Вера Мозговая: «Брендам с каждым годом все сложнее заполучить и удержать внимание потребителей»

WorldFood Moscow 2023

22 сентября в рамках выставки продуктов питания WorldFood Moscow 2023 состоится конференция Клуба маркетологов молочной отрасли «Маркетинг-2023: новые возможности для роста бизнеса». О новом формате мероприятия, вызовах, с которыми сталкиваются В2В- и В2С-компании в молочной отрасли, а также об усилении роли стратегического подхода к продвижению товаров и услуг рассказала директор маркетингового агентства V-Brand и член Совета Клуба маркетологов Вера Мозговая

— На конференции мы будем говорить о маркетинге и с точки зрения потребительских трендов, и с точки зрения актуальных инструментов продвижения, и, конечно, поговорим о способах создания сильного молочного бренда, который объединит вокруг себя комьюнити лояльных потребителей. Общение с коллегами из отрасли показывает, что им важно получать информацию о новых и актуальных маркетинговых инструментах в сфере производства продуктов питания и, в частности, молочных продуктов, — отметила Вера Мозговая, добавив, что мероприятие будет актуально также для компаний — поставщиков решений и категорийных менеджеров торговых сетей.



Эксперт рассказала, как изменился маркетинг с начала 2023 года и какие нововведения важно учитывать производителям молочной продукции при продвижении в digital:



— С 1 сентября вступила в силу ответственность за некорректную маркировку рекламы в Сети, а также за ее отсутствие — мы консультировали компании из отрасли по вопросам маркировки и можем сказать, что для многих она стала серьезным вызовом. Также трансформируются и развиваются те платформы, которые остаются доступными в России. Например, буквально в июле исследовательская компания Mediascope сообщила, что Telegram обогнал «ВКонтакте» по среднесуточному охвату пользователей в России. Платформа, которая начинала как мессенджер, на глазах разрослась до социальной сети — которую точно стоит принимать во внимание и на которой тоже стоит присутствовать, — комментирует Вера Мозговая.



При этом каналов коммуникаций, из которых пользователь ежедневно получает информацию, становится все больше, а значит, с каждым годом брендам становится все сложнее заполучить и удержать внимание потребителей онлайн.



— Важно ответить на вопрос: почему потребители должны за мной следить и как это сделать? А значит, многократно возрастает роль стратегического подхода к маркетингу, выстраивания системных коммуникаций, продуманных кампаний, четкого позиционирования. Об этом мы тоже обязательно поговорим на конференции, — дополнила эксперт. — У тех, кто присоединится к нам, будет возможность узнать о реализованных коллегами кейсах по каждому из направлений, о тенденциях рынка, способах укрепить позиции своего бренда. И конечно, что особо ценно на офлайн-мероприятиях, — возможность пообщаться с коллегами, обменяться опытом, подискутировать, узнать, у кого что сработало, а что — нет.



Актуальность формата, в котором специалисты по маркетингу обмениваются мнениями с практиками из молочных компаний, обусловлена также трендом на аутсорс, набирающий обороты во многих отраслях, включая молочную и АПК.



— Многие компании ценят маркетологов, работающих в штате, — это вполне объяснимо, такой формат работы дает ощущение стабильности и возможности контролировать все этапы. Но при этом невозможно найти человека, который силен абсолютно во всем: и в PR, и в онлайн-продвижении, и в аналитике, и в организации офлайн-активностей. Поэтому все больше компаний B2C- и B2B-сегментов берут в штат одного-двух маркетологов, а часть задач передают на аутсорс — сотрудники компании курируют процесс. Но, конечно, форматов взаимодействия может быть много — и мы готовы также обсудить с коллегами эффективность каждого из них и обменяться опытом на конференции, — резюмировала Вера Мозговая.



Конференция «Маркетинг-2023: новые возможности для роста бизнеса» будет проходить 22 сентября 2023 года с 11:00 до 15:00 (Москва, «Крокус Экспо», павильон №3, зал «Ритейл»).



Для участия необходима предварительная регистрация.

