«Ростсельмаш»: дизайн имеет значение

«Ростсельмаш»

Сегодня состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии «Лучший промышленный дизайн России», в котором «Ростсельмаш» стал победителем, получив 1-е место в номинации «Дизайн-прототип» категории «Транспортное средство»





Цель конкурса — развитие промышленного дизайна среди производственных предприятий. На участие в конкурсе было подано более 500 заявок из 36 регионов страны, из которых 70 вышли в финал профильной премии. В народном голосовании приняли участие свыше 100 тыс. человек.



В данном проекте компания представила прототип дизайна сельскохозяйственной техники под названием «Реактивное движение».



На всех этапах жизненного цикла агромашин — от конструкторских разработок до их сервисного обслуживания — применяются наиболее актуальные технологические решения, отвечающие высоким требованиям аграриев. Данная концепция выражена и в новом дизайне техники, основными качествами которой стали мощность, надежность, эффективность и производительность.



«На протяжении уже почти вековой истории “Ростсельмаш” занимает лидирующие позиции на рынке производства сельскохозяйственной техники. Мы стремимся к качественным результатам при разработке и производстве высокопроизводительной техники. Не менее важно для нас быть впереди с точки зрения инновационных разработок, производя собственные цифровые решения для агробизнеса и занимаясь промышленным дизайном, который помогает​ улучшить эстетические и качественные свойства нашей техники», — отметил представитель компании «Ростсельмаш».

