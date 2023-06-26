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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Щелково Агрохим» приглашает на прямую трансляцию конференции «Флагманские культуры масличного рынка России: реалии и возможности»

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«Щелково Агрохим» приглашает на прямую трансляцию конференции «Флагманские культуры масличного рынка России: реалии и возможности»
«Щелково Агрохим»
«Щелково Агрохим» приглашает на прямую трансляцию конференции «Флагманские культуры масличного рынка России: реалии и возможности»
«Щелково Агрохим»

29 июня в Орловской области в рамках международного АгроФестиваля «Betaren-2023» состоится 14-я научно-практическая конференция компании «Щелково Агрохим» на тему «Флагманские культуры масличного рынка России: реалии и возможности»

На конференции вы узнаете:

  • какие изменения происходят на рынке масличных и зерновых культур;

  • тенденции развития сахарной отрасли в России;

  • как будет развиваться российское семеноводство и почему все больше сельхозпредприятий ищут возможности создания собственной селекции;

  • о новых и эффективных методах защиты зерновых и сои; расскажем, как бороться с эгилопсом, как снизить фитопатогенную нагрузку на агроценоз, а также представим новинки сезона;

  • что делать в нестабильных климатических условиях, как помочь культурам справиться со стрессовыми факторами;

  • как и за счет чего повысить маржинальность агробизнеса;

  • и многое другое.

В мероприятии примут участие представители федеральных и региональных министерств и ведомств, эксперты аграрного рынка, руководители и специалисты сельхозпредприятий России и стран ближнего зарубежья, заслуженные ученые различных областей, которым вы сможете задать свои вопросы. 

Приглашаем всех желающих присоединиться к онлайн-трансляции.

Начало в 9:30 мск.

Подробности по ссылке

«Щелково Агрохим» 

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