«Щелково Агрохим» приглашает на прямую трансляцию конференции «Флагманские культуры масличного рынка России: реалии и возможности»

На конференции вы узнаете:



какие изменения происходят на рынке масличных и зерновых культур;



тенденции развития сахарной отрасли в России;



как будет развиваться российское семеноводство и почему все больше сельхозпредприятий ищут возможности создания собственной селекции;



о новых и эффективных методах защиты зерновых и сои; расскажем, как бороться с эгилопсом, как снизить фитопатогенную нагрузку на агроценоз, а также представим новинки сезона;



что делать в нестабильных климатических условиях, как помочь культурам справиться со стрессовыми факторами;



как и за счет чего повысить маржинальность агробизнеса;

