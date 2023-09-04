разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Вера Мозговая: «Брендам с каждым годом все сложнее заполучить и удержать внимание потребителей»

Партнёрский материал

Вера Мозговая: «Брендам с каждым годом все сложнее заполучить и удержать внимание потребителей»
WorldFood Moscow 2023
Вера Мозговая: «Брендам с каждым годом все сложнее заполучить и удержать внимание потребителей»
WorldFood Moscow 2023

22 сентября в рамках выставки продуктов питания WorldFood Moscow 2023 состоится конференция Клуба маркетологов молочной отрасли «Маркетинг-2023: новые возможности для роста бизнеса». О новом формате мероприятия, вызовах, с которыми сталкиваются В2В- и В2С-компании в молочной отрасли, а также об усилении роли стратегического подхода к продвижению товаров и услуг рассказала директор маркетингового агентства V-Brand и член Совета Клуба маркетологов Вера Мозговая

— На конференции мы будем говорить о маркетинге и с точки зрения потребительских трендов, и с точки зрения актуальных инструментов продвижения, и, конечно, поговорим о способах создания сильного молочного бренда, который объединит вокруг себя комьюнити лояльных потребителей. Общение с коллегами из отрасли показывает, что им важно получать информацию о новых и актуальных маркетинговых инструментах в сфере производства продуктов питания и, в частности, молочных продуктов, — отметила Вера Мозговая, добавив, что мероприятие будет актуально также для компаний — поставщиков решений и категорийных менеджеров торговых сетей.

Эксперт рассказала, как изменился маркетинг с начала 2023 года и какие нововведения важно учитывать производителям молочной продукции при продвижении в digital:

— С 1 сентября вступила в силу ответственность за некорректную маркировку рекламы в Сети, а также за ее отсутствие — мы консультировали компании из отрасли по вопросам маркировки и можем сказать, что для многих она стала серьезным вызовом. Также трансформируются и развиваются те платформы, которые остаются доступными в России. Например, буквально в июле исследовательская компания Mediascope сообщила, что Telegram обогнал «ВКонтакте» по среднесуточному охвату пользователей в России. Платформа, которая начинала как мессенджер, на глазах разрослась до социальной сети — которую точно стоит принимать во внимание и на которой тоже стоит присутствовать, — комментирует Вера Мозговая.

При этом каналов коммуникаций, из которых пользователь ежедневно получает информацию, становится все больше, а значит, с каждым годом брендам становится все сложнее заполучить и удержать внимание потребителей онлайн.

— Важно ответить на вопрос: почему потребители должны за мной следить и как это сделать? А значит, многократно возрастает роль стратегического подхода к маркетингу, выстраивания системных коммуникаций, продуманных кампаний, четкого позиционирования. Об этом мы тоже обязательно поговорим на конференции, — дополнила эксперт. — У тех, кто присоединится к нам, будет возможность узнать о реализованных коллегами кейсах по каждому из направлений, о тенденциях рынка, способах укрепить позиции своего бренда. И конечно, что особо ценно на офлайн-мероприятиях, — возможность пообщаться с коллегами, обменяться опытом, подискутировать, узнать, у кого что сработало, а что — нет.

Актуальность формата, в котором специалисты по маркетингу обмениваются мнениями с практиками из молочных компаний, обусловлена также трендом на аутсорс, набирающий обороты во многих отраслях, включая молочную и АПК.

— Многие компании ценят маркетологов, работающих в штате, — это вполне объяснимо, такой формат работы дает ощущение стабильности и возможности контролировать все этапы. Но при этом невозможно найти человека, который силен абсолютно во всем: и в PR, и в онлайн-продвижении, и в аналитике, и в организации офлайн-активностей. Поэтому все больше компаний B2C- и B2B-сегментов берут в штат одного-двух маркетологов, а часть задач передают на аутсорс — сотрудники компании курируют процесс. Но, конечно, форматов взаимодействия может быть много — и мы готовы также обсудить с коллегами эффективность каждого из них и обменяться опытом на конференции, — резюмировала Вера Мозговая.

Конференция «Маркетинг-2023: новые возможности для роста бизнеса» будет проходить 22 сентября 2023 года с 11:00 до 15:00 (Москва, «Крокус Экспо», павильон №3, зал «Ритейл»).

Для участия необходима предварительная регистрация.

Напоминаем, что участники также должны быть зарегистрированы на выставку WorldFood Moscow 2023. Получить бесплатный билет по промокоду wfm23iGLBB можно ПО ССЫЛКЕ.

WorldFood Moscow 2023 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2023
Кадровая брешь. Воровство и нерабочие мотивационные схемы сотрудников в сельском хозяйстве: кто виноват и что делать?

«Агротехника и технологии»

Кадровая брешь. Воровство и нерабочие мотивационные схемы сотрудников в сельском хозяйстве: кто виноват и что делать?
«Агроинвестор» №09, сентябрь 2023

Журнал

«Агроинвестор» №09, сентябрь 2023
АПК зовут в Африку. В чем потенциал сотрудничества со странами континента

«Агроинвестор»

АПК зовут в Африку. В чем потенциал сотрудничества со странами континента
ЛПХ-зависимый агро. 77% сельхозпродукции в Забайкальском крае производят хозяйства населения

«Агроинвестор»

ЛПХ-зависимый агро. 77% сельхозпродукции в Забайкальском крае производят хозяйства населения