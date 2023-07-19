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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Инновационные решения «Ростсельмаш» во всех часовых поясах

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Инновационные решения «Ростсельмаш» во всех часовых поясах
«Ростсельмаш»
Инновационные решения «Ростсельмаш» во всех часовых поясах
«Ростсельмаш»

Онлайн-трансляция: инновационные решения «Ростсельмаш» во всех часовых поясах! Не пропусти!

Электронные системы. Современный трактор. 25 июля единство технической и цифровой новинок компании — трактор «» серии 2400 и система автоуправления «РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль» - в режиме реального времени продемонстрирует высокую эффективность в поле на бороновании.

Регистрируйтесь и подключайтесь к онлайн-трансляции, чтобы из первых уст экспертов узнать: как сделать 500 га за 24 часа и как повысить эффективность полевых операций, облегчив порой рутинную работу механизатора.

«РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль» благодаря автоматическим разворотам и точному заходу в гон с точностью 2,5 см поспособствует эффективной работе техники. Трактор будет агрегатирован бороной DX 850/880, а также оснащен системами «РСМ Умная метка», «РСМ Контроль давления в шинах» и «РСМ Ночное видение».

«Нужно думать не только об автопарке и расширении технического состава, но и о тех людях, которые работают в вашей команде», — убеждены организаторы.

Прямое включение из Республики Татарстан состоится 25 июля с 11:00 до 12:30 мск. Но помните: будущее начинается сегодня.

Регистрация по ссылке

Информационный партнер трансляции — «».

«Ростсельмаш» 

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