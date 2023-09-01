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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Эффективные маркетинговые инструменты и стратегии для предприятий молочной отрасли обсудят в рамках WorldFood 2023

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Эффективные маркетинговые инструменты и стратегии для предприятий молочной отрасли обсудят в рамках WorldFood 2023
WorldFood Moscow 2023
Эффективные маркетинговые инструменты и стратегии для предприятий молочной отрасли обсудят в рамках WorldFood 2023
WorldFood Moscow 2023

22 сентября 2023 года в рамках международной выставки продуктов питания WorldFood Moscow 2023 состоится конференция Клуба маркетологов молочной отрасли «Маркетинг-2023: новые возможности для роста бизнеса». Эксперты отрасли и ведущие маркетологи расскажут о главных потребительских трендах, обсудят эффективные способы продвижения молочной продукции и способы повышения лояльности покупателей в условиях современного рынка

Программа будет состоять из трех блоков, в которых представители Клуба и приглашенные эксперты расскажут, какие продукты будут пользоваться спросом у потребителей, как предприятиям молочной отрасли создать сильный бренд и на какие новые инструменты маркетинга молочной продукции стоит обратить внимание, чтобы увеличить продажи и открыть для себя новые каналы масштабирования бизнеса.

Конференция пройдет в новом, нестандартном формате, который позволит объединить опыт специалистов по маркетингу и молочных предприятий B2C- и B2B-сегмента: каждую тему будут раскрывать один из членов Совета Клуба маркетологов и приглашенный эксперт, представляющий компанию — переработчика молока или поставщика решений.

— Мы организовываем целую секцию в рамках выставки WorldFood Moscow 2023, и нам было особенно важно подчеркнуть, что мы будем говорить именно про маркетинг — и с точки зрения трендов, и с точки зрения создания бренда, и, конечно, с точки зрения продвижения в digital. Мы замечаем, что есть глобальный запрос со стороны отрасли: предприятиям важно получать актуальные знания о маркетинге и способах продвижения продукции, обсуждать используемые инструменты с коллегами, делиться результатами. И международная выставка WorldFood 2023, на которую приезжают многие производители, — отличный повод собраться вместе и определить, как нам всем стоит меняться, чтобы молочная продукция оставалась востребованной у потребителей, — комментирует директор маркетингового агентства V-Brand, член Совета Клуба маркетологов молочной отрасли Вера Мозговая.

Конференция «Маркетинг-2023: новые возможности для роста бизнеса» будет проходить 22 сентября 2023 года с 11:00 до 15:00 (Москва, «Крокус Экспо», павильон №3, зал «Ритейл»). Приглашаем генеральных директоров молочных компаний, руководителей отделов развития, директоров и специалистов по маркетингу присоединиться к мероприятию в качестве слушателей.

Для участия необходима предварительная регистрация.

Напоминаем, что участники также должны быть зарегистрированы на выставку WorldFood Moscow 2023. Получить бесплатный билет по промокоду wfm23iGLBB можно ПО ССЫЛКЕ.

WorldFood Moscow 2023 

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