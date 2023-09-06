Главный агроном агрополигона «Приволжье» показал самые ранние сорта сои

Агрополигон «Приволжье»

На агрополигоне «Приволжье» готовятся к уборке ультраранних и ранних сортов сои на богаре

В символичную дату 3 сентября прогулялись по делянкам и побеседовали с руководителем полигона Юрием Майоровым. Предварительные характеристики агроном дал каждому ультрараннему сорту. Результатами делимся с вами.



— Результаты на богаре и на орошении всегда сильно отличаются?



— Богару и орошение очень сложно сравнивать. Сорта на орошении дают часто более высокий — в два раза — урожай, но, если смотреть по протеину, сорта на богаре дают результат на 1-2 единицы выше. Нужно сравнивать, смотреть, считать. Хочу подчеркнуть, что сейчас рассматриваем только ультраранние сорта. Среднеспелые еще сложно оценивать. Среди них есть такие, которые заложили неимоверное количество бобов, но в каком состоянии они подойдут к уборке — пока неизвестно. Многие сорта на богаре не подвержены полеганию, прямостоячие, а на орошении показывают другую картину. Это нужно будет учитывать, выбирая технологию возделывания. Если занимаемся богарными сортами — не полегают 80% сортов.



— На начало сентября все ультраранние сорта готовы к уборке?



— На 3 сентября — готовы к уборке 80% на богаре. На орошении большинство еще зеленые.



— Давайте рассмотрим подробнее сорта, которые первыми завершат дистанцию на агрополигоне.







— Раньше всех подошел сорт Аргумент от компании «ЭкоНива» — влажность показывает 15%, уборку запланировали на 8 сентября. Этот сорт в нашем регионе может использоваться как предшественник под озимую пшеницу. Очень рано созревает, бобы полностью налились, прикрепляемость у нижних бобов — на уровне 10-12 см. По выровненному полю не составит труда собрать весь урожай.



Сорт Агат от компании «Современный Агробизнес». Чем интересен: при загущенности посевов не сильно ветвится, прямостоячий. При увеличении площади питания растение более развитое, закущенное, с хорошо расположенными бобами: не слишком низко на высоте 10-12 сантиметров. В среднем по три боба на растении. На 3 сентября чуть-чуть не дозрели верхние бобы, но еще неделя — и сорт будет готов к уборке.



Сорт Тайга от Sevita. Канадская селекция настроена на получение высокопротеиновых сортов. В прошлом году протеин у этого сорта был 46+. Посмотрим на результат этого года. Тоже сорт практически поспел, до полного поспевания осталось дней десять. Не склонен к полеганию, прямостоячий. Если на каком-то участке площадь питания увеличивается, развиваются боковые побеги, которые тоже дают урожай. Если посевы загущенные, то растения не сильно ветвистые, но тоже обвешаны бобами.



Сорт Адесса от SAATBAU. Второй год сорт на участвует в соревнованиях на демополигоне, ультраранний, на 3 сентября тоже практически готов к уборке, влажность показывает 15%. Сорт с высоким прикреплением бобов. И главное качество ультраранних сортов, на которые нацелена генетика, у этого сорта хорошо выражено — бобы при раскрывании остаются в створках, не происходит отрывания бобов. Это очень хорошее качество, так как бывают ситуации, когда нет возможности убрать урожай, дожди например, потом жара, суховеи, — и бобы могут осыпаться. Здесь этого не происходит.



Самер-1 от «Сев-07». Прикрепление нижних бобов на высоком уровне, сорт тоже готов к уборке, влажность показывает 15%. Можно его тоже рекомендовать как предшественника под озимую пшеницу. Белок по прошлому году показывал 41+ на богаре, имеет характерный рубчик, бобы при раскрывании тоже не осыпаются.



Сорт Юкон от «Мираторг» тоже интересный. Тоже вызревший. При загущении слабо ветвится, у отдельно стоящих растений ветвистость хорошая. Смело могу сказать, что для 7-го региона он приемлем, вызревает полностью без всяких десикантов.







И снова канадская селекция: сорт Аляска от Progrein. Можно смело говорить, что сорт высокоурожайный, уникальный — победитель прошлого демополигона, показал протеин 46+. Прямостоячие растения с высоким прикреплением бобов. Кстати, у бобов, причем хорошо вызревших, имеется характерный зеленоватый оттенок — такая сортовая особенность. Как говорят, это признак высокого протеина.



Аннушка от «Русской Генетики» тоже подходит в качестве предшественника под озимые культуры. Сорт хорошо известный, ультраранний, у него высокая урожайность, но не отличается высоким протеином. При этом в севообороте хорошо себя показывает.



Белявка тоже от «Русской Генетики». Сорт тоже был в прошлом году победителем демополигона. Ультраранний и подходит как предшественник под посев озимых культур в 7-м регионе, можно включать в севооборот.



Добрались до селекции дальневосточных коллег. Сорт Статная на 80% готов к уборке, и сорт Топаз будет готов к уборке на следующей неделе. У Топаза более крупные створки бобов, и сами бобы показывают большую массу на тысячу семян. На богаре закладывали полноценных три боба, и одного чуть-чуть не хватило. Кое-где — четыре боба. На богарных условиях давно не было дождя, но зерно неплохого размера. Растения — все в бобах, бобы прикреплены высоко.



Сорт Артика от «СОКО» - очень хороший результат, очень скороспелый сорт. В прошлом году полностью поспел на 31 августа, в этом году — аналогичный результат. Сейчас влажность 14%, ждем представителя от компании и убираем. Бобы прикреплены на высоком уровне — 12 см, в среднем по три боба на растении. Тоже не осыпается при открытых створках.



Первые ультраранние финалисты соевого соревнования завершают дистанцию. На 8 сентября назначена первая уборка сои на богаре. Ну а все результаты по урожайности и качеству будут озвучены на Дне поля на агрополигоне 29 сентября.



Онлайн-регистрация на День поля уже открыта по ссылке

