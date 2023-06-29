The DairyNews

Автопробег «Дорогу молоку!» — ежегодное независимое мероприятие, которое объединяет всех участников молочной индустрии: руководителей животноводческих хозяйств, молочных заводов, представителей власти, компаний — поставщиков решений и СМИ

В 2023 году автопробег, организованный информационным агентством The DairyNews и Центром изучения молочного рынка DIA (Dairy Intelligence Agency), пройдет с 31 июля по 3 августа по дорогам Турции.



Юбилейный, X Автопробег «Дорогу молоку!» прошел в 2022 году по территории Республики Татарстан. Посмотрите, как это было!



Директор Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко: «Десять лет мы проводили автопробеги по регионам России. Первым зарубежным опытом стал Автопробег-2019, прошедший в Канаде. В 2020-м мы готовили мероприятие в Великобритании, но из-за пандемии оно не состоялось. Последний автопробег по России прошел в 2022 году в Татарстане — мы посвятили его трагически погибшему Айрату Хайруллину, который оставил серьезный след в молочной индустрии Татарстана и России.



Теперь концепция “Дорогу молоку!” трансформируется и становится более глобальной: от изучения специфики регионов России мы переходим к знакомству с молочной индустрией разных стран. На наш взгляд, сегодня очень важным регионом для постсоветских стран является Турция, которая имеет определенный статус в геополитическом смысле. Многим участникам рынка эта страна интересна как поставщик оборудования, как мост между Западом и Востоком, между Россией и другим миром. Кроме того, у Турции давние и тесные культурно-этнические связи со странами Центральной Азии. И важный аспект таких связей, который полезно «подсмотреть» у Турции, — это культура производства и переработки молока, а также культура производства технологических решений. На наш взгляд, именно сейчас Турция стала ключевым регионом для всех наших стран и регионом, который нужно дальше раскрывать для бизнеса.



Автопробег будет интересен не только непосредственным производителям и переработчикам, но и поставщикам технологических решений, которые имеют возможность выстраивать особые деловые отношения с Турцией».



Зарегистрироваться на мероприятие можно ПО ССЫЛКЕ.



Организатор — The DairyNews



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