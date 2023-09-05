«МегаМикс»

Конец лета в России — время, когда подводятся первые итоги уборочной кампании и оцениваются объемы нового урожая зерна. Но у многих производителей еще сохранились запасы прошлого года, который получился рекордно урожайным по многим зерновым культурам. И конечно, имеющиеся резервы будут расходоваться в первую очередь, в том числе для производства комбикормов. Однако использование длительно хранившегося зерна всегда связано с высоким риском развития таких опасных заболеваний, как микотоксикозы.

Распространены и очень опасны

Микотоксикозы — группа заболеваний, возникающих при попадании в организм токсичных продуктов жизнедеятельности плесневых грибов. Сегодня известно около 300 микроорганизмов, способных вырабатывать более 400 видов микотоксинов. Споры плесневых грибов проникают в растительное сырье еще на поле. Считается, что более 70% урожая зерновых и зернобобовых в мире заражены ими. Особенно часто споры плесени содержат кукуруза, пшеница, соя, ячмень и бобовые.



При возникновении благоприятных для жизнедеятельности грибов условий — повышенной влажности, низкой температуры и т. д. — споры прорастают и микроорганизмы начинают активно выделять токсичные вещества, которые обладают высокой химической стабильностью и устойчивостью к действию температуры до 300-4000С. Благодаря этому они не разрушаются при обычной тепловой обработке и могут годами сохраняться даже в переработанных кормах. При этом выявить их присутствие не всегда получается, так как некоторые токсины находятся в связанной форме с гликозидами, низкомолекулярными соединениями и не определяются стандартными анализами, а для других нет лабораторных методов обнаружения (отечественные лаборатории определяют только 14 микотоксинов из 400 видов).



И самое главное, практически все микотоксины обладают кумулятивным эффектом и взаимно усиливают действие друг друга, поэтому даже небольшая концентрация этих веществ в корме может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Особенно опасны микотоксины для современных высокопродуктивных пород птицы.



Вылечить нельзя, предупредить — можно

Наиболее опасными для здоровья птицы сегодня считаются несколько видов микотоксинов: афлатоксины, зеараленон, охратоксин А, Т-2 токсин, фумонизины и дезоксиниваленол. Даже при кратковременном поступлении в организм птицы они оказывают гепатотоксическое действие, вызывают нарушение работы почек, пищеварения, провоцируют развитие воспалительных процессов в органах и тканях и подавляют иммунитет.



Зачастую птицеводческие хозяйства недооценивают опасность микотоксинов, считая, что присутствие этих веществ в корме в небольшом количестве (в пределах значений, допустимых санитарными нормами) не опасно. Но даже низкие концентрации токсинов за счет кумулятивного эффекта и синергизма могут вызвать развитие хронических форм микотоксикозов. В результате при отсутствии выраженных симптомов заболевания ухудшается конверсия корма, уменьшаются темпы роста бройлеров и продуктивность кур-несушек, снижается качество готовой продукции.



К сожалению, решить проблему уже возникшего у поголовья микотоксикоза невозможно, так как методов лечения этих заболеваний сегодня не существует. Сохранить здоровье птицы и избежать экономического ущерба позволяет только профилактика: строгий входной контроль кормов, оптимизация условий их хранения и применение кормовых добавок-адсорбентов, которые связывают опасные токсины и выводят их из организма птицы.







Обоснованный выбор

Сегодня на рынке представлены адсорбенты различных производителей — отечественных и зарубежных, и многие птицеводы отдают предпочтение более дорогим импортным препаратам, так как принято считать, что высокая стоимость — это маркер высокого качества. Но это всего лишь устойчивое заблуждение, для которого нет никаких реальных оснований. В себестоимость зарубежных адсорбентов заложены расходы на логистику, прохождение таможенного контроля, процедуры сертификации и даже очередной пакет антироссийских санкций. Естественно, что в таких условиях продукция российского производства будет значительно доступнее по цене и при этом не менее качественной, что доказано результатами ее применения на практике.



Как один из лучших примеров импортозамещения в этой области можно привести премикс МЕГАсорб — комплексное решение в борьбе с микотоксинами, разработанное компанией «МегаМикс». При изготовлении этой кормовой добавки используется уникальный природный материал — диатомит, который добывают на территории Российской Федерации. Он обладает высочайшей пористостью, обеспечивающей отличные адсорбирующие свойства, и при этом имеет значительно более низкую стоимость по сравнению с импортными препаратами.



В состав МЕГАсорб входят несколько взаимодополняющих активных компонентов — минеральных и органических. Глюкоманнаны клеточных стенок инактивированных дрожжей, минерал бентонит (монтмориллонит) и диатомит (кизельгур) связывают широкий спектр микотоксинов с разной молекулярной массой, структурой и полярностью, нейтрализуют и выводят их из пищеварительного тракта, не позволяя проникать в кровеносную систему животного. В то же время МЕГАсорб не адсорбирует витамины и микроэлементы, входящие в состав корма, и не снижает его питательную ценность.



МЕГАсорб: полезен и выгоден

Уникальное сочетание входящих в состав МЕГАсорб природных компонентов, которые дополняют и усиливают действие друг друга, позволяет защитить поголовье от содержащихся в кормах микотоксинов, снижает токсическую нагрузку, повышает иммунитет и продуктивность.



В малых дозах равномерно распределяется при смешивании кормов. МЕГАсорб сохраняет стабильность в процессе производства комбикормов (гранулирование, экструдирование или экспандирование) и нахождения в различных внешних условиях среды (температура и влажность воздуха, рН и т. д. ).



Препарат работает во всех отделах пищеварительного тракта сельскохозяйственных животных и птицы, сводит к минимуму переход метаболитов микотоксинов в продукты животноводства и птицеводства. МЕГАсорб препятствует всасыванию микотоксинов из желудка и кишечника и тем самым повышает сохранность и темпы роста сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, даже при использовании кормов с высокой контаминацией микотоксинами.



Многие клиенты «МегаМикс» успешно используют МЕГАсорб в кормлении сельскохозяйственной птицы всех возрастов и направлений продуктивности. Кормовая добавка особенно хорошо показала себя для молодняка птиц на доращивании, кур-несушек, в течение всего периода выращивания и во время усиленного стресса.



По отзывам клиентов, МЕГАсорб — это оптимальный по цене и качеству продукт, который надежно защищает птицу от негативного воздействия микотоксинов, поддерживает ее продуктивность на высоком уровне и позволяет птицеводческим хозяйствам получать качественную продукцию и стабильную прибыль.

