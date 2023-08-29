разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Ростсельмаш»: дизайн имеет значение

Партнёрский материал

«Ростсельмаш»: дизайн имеет значение
«Ростсельмаш»
«Ростсельмаш»: дизайн имеет значение
«Ростсельмаш»

Сегодня состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии «Лучший промышленный дизайн России», в котором «Ростсельмаш» стал победителем, получив 1-е место в номинации «Дизайн-прототип» категории «Транспортное средство»

\\MARK-SERVER\Marketing\Отдел_PR\Пресс-релизы\2023_год\август-2023\28.08_Лучший_пром_дизайн\TIM_7157.jpg

Цель конкурса — развитие промышленного дизайна среди производственных предприятий. На участие в конкурсе было подано более 500 заявок из 36 регионов страны, из которых 70 вышли в финал профильной премии. В народном голосовании приняли участие свыше 100 тыс. человек. 

В данном проекте компания представила прототип дизайна сельскохозяйственной техники под названием «Реактивное движение». 

На всех этапах жизненного цикла агромашин — от конструкторских разработок до их сервисного обслуживания — применяются наиболее актуальные технологические решения, отвечающие высоким требованиям аграриев. Данная концепция выражена и в новом дизайне техники, основными качествами которой стали мощность, надежность, эффективность и производительность. 

«На протяжении уже почти вековой истории “” занимает лидирующие позиции на рынке производства сельскохозяйственной техники. Мы стремимся к качественным результатам при разработке и производстве высокопроизводительной техники. Не менее важно для нас быть впереди с точки зрения инновационных разработок, производя собственные цифровые решения для агробизнеса и занимаясь промышленным дизайном, который помогает​ улучшить эстетические и качественные свойства нашей техники», — отметил представитель компании «».

«Ростсельмаш» 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2023
Кадровая брешь. Воровство и нерабочие мотивационные схемы сотрудников в сельском хозяйстве: кто виноват и что делать?

«Агротехника и технологии»

Кадровая брешь. Воровство и нерабочие мотивационные схемы сотрудников в сельском хозяйстве: кто виноват и что делать?
«Агроинвестор» №08, август 2023

Журнал

«Агроинвестор» №08, август 2023
Инвестпроекты снимают с паузы. АПК остается привлекательным для вложений, несмотря на трудности и падение рентабельности

«Агроинвестор»

Инвестпроекты снимают с паузы. АПК остается привлекательным для вложений, несмотря на трудности и падение рентабельности
Бройлер свинье не конкурент. Стоимость свинины опустилась ниже средней цены птицы

«Агроинвестор»

Бройлер свинье не конкурент. Стоимость свинины опустилась ниже средней цены птицы