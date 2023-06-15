«День поля Тульской области — 2023»

Сорок пять компаний, иностранная делегация из стран БРИКС и более 1000 гостей: какой будет международная выставка «День поля Тульской области» от ПХ «Лазаревское»

С 22 по 23 июня 2023 года Тульская область станет центром международной агропромышленной выставки «День поля». В этом году традиционное мероприятие организует правительство региона на базе сельскохозяйственного предприятия ПХ «Лазаревское». Агропромышленная выставка соберет более 1000 гостей из разных стран, став центром притяжения для профессионалов сельского хозяйства.



«В ПХ “Лазаревское” мы переосмыслили традиционный формат “Дня поля” и решили организовать праздник, который выйдет за пределы одного региона. Июньское событие станет масштабной площадкой для международного отраслевого диалога с возможностью представить свой продукт, познакомиться с топ-игроками агрорынка, новыми лицами, а также увидеть реальные результаты на демонстрационных полях», — рассказала о предстоящих планах собственник и генеральный директор ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская.



На выставке будут представлены производители сельскохозяйственной техники, средств защиты растений, удобрений и семян из России, Беларуси, Китая, Индии, Турции и других стран. Программа мероприятия будет актуальна как для представителей бизнеса и профессионалов отрасли, так и для городских жителей.



Деловая часть включает в себя официальное открытие с представителями администрации Тульской области, круглый стол с международной делегацией из стран БРИКС; презентации компаний-участников, в рамках которых они представят свои новинки и познакомят гостей с актуальными технологиями и решениями. В качестве развлекательной программы гостей ждет атмосфера настоящего праздника с концертной программой, созданной в поле инфраструктурой для отдыха, детскими площадками и гастрономическими зонами. В течение всех дней выставки будет возможность провести тест-драйв сельхозтехники, полетать на самолете, для которого будет создана взлетная полоса рядом с территорией кемпинга, познакомиться с вакансиями от ПХ «Лазаревское» и выиграть памятные призы.



Программа «Дня поля Тульской области»

22 июня, 9:00-19:00



С 11:00 до 12:30 состоится торжественное открытие, где выступят:



Дмитрий Миляев, первый заместитель губернатора Тульской области;



Алексей Степин, министр сельского хозяйства Тульской области;



Кристина Романовская, генеральный директор компании ПХ «Лазаревское»;



Анна Нестерова, руководитель рабочей группы от России по цифровой экономике Делового совета БРИКС и председатель российской части Женского делового альянса БРИКС.



С 12:30 до 14:00 в программе мероприятия запланировано проведение круглого стола, посвященного развитию экспортно-импортных отношений. Торговые представительства и международные делегации из стран БРИКС, а также собственники 10 крупнейших компаний-экспортеров Тульской области смогут обменяться опытом и обсудить самые актуальные мировые тенденции, задачи и решения в агроотрасли.



Помимо деловой составляющей, гости примут участие в развлекательной части выставки, где познакомятся с миром сельского хозяйства. В демонстрационной зоне техники будет представлено передовое сельскохозяйственное оборудование. На организованной зоне тест-драйва каждый желающий оценит и протестирует технику в действии. Отдельное внимание будет уделено демопосевам, которые станут презентацией нового завода по производству семян ПХ «Лазаревское» — крупнейшего в федеральном округе. Этот современный завод, который в августе введут в эксплуатацию, сыграет важную роль в развитии сельского хозяйства региона.



23 июня, 9:00-19:00



Второй день выставки будет посвящен карьерному дню в агроиндустрии. В рамках деловой программы гости выставки и студенты кафедр агрономии из ТГПУ им. Л. Н. Толстого и Тульского сельскохозяйственного колледжа имени И. С. Ефанова, а также центра занятости посетят выставку и смогут познакомиться с открытыми вакансиями ПХ «Лазаревское». Они узнают о перспективах и возможностях карьерного роста в сельском хозяйстве, протестируют технику и получат представление о том, каким образом сажают различные виды культур. Более того, будет возможность принять участие в развлекательной викторине, в рамках которой те, кто лучше всех ответит на вопросы, получат памятные призы.



Выставка пройдет 22-23 июня на территории ПХ «Лазаревское» (село Ржаво, МО Лазаревское, Щекинский район, Тульская область), время работы — с 9:00 до 19:00. Вход свободный.



Генеральный партнер мероприятия — Россельхозбанк, информационные партнеры мероприятия — ТВ Брикс, Женский деловой Альянс БРИКС, АСХОД, РЗС.



Более подробную информацию о мероприятии можно найти на сайте компании.



Контакты для связи:



По вопросам участия:

Василий Филиппов

+7 910 150-59-31

filippov@lazarevo.ru



Для аккредитации СМИ:

Ольга Соломка

+7 910 484-99-62

solomka@pr-ad.com

