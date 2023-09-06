Лучшие и инновационные соберутся на АГРОС-2024. Новая номинация: «Лучшее ветеринарное решение»

АГРОС-2024

В преддверии январской международной выставки для профессионалов АПК «АГРОС-2024» организаторы открывают сбор заявок на участие в традиционном и авторитетном конкурсе «Лучшие на АГРОС»

Для компаний — экспонентов выставки участие в конкурсе — это отличная возможность дополнительно обратить внимание целевой аудитории на компанию и ее инновационные решения в области животноводства и кормопроизводства! Участие в конкурсе бесплатное.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 ноября 2023 года в нескольких номинациях: «Лучший продукт АГРОС-2024», «Лучшая научная разработка АГРОС-2024» и «Лучшее кормовое решение АГРОС-2024».



Кроме того, учитывая растущий интерес к участию в выставке «АГРОС» компаний ветеринарной направленности, организаторы мероприятия приняли решение о введении еще одной, новой номинации — «Лучшее ветеринарное решение АГРОС-2024».







Победители конкурса, представившие наиболее перспективные и приспособленные для российского АПК решения, будут определяться независимым экспертным жюри, состоящим из авторитетных представителей профильных научных учреждений, инновационных центров и практиков.



Торжественное награждение победителей конкурса состоится 24 января на официальной церемонии открытия выставки «АГРОС-2024» в присутствии статусной аудитории — руководителей и ведущих специалистов аграрных предприятий, представителей власти и ведущих отраслевых медиа.



Заявите о себе отраслевому экспертному сообществу на ключевом событии АПК — выставке «АГРОС»! Для участия в конкурсе выберите на сайте заявку по интересующей номинации, заполните ее и пришлите организаторам, телефон для справок +7 (495) 128-29-59 (доб.105).



Подробности о мероприятии

