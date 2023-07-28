Стартовали торги по реализации двух крупнейших заводов в Республике Башкортостан: «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» и «Чекмагушмолзавод»

ЧМЗ

На продажу выставлены производственно-технологические комплексы ЧМЗ и ДКМП, оборудование, автотранспорт

ООО «ЧМЗ»

Продается «Чекмагушевский молочный завод», расположенный в с. Чекмагуш, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан.



Производственно-технологический комплекс молочного завода базируется в с. Чекмагуш, ул. Ленина, д. 4., и представляет собой:



объекты недвижимости в количестве 11 шт. общей площадью более 7,3 тыс. кв. м;



оборудование в количестве 119 ед.



Мощность завода составляет 155 500 т/год (426 т/сутки).



Производимая продукция: кисломолочная продукция, молоко, сметана и сливки.



Также реализуется иное имущество: многоквартирный жилой дом общей площадью 891,4 кв.м и 90 ед. автотранспорта различных марок, прочие помещения для обслуживания автомобилей.















Более подробная информация о торгах и реализуемом имуществе доступна по ссылке.



Реализуемое имущество находится в залоге АО «Россельхозбанк», контактный телефон:

+ 8 347-2224-91-49



АО «ДКМП»

Продается молочный завод «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов», расположенный в с. Иванаево, Дюртюлинский район, Республика Башкортостан.



Производственно-технологический комплекс молочного завода базируется в с. Иванаево, ул Промзона, и представляет собой:



объекты недвижимости в количестве 21 шт.;



оборудование в количестве 518 ед.;



в состав реализуемого имущества входит комплекс нежилых зданий для обслуживания автотранспортного парка, расположенный по адресу: Республика Башкортостан, Дюртюлинский район, г. Дюртюли, ул. Уральская, д. 1 (7 объектов недвижимости общей площадью 2 258,3 кв. м, расположенные на земельном участке площадью 12 047 кв. м).



Мощность завода составляет 197 100 т/год (540 т/сутки).



Производимая продукция: ультрапастеризованное молоко, сметана и сливки.



Также отдельными лотами реализуются 13 ед. транспортных средств разных марок.















Более подробная информация о торгах и реализуемом имуществе доступна по ссылке.



Реализуемое имущество находится в залоге АО «Россельхозбанк», контактный телефон:

+ 8 347-2224-91-49

