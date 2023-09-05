Защита семян: «щелковские» протравители для разных стратегий и ситуаций

«Щёлково Агрохим»

Семинар-совещание на тему «Качество подготовки семян к осеннему севу» прошло в Ставропольском крае на базе ОПХ «Луч». Участие в нем приняли специалисты ставропольского представительства «Щелково Агрохим»

Неслучайно именно «Луч» был выбран в качестве площадки для проведения мероприятия. Это семеноводческое предприятие занимается размножением семян высших репродукций зерновых культур, внедряет в работу передовые агротехнологии, уделяет большое внимание вопросам эффективной защиты и, как результат, является одним из наиболее успешных в своем регионе.



В канун посевной кампании участие в семинаре-совещании приняли ставропольские аграрии, представители власти и сотрудники компаний, занимающихся производством и поставками средств защиты растений. От ставропольского представительства «Щелково Агрохим» с презентацией выступил ведущий научный консультант Игорь Терещенко.







Докладчик обратил внимание присутствующих, что инфекционный фон при протравливании может варьировать от низкого до высокого. На выбор подходящего препарата влияют уровень заражения семян, технология обработки почвы, культура-предшественник и погодные условия. И для каждого конкретного случая в линейке «Щелково Агрохим» есть подходящие решения.



В том числе Игорь Терещенко рассказал о современных «щелковских» протравителях семян, предназначенных для защиты зерновых культур. Среди новейших продуктов компании значатся трехкомпонентный фунгицидный протравитель ПРОТЕГО МАКС, МЭ, инсектицидный препарат для обработки семян БОМБАРДА, КС, а также мощный инсектофунгицидный инструмент, направленный на борьбу с целым комплексом вредоносных объектов, — ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ. Несмотря на «молодость», эти новинки успели подтвердить свою результативность в разных погодно-климатических и фитосанитарных условиях нашей страны.







Высокая эффективность протравителей «Щелково Агрохим» напрямую связана с инновационными формуляциями, в которых находятся препараты: микроэмульсией, и суспомикроэмульсией. Они позволяют раскрыть потенциал действующих веществ, которые входят в состав протравителей, и получить от этого приема максимальный результат.

