Лидеров АПК отметят на Всероссийском дне поля масличных культур 12-13 июля

«Масличка-2023»

В рамках Всероссийского дня поля масличных культур «Масличка-2023», который состоится 12-13 июля 2023 года в Ивановской области, отметят лидеров отрасли, внесших значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса и сельскохозяйственной деятельности в своих регионах

Организаторами независимого конкурса «Лидер АПК» и Всероссийского дня поля масличных культур выступают «Институт молока», организация, объединяющая экспертов отрасли и организующая ряд обучающих мероприятий для аграриев и животноводов, и Ассоциация производителей и переработчиков рапса РАСРАПС. Выдвижение номинантов осуществляется органами исполнительной власти в сфере АПК в регионах, входящих в состав Центрального и Северо-Западного федеральных округов России, организаторами и генеральными партнерами «Маслички», а победитель определяется большинством голосов, полученных путем открытого народного голосования на сайте «Института молока», где будет размещена краткая информация обо всех участниках конкурса.



Целью конкурса является популяризация сельского хозяйства и аграрной культуры, обозначение и донесение важности поддержки деятельности сельскохозяйственных предприятий, распространение информации об успешном опыте руководителей и специалистов АПК.



Этапы конкурса:



до 16 июня 2023 года — определение номинантов на основании рекомендации региональными министерствами и департаментами сельского хозяйства, сбор и размещение информации о номинантах;



с 19 июня по 25 июня 2023 года — открытое голосование на сайте «Института молока»;



12 июля 2023 года — награждение участников и победителя конкурса «Лидер АПК» в рамках торжественной части Всероссийского дня поля масличных культур «Масличка-2023».



День поля масличных культур — масштабная деловая площадка для демонстрации передовых технологий и инноваций, где встретятся руководители и специалисты агропредприятий разных направлений деятельности (молочное животноводство, птицеводство, растениеводство, полевое кормопроизводство и комбикормовая промышленность, сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК) из разных регионов страны для обмена опытом, поиска перспективных решений и идей для развития своего агробизнеса.



Выставочную экспозицию и опытные поля масличных культур дополнят демонстрация специализированной техники и оборудования, а также полезная для руководителей сельхозпредприятий, зоотехников и агрономов программа деловых мероприятий Дня поля.



Запланированы пленарная сессия на тему повышения значимости масличных культур в АПК страны, секции по животноводству и растениеводству, Клуб директоров, практикумы для аграриев и животноводов и многое другое. В мероприятиях примут участие эксперты отрасли: представители союзов, ассоциаций, российских институтов и специалисты с большим практическим опытом — представители лидирующих хозяйств, возделывающих масличные культуры, переработчики и др. Посетители Дня поля из числа сельхозтоваропроизводителей смогут повысить уровень своих навыков и компетенций, ознакомиться с опытом инновационных рентабельных ферм, чтобы затем внедрить новые технологии на своих предприятиях.



Также будет работать ярмарка фермерской продукции и товаров народного потребления, а вечером для гостей мероприятия запланирована развлекательная программа.



Подробная информация о «Масличке-2023», а также регистрация посетителей — на сайте www.maslichka.com. Посещение для сельхозтоваропроизводителей бесплатное.







