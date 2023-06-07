Трактор «Ростсельмаш» увеличил мощность

«Ростсельмаш»

С конвейера сошел обновленный трактор «Ростсельмаш 2400». Агромашина получила увеличенную мощность в 430 л.с.

Серия 2000 колесных тракторов с шарнирно-сочлененной рамой пользуется заслуженным авторитетом среди профессионалов агробизнеса, особенно в хозяйствах с пашней от 1500 га. Машины отлично справляются со многими нагрузками в поле, демонстрируя высокую производительность и экономный расход топлива. С новым трактором возможности сельхозтоваропроизводителей возрастут.



Агромашина получила двигатель 430 л.с. объемом 11,6 л. Разница в мощности и объеме с предыдущей версией (405 л.с./10,8 л) позволяет ей работать с широкозахватными орудиями с меньшей загрузкой двигателя. Несмотря на повышенную мощность, новый движок обещает быть менее «прожорливым». Насколько — покажет поле, но согласно контрольным замерам экономия может достигать 10%.



Дополнительные возможности новая модель получила вместе с гидравликой повышенной производительности — 260 л/мин. (ранее — 170 л/мин). Это делает трактор еще более универсальным и позволяет агрегатировать его с прицепными орудиями с повышенными требованиями к мощности потока. Для подключения всего оборудования посевного комплекса трактор оснащен дополнительной, пятой секцией разъемов.







Потребители техники «Ростсельмаш» по достоинству оценят улучшенную эргономику рабочего места. На смену механическому управлению гидравликой пришло электроуправление. Рычаги уступили место аккуратным лепесткам, а вся настройка системы находится в мониторе. Повышена шумоизоляция кабины, добавлены или изменены ниши для вещей: питьевой воды, телефона и т. п. Еще одно удобство для механизатора — добавлена камера заднего вида, которая облегчит агрегатирование и повысит безопасность техники.



При выпуске новой модели специалисты позаботились и о других улучшениях, направленных на повышение комфортности работы и обслуживания трактора. Например, обслуживание гидравлики, заливку омывающей жидкости намного удобней производить на специальной площадке, установленной с левого борта впереди агромашины. По правому борту добавлен второй инструментальный ящик. Топливопровод между левым и правым баком получил металлическую защиту. Во многом эти и другие улучшения появились с учетом опросов пожеланий самих механизаторов.



Применение новой моторной установки позволило исключить передний балласт, увеличены угол съезда и клиренс спереди трактора. Издалека новую модель можно узнать по белой крыше и таким же дискам вместо привычного кремового цвета.



Высокую эффективность агромашине добавляет новая система автоуправления — «РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль», поставляемая опционально. Система обеспечивает устойчивую работу самоходной техники с высокоточными поправками на расстояниях до 5 км от базовой станции RTK, сохраняя точность траектории движения до 2,5 см. Она не только принимает на себя рулевое управление техникой, но и осуществляет автоматические развороты. Это позволяет освобождать механизатора от рутинного процесса руления, чтобы он сосредоточился на качественном протекании технологических процессов.



В данный момент первые серийные тракторы «Ростсельмаш 2400» проходят обкатку, после чего будут отгружены в адрес дилерских центров компании.

