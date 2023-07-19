«Ростсельмаш»

Онлайн-трансляция: инновационные решения «Ростсельмаш» во всех часовых поясах! Не пропусти!

Электронные системы. Современный трактор. 25 июля единство технической и цифровой новинок компании — трактор «Ростсельмаш» серии 2400 и система автоуправления «РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль» - в режиме реального времени продемонстрирует высокую эффективность в поле на бороновании.



Регистрируйтесь и подключайтесь к онлайн-трансляции, чтобы из первых уст экспертов узнать: как сделать 500 га за 24 часа и как повысить эффективность полевых операций, облегчив порой рутинную работу механизатора.



«РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль» благодаря автоматическим разворотам и точному заходу в гон с точностью 2,5 см поспособствует эффективной работе техники. Трактор будет агрегатирован бороной DX 850/880, а также оснащен системами «РСМ Умная метка», «РСМ Контроль давления в шинах» и «РСМ Ночное видение».



«Нужно думать не только об автопарке и расширении технического состава, но и о тех людях, которые работают в вашей команде», — убеждены организаторы.



Прямое включение из Республики Татарстан состоится 25 июля с 11:00 до 12:30 мск. Но помните: будущее начинается сегодня.



Регистрация по ссылке



Информационный партнер трансляции — «Агроинвестор».

