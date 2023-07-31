«Август» зарегистрировал первый в России гибридный препарат для борьбы с болезнями плодовых и овощных культур

Фирма «Август»

Компания «Август», ведущий российский производитель химических средств защиты растений (ХСЗР), зарегистрировала «Шриланк» - первый в России фунгицид гибридного действия для применения в садоводстве и овощеводстве, сочетающий в своем составе действующие вещества биологического и химического происхождения

Он разрешен к применению на яблоне, груше, винограде, моркови, томатах открытого грунта и капусте белокочанной для борьбы с такими распространенными и опасными для культур заболеваниями, как парша, мучнистая роса, альтернариоз, оидиум, черная пятнистость, черная гниль, серая гниль. Использование препарата снижает химическую нагрузку на окружающую среду, активирует собственный иммунитет растений и повышает их устойчивость к стрессовым факторам.



«С нарастанием интенсивности использования ХСЗР в сельском хозяйстве на отечественном рынке возникла потребность в препаратах, не уступающих по результатам применения проверенным действующим веществам синтетического происхождения, но при этом отвечающих высоким требованиям биологической эффективности против патогенов в соотношении с экологической безопасностью для населения и природы, — рассказывает начальник отдела развития продуктов компании «Август» Владимир Барков. — На сегодняшний день комбинированные средства защиты растений — это относительно новое направление в отрасли, но с дальнейшим ее развитием потребность в гибридных препаратах будет нарастать. Наша компания делает первый шаг на этом пути: “Август” выводит на рынок препарат “Шриланк”, который сочетает в своем составе комбинацию масла чайного дерева (400 г/л) и дифеноконазола (150 г/л) в препаративной форме концентрата микроэмульсии».



Маслом чайного дерева называют эфирное масло австралийского растения Melaleuca alternifolia. Это натуральный продукт гидроперегонки растительного сырья, представляющий собой сложную смесь более чем 40 биологически активных веществ. Его лечебный эффект был известен еще австралийским аборигенам, применявшим его в традиционной медицине. Принцип действия основного биологического вещества (терпинен-4-ол, содержание в масле около 40%) базируется на подавлении дыхания и разрушении клеточных мембран патогена. Часть других молекул эфирного масла стимулирует иммунную систему растения: культура реагирует на них как на вакцину, повышая собственную защиту против грибов, бактерий и других биотических стрессов. Также масло чайного дерева способно отпугивать насекомых-вредителей. При этом оно полностью биоразлагаемо и относится к IV классу опасности для человека и пчел. Масло чайного дерева обладает контактным действием, вызывая гибель тех патогенов, которые непосредственно соприкасаются с веществом. Системное действие, предполагающее проникновение внутрь растения, передвижение по его сосудам и защиту на клеточном уровне, обеспечивает второе действующее вещество — дифеноконазол. Оно хорошо знакомо садоводам и овощеводам, это компонент химического происхождения из класса триазолов, нарушающий биосинтетические процессы в организме патогенных грибов и подавляющий рост мицелия.



Новый препарат показал высокую биологическую эффективность за счет синергии двух активных компонентов. Гибридные свойства «Шриланка» позволяют снизить удельный вес применяемых в защите плодоовощных культур действующих веществ химического происхождения и синтетических препаратов в целом, замедляют развитие устойчивости к ним патогенов и снижают совокупную пестицидную нагрузку на окружающую среду.



«В Ставропольском крае — регионе, где выращивается значительная часть отечественных фруктов, в частности яблок, — условия нынешнего сезона с затяжными весенними дождями сложились крайне благоприятно для развития парши, — рассказывает начальник департамента маркетинга фирмы «Август» Дмитрий Белов. — Это позволило нам провести испытания “Шриланка” с очень показательными результатами сразу на нескольких делянках в яблочных садах. Когда летом установилась жаркая сухая погода, на обработанных весной деревьях, в том числе на молодых побегах, симптомов заболевания выявлено не было: ни на верхней, ни на нижней стороне листьев следов парши мы не обнаружили. То же самое касалось и плодов — все они были чистыми, а их размер соответствовал времени года. Так что в программе защиты яблони от парши у нас появился новый сильный “игрок”».



Рекомендации по применению «Шриланка»

