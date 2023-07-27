«День Уральского поля — 2023»

Девятая межрегиональная выставка-форум «День Уральского поля — 2023» состоится 4 августа в Кетовском муниципальном округе Курганской области около с. Садовое, на полях Курганского НИИСХ — филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. В выставке примет участие руководство АПК вашего региона

В этом году для посетителей выставки «День Уральского поля — 2023» организаторы и компании-участники готовят насыщенную деловую и развлекательную программу. На площадке выставочной экспозиции будет возможность познакомиться с инновационными технологиями и решениями для разных направлений аграрного производства и обсудить их на традиционном форуме.



В деловой программе мероприятия состоится оперативное совещание с участием Минсельхоза России «Развитие отрасли растениеводства и проведение уборочной кампании в 2023 году в субъектах Уральского федерального округа» и агротехнический форум «Инновации и эффективность аграрного бизнеса», в рамках которых сельхозтоваропроизводители и руководители отрасли обсудят наиболее актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса регионов УрФО.



В экспозиции выставки будут представлены более 100 компаний из разных регионов России, которые производят и поставляют товары и услуги для аграрного бизнеса. Российские и зарубежные, в том числе новые, бренды покажут свои возможности и перспективы в реальных полевых условиях. Несколько сотен выставочных экспонатов техники и оборудования, опытов сортоиспытаний и результатов работы систем защиты растений традиционно будут предложены вниманию и обсуждению посетителей.



Гостей ждут презентации инновационных разработок аграрной науки, знакомство с примерами опыта эффективной организации агробизнеса, обзор перспектив сельхозмашиностроения и рынка сельхозтехники, агротуризма и других направлений развития отрасли АПК и сельских территорий.



В рамках выставки «День Уральского поля — 2023» вновь состоятся зрелищные соревнования по силовому экстриму «Сельский богатырь» и впервые организован конкурс «Краса Уральского поля», а также будет праздничный концерт и много призов и подарков от компаний — участников мероприятия.



Выставку «День Уральского поля — 2023» поддерживают Минсельхоз России и аппарат полномочного представителя Президента России в УрФО, в работе принимают участие руководители аграрной отрасли и сельхозтоваропроизводители из всех округов региона.



ПРОГРАММА

8:00-10:00 — регистрация посетителей (место проведения — шатер регистрации).



9:00-10:00 — осмотр опытов сортоиспытаний и результатов работы систем защиты растений (место проведения — опытное поле, сбор у шатра НИИСХ).



10:00-12:00 — оперативное совещание с участием Минсельхоза России «Развитие отрасли растениеводства и проведение уборочной кампании в 2023 году в субъектах Уральского федерального округа» (по приглашению).



10:00-12:00 — «Агротехнический форум». Тема: «Инновации и эффективность аграрного бизнеса» (место проведения — главный шатер).



12:00-12:30 — торжественная церемония открытия выставки (место проведения — сцена).



12:30-14:00 — осмотр экспозиции выставки и демонстрационные показы сельхозтехники в работе (место проведения — экспозиция).



14:00-16:00 — спортивный праздник «Сельский богатырь», конкурс «Краса Уральского поля» (место проведения — территория около сцены).



16:00-17:00 — подведение итогов выставки, розыгрыш призов от компаний-участников (место проведения — главный шатер).



Основные тематические демоплощадки выставки «День Уральского поля — 2023»:



техника и технологии для введения в оборот неиспользуемых сельхозземель;



строительство и реконструкция производственных помещений для АПК;



организация агротуризма на базе действующего сельхозпредприятия;



инновации в растениеводстве: семена, сельхозкультуры, СЗР, удобрения;



умная техника и технологии для ведения эффективного сельхозпроизводства;



техника и оборудование для обработки, транспортировки и хранения зерна;



современные решения для прибыльного животноводческого бизнеса.



История выставки

Специализированная выставка-форум «День Уральского поля» — крупное событие агропромышленного комплекса. Впервые окружная специализированная выставка-демонстрация «День Уральского поля» прошла в Шадринском районе Курганской области в 2015 году, затем деловую эстафету приняли по очереди другие регионы Уральского федерального округа. Так, выставка «День Уральского поля — 2016» состоялась в Челябинской области, «День Уральского поля — 2017» - в Тюменской области, «День Уральского поля — 2018» снова приняла Челябинская область. Спустя четыре года выставка «День Уральского поля — 2019» вернулась на родину — в Курганскую область, где она и состоялась в пятый, юбилейный раз. В 2020 году выставка была проведена в онлайн-формате, при поддержке полномочного представителя Президента России в УрФО, в 2021 и 2022 году вновь была организована на территории Курганской области.



Генеральный партнер выставки «День Уральского поля — 2023» — «Тюменьагромаш», официальный дилер «Ростсельмаш», стратегический партнер — торговый дом «Овоще-Молочный», спонсор регистрации — «Агро-Мастер», официальные партнеры — фирма «Август», «ФосАгро-Регион», специальный партнер — НПФ «ТехноТранс», банк-партнер — Россельхозбанк.



Оператор выставки — выставочная компания «Светич», тел.: 8-800-505-30-73.



Сайт выставки

