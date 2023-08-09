«Август» стал членом РСПП

Фирма «Август»

Фирма «Август» вошла в состав Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Соответствующее распоряжение подписал президент объединения Александр Шохин. Крупнейший отечественный производитель химических средств защиты растений (ХСЗР) больше 30 лет обеспечивает земледельцев по всей России современными препаратами, помогающими сберечь урожай от сорняков, болезней и вредителей. Вступление в РСПП стало закономерным шагом в развитии компании «Август» на пути взаимодействия с бизнес-сообществом и продвижения интересов пестицидной отрасли и агропромышленного комплекса в целом

Сегодня в состав РСПП входят более 100 отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики, в том числе машиностроение, топливо-энергетический комплекс, банкинг и финансы, строительство, химическую, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг и др. Участниками Союза стали тысячи отечественных предприятий — промышленных, научных, финансовых организаций со всей России.



Его деятельность направлена на консолидацию усилий со стороны отечественных промышленников и предпринимателей в целях улучшения деловой среды в России, повышения статуса российского бизнеса в стране и на международном уровне, поддержания баланса интересов общества, власти и бизнеса.



«Вступление в РСПП расширяет наши возможности по укреплению позиций отечественной отрасли производства ХСЗР, — отмечает генеральный директор «Августа» Михаил Данилов. — Как и у многих других состоящих в Союзе промышленных компаний, деятельность “Августа” направлена на обеспечение потребностей российского АПК. Предприятия, занимающиеся выпуском готовых препаратов для защиты растений, уже создали в России собственную производственную базу. Ее суммарная проектная мощность составляет порядка 400 тыс. т продукции в год, что почти вдвое превышает емкость отечественного рынка пестицидов. А сейчас у нашей отрасли также появился шанс на восстановление российской сырьевой базы, что позволило бы нам заниматься не только разработкой препаративных форм ХСЗР, но и синтезом непосредственно действующих веществ. В настоящий момент главными мировыми поставщиками этого ключевого сырья выступают Китай и Индия. Однако многие отечественные предприятия из числа связанных с химпромом, а также сторонних инвесторов уже выразили заинтересованность в возрождении в стране малотоннажной химии — это могло бы обеспечить производителей ХСЗР необходимыми компонентами и полупродуктами для синтеза. В данном процессе важна синергия путем тесного взаимодействия между промышленниками, направленного на защиту интересов и расширение возможностей российских предприятий».

