет быть на плаву в любые времена и в том числе сегодняшние — непростые. Наша безопасность страны зависит в том числе от вашей отрасли», — отметил депутат.


В адрес компании и сотрудников в праздничный день звучало немало слов благодарности. В частности, Ирина Гуреева отметила: «День химика — это день человека в профессии и день профессиональной гордости за людей отрасли. Работа предприятия неразрывно связана с историей нашего города. Химическая промышленность — одна из важнейших отраслей экономики. На протяжении многих лет коллективу удается идти в ногу со временем и оставаться лидером в различных направлениях отрасли».

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в работе первый заместитель главы администрации г. о. Щелково вручила Благодарственные письма Главы городского округа Щелково отличившимся сотрудникам предприятия.

Почетными грамотами «» за личный вклад в развитие компании и высокий профессионализм в работе в связи с празднованием Дня химика были награждены более 50 сотрудников.

Творческий подарок от руководства предприятия сотрудникам в профессиональный праздник — выступление артистов. Свои знаменитые хиты исполнил ВИА «Самоцветы».

Коллектив компании «» поздравляет коллег и партнеров с Днем химика! Желает, чтобы в профессиональной деятельности успех был заложен на молекулярном уровне, а отношения с коллегами и близкими людьми никогда не подвергались распаду!

С праздником, дорогие друзья!

«Щелково Агрохим» 

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