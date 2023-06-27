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У «Щелково Агрохим» есть ответ на любой запрос

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У «Щелково Агрохим» есть ответ на любой запрос
«Щёлково Агрохим»
У «Щелково Агрохим» есть ответ на любой запрос
«Щёлково Агрохим»

«День поля Ульяновской области — 2023» для представительства «Щелково Агрохим» в регионе начался с заключения контрактов на поставку препаратов

Крупнейшее мероприятие Ульяновской области проводится с 2014 года. В этом году на выставочных площадках были представлены экспозиции Ассоциации садоводов, Ассоциации фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Ульяновской области, научных и образовательных организаций, производителей и поставщиков сельхозтехники, минеральных удобрений и средств защиты растений как Ульяновской области, так и других регионов ПФО, а также Новгородской, Воронежской, Рязанской и Московской областей.

«Для аграриев региона День поля — это площадка для встреч, обмена опытом, налаживания деловых контактов», — делится мнением, сложившимся за два года с момента организации ульяновского представительства, его глава Александр Захаров.

К шатру «» ульяновские аграрии шли целенаправленно за конкретной информацией, советом и поддержкой.

«Даже просто вручая буклеты, брошюры, проспекты о продуктах “”, мы обращаем внимание сельхозтоваропроизводителей, что в информационной продукции препараты не просто перечисляются, а раскрывается их состав, дается разъяснение механизмам действия. Кроме того, сотрудники представительства всегда готовы вести агросопровождение хозяйств», — подчеркивает Захаров.

Сельхозпредприятия региона в этом году, начиная с раннего сева, который прошел на три недели раньше среднемноголетних значений, за сезон уже успели не раз попасть под различные погодные «сюрпризы». Приспосабливаясь к ним, растения испытывают стресс, отсюда большой запрос аграриев на препараты, способные поддержать развитие растений при неблагоприятных условиях. 

«Рассказываем об удобрениях — биостимуляторах для листовых подкормок, которые обеспечивают подпитку посевов готовыми аминокислотами, о микроудобрениях, особенно актуальных в условиях высокоинтенсивного земледелия, а также о фунгицидах. Среди последних набирает популярность ТИТУЛ ТРИО, ККР против комплекса заболеваний на широком спектре культур. Он высокоэффективен как в засушливых условиях, так и при повышенной влажности, с продолжительностью защиты до 40 дней», — рассказывает глава ульяновского представительства.


В День поля сотрудники представительства получили от аграриев благодарные отзывы о гербициде ГАЛС, КЭ и новые заявки на его поставку. «Щелковцы» рекомендовали этот препарат для решения проблемы переросших сорняков в посевах сои, в регионе немалые площади этой культуры засеяны в поздние сроки.

Ульяновское представительство вместе с решением задач дня сегодняшнего работает на перспективу. Достигнутая в ходе Дня поля договоренность о поставках для одного из агрохолдингов гербицида сплошного действия для подготовки полей под осенний сев — СПРУТ ЭКСТРА, ВР — оформлена договором. 

Представительство также формирует заявки на поставки протравителей, в их числе фунгицидные СКАРЛЕТ, МЭ; ПОЛАРИС, МЭ, инсектицидные ИМИДОР ПРО, КС; ХАРИТА, КС. Также большой интерес ульяновские аграрии проявляют к четырехкомпонентному инсекто-фунгицидному протравителю семян зерновых культур ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ. Его фунгицидные компоненты защищают семя изнутри, а инсектицидные — снаружи. 

На площади свыше 1,5 млн га аграрии Ульяновской области в этом году посеяли более 30 различных сельскохозяйственных культур. Сельхозтоваропроизводители региона проявляют интерес к высокотехнологичным сортам, позволяющим получать стабильный урожай.

На ульяновской земле, в том числе в производственных посевах, высокие результаты показывают сорта пшеницы «щелковской» селекции Володя, Изумруд Дубовицкого, ДФ 2020, а также соя и подсолнечник.

«» предоставляет ульяновским сельхозтоваропроизводителям возможность ознакомиться с новыми «щелковскими» сортами и гибридами в своем дочернем предприятии «Молвино Агро» Тереньгульского района. 


Перед уборкой в сельхозпредприятии, как рассказал Александр Захаров, пройдет семинар, об участии в котором заявили все аграрии — участники Дня поля, заинтересованные в организации системы взаимодополняющих сортов, выращивание которых позволяет стабилизировать экономику хозяйств, добиться устойчивого роста урожайности.

«Щёлково Агрохим» 

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