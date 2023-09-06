На выставке WorldFood Moscow состоится большая встреча продуктового ритейла

WorldFood Moscow 2023

С 19 по 22 сентября 2023 года в МВЦ «Крокус Экспо» состоится 32-я Международная осенняя выставка продуктов питания WorldFood Moscow. Уже более 30 лет выставка WorldFood Moscow открывает осенний деловой сезон, собирая на одной площадке производителей и поставщиков продуктов питания со всего мира. В двух залах выставочного комплекса «Крокус Экспо» свою продукцию представят более тысячи компаний из 39 стран

Каждый год посетителей выставки ждут новые форматы и спецэкспозиции. Этот год не станет исключением. WorldFood Moscow 2023 впервые представит:



экспозицию для представителей сегмента общественного питания. Поставщики и производители, готовые поставлять продукцию в канал общепита, будут выделены в путеводителе и на стендах специальным знаком;



новую тематическую площадку WorldFood Kitchen, в рамках которой пройдут конференции и кейс-сессии для руководителей и закупщиков предприятий общественного питания;



тематическая экспозиция форматов мобильной торговли Mobitruck — экспозиция форматов мобильной торговли и служба «одного окна», консультации по открытию торговых точек от Mobitruck;



Кулинарные традиции мира на площадке Кулинарного марафона. Зрителей ждут мастер-классы шеф-поваров из Бразилии, Китая, Индии, Турции, ЮАР и других стран;



закупочный центр «Мир торговли» - персональные закрытые встречи производителей с закупщиками из стран СНГ.



Выставка сопровождается насыщенной деловой программой с участием лидеров отрасли: топ-менеджеров крупнейших федеральных и региональных ритейл-сетей, сетей общественного питания, бизнес-экспертов, поставщиков и производителей.



На WorldFood Moscow 2023 состоятся более 50 сессий деловой программы с участием более 150 спикеров. Помимо традиционных площадок, посвященных обсуждению проблем ритейла и производителей, в этом году будет организована отдельная площадка для представителей сферы общественного питания WorldFood KITCHEN. А в рамках специальной зоны Кулинарного марафона профессиональные шеф-повары будут проводить кулинарные мастер-классы с применением продукции участников выставки.



На протяжении четырех дней пройдет Форум лидеров продовольственного бизнеса. Данная контент-площадка будет посвящена обмену опытом и решениям актуальных задач, стоящих перед ритейлом, а также презентациям свежей статистики и трендов рынка с участием ведущих представителей отрасли.



Откроет форум аналитическая сессия, в ходе которой ведущие аналитики INFOLine и РОМИР представят актуальные цифры и факты по продовольственному рынку и расскажут об изменениях на потребительском рынке России в последние полтора года. В пленарной дискуссии лидеров продовольственного ритейла эксперты обсудят, какие тренды будут доминировать в ритейле, какие инструменты конкуренции за покупателя будут демонстрировать наибольшую эффективность и пришло ли время для новых игроков специализированной розницы.



Второй день на площадке откроет конференция, подготовленные в партнерстве с RetailTech Net. Пленарная дискуссия сфокусируется на клиентском опыте: стратегии, оценке эффективности, инструментах. А в рамках сессии практических кейсов Retail Tech участники обсудят ключевые инструменты оценки клиентского опыта в разных каналах и точки роста эффективности розничных сетей. Завершится второй день сессией «Ритейлер и производитель: коллаборация как способ сохранить бизнес», организованной совместно с агентством INFOLine. В ходе сессии будет представлен специальный доклад от аналитиков INFOLine о состоянии рынка продуктов питания. Третий день форума лидеров продовольственного бизнеса будет посвящен рынку общественного питания.



В последний день выставки состоится питч-сессия foodtech-стартапов, меняющих рынок. По итогам отбора проектов и голосования жюри в составе инвесторов топовых фондов, известных предпринимателей и представителей крупных корпораций выступят авторы инновационных и масштабируемых проектов, обладающих наибольшей инвестиционной привлекательностью.







Среди спикеров деловой программы:



Денис Сологуб, президент компании «Азбука вкуса»;



Ася Балабай, коммерческий директор «Ашан Ритейл Россия»;



Евгений Римский, управляющий по качеству и закупкам компании «ВкусВилл»;



Татьяна Корниенко, директор по маркетингу «Стардогс»;



Сергей Лапада, директор по маркетингу «Крошка Картошка»;



Арина Князева, директор по коммерции и развитию бизнеса Ozon Fresh;



Андрей Носов, руководитель направления развития веб-приложения «Перекресток.Online»;



Владислав Курбатов, генеральный директор сети «Пятерочка»;



Иван Федяков, основатель и глава группы компаний INFOLine, и др.



Главным преимуществом выставки WorldFood Moscow является широкая географическая представленность участников и посетителей, что дает возможность не только расширить каналы продаж в России, но и выйти на международные рынки. Иностранные производители в этом году будут представлены компаниями из 39 стран, среди которых страны СНГ, Ближнего Востока, Бразилия, Вьетнам, Греция, Египет, Индия, Китай, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Пакистан, Перу, Сирия, Таиланд, Тунис, Турция, Уганда, Эквадор, Эфиопия, ЮАР, Южная Корея, Шри-Ланка. Впервые на WorldFood Moscow будет представлена национальная группа Таджикистана.



Ждем вас 19-22 сентября на 32-й Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2023. Регистрация обязательна.



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