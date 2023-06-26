«Щелково Агрохим» приглашает на прямую трансляцию конференции «Флагманские культуры масличного рынка России: реалии и возможности»

29 июня в Орловской области в рамках международного АгроФестиваля «Betaren-2023» состоится 14-я научно-практическая конференция компании «Щелково Агрохим» на тему «Флагманские культуры масличного рынка России: реалии и возможности»
На конференции вы узнаете:
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какие изменения происходят на рынке масличных и зерновых культур;
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тенденции развития сахарной отрасли в России;
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как будет развиваться российское семеноводство и почему все больше сельхозпредприятий ищут возможности создания собственной селекции;
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о новых и эффективных методах защиты зерновых и сои; расскажем, как бороться с эгилопсом, как снизить фитопатогенную нагрузку на агроценоз, а также представим новинки сезона;
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что делать в нестабильных климатических условиях, как помочь культурам справиться со стрессовыми факторами;
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как и за счет чего повысить маржинальность агробизнеса;
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и многое другое.
В мероприятии примут участие представители федеральных и региональных министерств и ведомств, эксперты аграрного рынка, руководители и специалисты сельхозпредприятий России и стран ближнего зарубежья, заслуженные ученые различных областей, которым вы сможете задать свои вопросы.
Приглашаем всех желающих присоединиться к онлайн-трансляции.
Начало в 9:30 мск.