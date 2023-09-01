Эффективные маркетинговые инструменты и стратегии для предприятий молочной отрасли обсудят в рамках WorldFood 2023

WorldFood Moscow 2023

22 сентября 2023 года в рамках международной выставки продуктов питания WorldFood Moscow 2023 состоится конференция Клуба маркетологов молочной отрасли «Маркетинг-2023: новые возможности для роста бизнеса». Эксперты отрасли и ведущие маркетологи расскажут о главных потребительских трендах, обсудят эффективные способы продвижения молочной продукции и способы повышения лояльности покупателей в условиях современного рынка

Программа будет состоять из трех блоков, в которых представители Клуба и приглашенные эксперты расскажут, какие продукты будут пользоваться спросом у потребителей, как предприятиям молочной отрасли создать сильный бренд и на какие новые инструменты маркетинга молочной продукции стоит обратить внимание, чтобы увеличить продажи и открыть для себя новые каналы масштабирования бизнеса.



Конференция пройдет в новом, нестандартном формате, который позволит объединить опыт специалистов по маркетингу и молочных предприятий B2C- и B2B-сегмента: каждую тему будут раскрывать один из членов Совета Клуба маркетологов и приглашенный эксперт, представляющий компанию — переработчика молока или поставщика решений.



— Мы организовываем целую секцию в рамках выставки WorldFood Moscow 2023, и нам было особенно важно подчеркнуть, что мы будем говорить именно про маркетинг — и с точки зрения трендов, и с точки зрения создания бренда, и, конечно, с точки зрения продвижения в digital. Мы замечаем, что есть глобальный запрос со стороны отрасли: предприятиям важно получать актуальные знания о маркетинге и способах продвижения продукции, обсуждать используемые инструменты с коллегами, делиться результатами. И международная выставка WorldFood 2023, на которую приезжают многие производители, — отличный повод собраться вместе и определить, как нам всем стоит меняться, чтобы молочная продукция оставалась востребованной у потребителей, — комментирует директор маркетингового агентства V-Brand, член Совета Клуба маркетологов молочной отрасли Вера Мозговая.



Конференция «Маркетинг-2023: новые возможности для роста бизнеса» будет проходить 22 сентября 2023 года с 11:00 до 15:00 (Москва, «Крокус Экспо», павильон №3, зал «Ритейл»). Приглашаем генеральных директоров молочных компаний, руководителей отделов развития, директоров и специалистов по маркетингу присоединиться к мероприятию в качестве слушателей.



Для участия необходима предварительная регистрация.



Напоминаем, что участники также должны быть зарегистрированы на выставку WorldFood Moscow 2023. Получить бесплатный билет по промокоду wfm23iGLBB можно ПО ССЫЛКЕ.

