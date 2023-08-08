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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

КОРНЕГИ, СЭ на «Дне поля — 2023»: защита кукурузы на высоте

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КОРНЕГИ, СЭ на «Дне поля — 2023»: защита кукурузы на высоте Специалисты ставропольского представительства «Щелково Агрохим» выступили на научно-производственном семинаре «День поля — 2023», который был посвящен современным достижениям селекции и технологиям выращивания кукурузы
«Щёлково Агрохим»
КОРНЕГИ, СЭ на «Дне поля — 2023»: защита кукурузы на высоте Специалисты ставропольского представительства «Щелково Агрохим» выступили на научно-производственном семинаре «День поля — 2023», который был посвящен современным достижениям селекции и технологиям выращивания кукурузы
«Щёлково Агрохим»

Мероприятие прошло на базе ФГБНУ «Всероссийский НИИ кукурузы». Участие в нем приняли аграрии, представители органов власти и научно-исследовательских центров, производители средств защиты растений, семян и удобрений

Основная тема встречи — перспективы импортозамещения семян кукурузы: доклады на эту тему озвучили представители института кукурузы, а также сотрудники ФГБНУ АНЦ «Донской», ФГБНУ «НЦЗ им. П. П. Лукьяненко» и других селекционных организаций.

В полевых условиях участники семинара познакомились с отечественными гибридами кукурузы раннего, оптимального и летнего сроков сева: в общей сложности на демоучастках было представлено свыше 200 селекционных достижений.

Но современным гибридам требуется надежная защита — в том числе от сорняков. Критическим моментом в развитии кукурузы является фаза 5-7 листьев, когда в початке формируется количество рядов зерен. Старший научный консультант ставропольского представительства «» Карина Шайхова рассказала о защите культуры с помощью инновационного гербицида КОРНЕГИ, СЭ. Количество двудольных и однодольных сорняков на опытном участке составляла 33 и 47 шт./кв. м соответственно. На момент химпрополки в посевах присутствовал переросший осот.

Чтобы подавить сорную растительность, на «щелковском» варианте провели однократную обработку трехкомпонентным гербицидом КОРНЕГИ, СЭ, фаза развития культуры — 5 листьев. Через несколько часов после применения гербицида прошел сильный дождь. Впоследствии в Предгорном районе, где располагаются опытные участки, также наблюдались обильные осадки. Несмотря на крайне неблагоприятные погодные условия, КОРНЕГИ, СЭ со своей задачей справился, обеспечив условия для хорошего развития культуры.

«Щёлково Агрохим» 

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