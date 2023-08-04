Болезни винограда и тактика их контроля от ученых и специалистов «Щелково Агрохим»

Семинар, посвященный вопросам защиты винограда, прошел в ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНЦ садоводства, виноградарства, виноделия» (г. Краснодар). Участие в нем приняло краснодарское представительство «Щелково Агрохим» «Щёлково Агрохим»

Сезон 2022/23 для кубанских виноградарей складывается сложно. Как сообщила заведующая научным центром «Защиты и биотехнологии растений» к. с.-х. н. Евгения Юрченко, в этом году наблюдаются сразу две эпифитотии основных экономически значимых заболеваний винограда: оидиума и милдью

Впрочем, увеличивается не только агрессивность типичных доминирующих объектов. За счет термотолерантных микроорганизмов расширяется и видовой состав патогенов. Это связано с изменениями, которые происходят сегодня в климате. Они приводят к тому, что стрессовые для винограда ситуации происходят все чаще. Например, после затяжной теплой осени может случиться внезапное (в течение одних суток) похолодание до -15°С. Что касается микромира, то он остро ощущает эти изменения и быстро подстраивается под них. Как результат, ученые сталкиваются с формированием ассоциаций и патокомплексов на винограде.







Евгения Юрченко озвучила тактику контроля эпифитотий. Она состоит из девяти пунктов, среди которых: регулирование кратности химобработок, чередование действующих веществ, а также системных и контактных препаратов, использование баковых смесей, повышение норм расхода в рамках регламентов, надлежащее качество обработок, снижение зимующего запаса инфекции и ряд других рекомендаций.



Кроме того, ученые центра раскрыли биологические и экологические особенности новых заболеваний винограда — фузариозного усыхания генеративных органов и некротической (альтернариозной) пятнистости.



В рамках семинара выступили представители ведущих российских и иностранных компаний — производителей средств защиты растений. Старший менеджер Краснодарского представительства «Щелково Агрохим» Дмитрий Ковтунец рассказал о линейке препаратов, предназначенных для защиты винограда. Акценты он сделал на новейших продуктах, которые получили регистрацию совсем недавно или ожидают ее в нынешнем году. В данном списке — КАПЕРАНГ, КС на основе каптана. Это контактный фунгицид для защиты винограда от милдью, отличный баковый «партнер» для системных препаратов и часть антирезистентной стратегии защиты.



В прошлом году получил регистрацию препарат СЕРА 400, КС. Он обеспечивает двойной защитный эффект: фунгицидный в борьбе с оидиумом и акарицидный — против паутинного клеща. Отличием новинки от аналогичной продукции других производителей является жидкая формуляция, более удобная и технологичная в применении, чем твердая.



Также портфель компании пополнился микробиологическим фунгицидом БИОКОМПОЗИТ-ПРО, Ж. Он демонстрирует отличные результаты против широкого спектра фитопатогенных грибов: на винограде это милдью, оидиум, серая гниль. Новинка направлена на получение безопасной, экологически чистой продукции без снижения урожайности.



Это далеко не все новинки, которые компания подготовила для защиты «солнечной ягоды». Дмитрий Ковтунец призвал виноградарей обращаться в краснодарское представительство «Щелково Агрохим», специалисты которого всегда готовы помочь подобрать эффективные системы контроля болезней этой важной культуры.

