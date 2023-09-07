«Щёлково Агрохим»

Импортозависимость по семенам и гибридам сельхозкультур в условиях нестабильной экономической ситуации — тема конференции «Семена России — 2023». О способах наращивания объемов и улучшения качественных характеристик семян отечественной селекции, а также о необходимых мерах государственной поддержки говорили ведущие эксперты отрасли на площадке CREON Conferences

В плане по импортозамещению семян сельхозкультур уровень самообеспечения к 2030 году должен достигнуть 82-95% по зерновым культурам, 77% по кукурузе, 75% по рапсу, сое и подсолнечнику и 50% по картофелю и сахарной свекле.



Уже сейчас у «Щелково Агрохим» есть портфель гибридов сахарной свеклы из 27 наименований для каждого региона возделывания, высокопродуктивные сорта озимой пшеницы собственной селекции, в том числе с результатами, занесенными в Книгу рекордов России, а также высокопродуктивные гибриды подсолнечника для разных технологий возделывания.



«В 2024 году “Щелково Агрохим” планирует нарастить площади гибридных участков подсолнечника на Кубани до 7 тыс. га. К 2030 году мы будем производить 1 млн посевных единиц и обеспечивать 25% потребности отечественного рынка семян гибридов подсолнечника, — рассказал генеральный директор компании «Щелково Агрохим», д. х. н., академик РАН Салис Каракотов. — Сейчас в Адыгее ведутся работы по строительству Селекционного центра подсолнечника “Хелианта” в рамках нашего селекционного предприятия “Актив Агро”. Центр получит лицензионное право выращивать гибриды подсолнечника, разработанные селекционным центром «Актив Агро», так что все планы компании уже сейчас претворяются в жизнь».



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