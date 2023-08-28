АгроПоиск

Цифровизация проникает во все области экономики, однако некоторые отрасли внедряют современные технологии быстрее других. Мы уже давно привыкли, что любой повседневный вопрос можно решить в смартфоне: от заказа продуктов до подачи заявления на налоговый вычет. А теперь представьте, что можно точно так же, в несколько кликов, решать задачи сельскохозяйственного бизнеса

Звучит как фантастика. Но не для команды АгроПоиска. Они поставили перед собой амбициозную цель — используя самые передовые технологии, дать сельскому хозяйству мощный импульс к развитию.



Реальные проблемы индустрии

Идея проекта возникла семь лет назад, когда группа инвесторов задалась целью создать крупное сельскохозяйственное предприятие в сжатые сроки. Однако на первом же этапе они столкнулись с серьезными препятствиями: было крайне сложно найти надежных поставщиков технологий от выращивания до переработки, а также поставщиков техники, расходных материалов и так далее. Приходилось в буквальном смысле стучаться в двери предприятий и лично договариваться о поставках, узнавать об отраслевых мероприятиях через сарафанное радио и искать выходы на крупные компании через знакомых.



Одна платформа для решения всех задач

Команда поняла, что индустрия нуждается в комплексном продукте, который поможет бизнесу любого размера успешно развиваться в условиях современного рынка. Так появился АгроПоиск — платформа, которая позволяет участникам агропромышленного комплекса решать любые задачи, как текущие, так и стратегические, а также объединяет профессионалов индустрии: поставщиков, покупателей, людей и компании, предоставляющие услуги.



В процессе разработки создатели АгроПоиска собрали опыт крупнейших российских маркетплейсов и впервые применили эти принципы для нужд АПК. В результате получилась удобная, интуитивно понятная и технологичная платформа. Команда также предусмотрела службу поддержки и развития, в которую можно круглосуточно обратиться по любым вопросам.



Платформа была открыта для пользователей 1 июля 2023 года. В первую очередь команда проекта открыла для общего доступа функционал, который закрывает самые важные потребности агропрофессионалов — разделы для размещения объявлений и услуг.



Уже с первых дней проект вызвал большой интерес в отрасли, и у АгроПоиска начали появляться партнеры: крупные поставщики и производители из самых разных отраслей агропромышленного комплекса, от логистики и строительства спецобъектов до поставки перерабатывающего оборудования и средств защиты растений. Продукцию и услуги этих компаний вы уже можете найти в каталогах портала.



Помимо десктопной версии платформы, команда представила приложение для Android, потому что в современном мире немыслимо представить сервис, у которого нет мобильного приложения. В ближайших планах — релиз версии для iOS.



Сообщество единомышленников

Один из главных приоритетов проекта — собрать на платформе единомышленников: ответственных, активных и неравнодушных профессионалов агропромышленного комплекса. АгроПоиск защищает своих пользователей от недобросовестных участников и стремится к прозрачности на всех этапах взаимодействия — от поиска надежных партнеров до момента заключения сделки. В этом АгроПоиску помогают специальные алгоритмы и инструменты для выявления мошенников.



Несмотря на масштабы проекта, АгроПоиск открыт для идей и предложений извне. Это часть философии проекта — постоянно улучшать и обновлять продукт, тесно взаимодействуя с пользователями. Любой клиент может обратиться в службу поддержки и развития со своим предложением или пожеланиями, и его мнение будет услышано.



Планы на будущее

Агрегатор объявлений — это только первый шаг. Команда движется в сторону экосистемы сервисов и приложений, которые будут доступны для каждого участника отрасли.



АгроПоиск уже тестирует несколько новых продуктов вместе с сельскохозяйственными предприятиями и скоро выпустит их для всех пользователей. Мы будем внимательно следить за развитием и жизненным путем этого инновационного проекта.



https://agropoisk.ru/

