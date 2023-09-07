Самарские аграрии применяют продукт «Щелково Агрохим» для протравливания озимой пшеницы

Самарское представительство «Щелково Агрохим» на Поволжской агропромышленной выставке «Щёлково Агрохим»

2-3 сентября в поселке Усть-Кинельский Самарской области прошла XXV юбилейная Поволжская агропромышленная выставка. Активное участие в ней приняли сотрудники самарского представительства «Щелково Агрохим». В сезон сева озимой пшеницы они рассказывали посетителям о преимуществах инсекто-фунгицидного протравителя ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ

«Этот препарат — наш локомотив при протравливании озимой пшеницы, — говорит глава самарского представительства Андрей Григорьев. — Он инновационный по препаративной форме — суспензионная микроэмульсия, а значит, проникает глубоко и равномерно в семя, обеспечивая полноценную защиту. У аграриев ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ вызывает живой интерес. Люди его уже оценили. Кто-то уже протравил и посеял, кто-то готовится к севу. Удобно и то, что он сочетает четыре действующих вещества (150 г/л ацетамиприда + 100 г/л прохлораза + 20 г/л тебуконазола + 15 г/л пираклостробина), которые борются не только с грибными болезнями, но и с наземными и почвообитающими вредителями. Пираклостробин демонстрирует особую эффективность при подавлении спор патогенных грибов. Сочетание действующих веществ в одном препарате упрощает протравливание, в схеме достаточно использовать ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ и БИОСТИМ СТАРТ, чтобы получить ровные и здоровые всходы зерновых».



«Щелково Агрохим» давно и успешно работает в Самарской области, компания пользуется заслуженным авторитетом, к мнению ее специалистов прислушиваются. Встречи и переговоры на выставочной площадке нередко служат стимулом к новым открытиям в работе, стартом к применению новых технологий.



«Наши партнеры охотно поделились радостью — хорошие виды на урожай гибрида подсолнечника Кречет. Он устойчив к имидазолинону, в условиях Самарской области демонстрирует хорошую продуктивность и масличность. Для уничтожения спектра сорняков на посевах гибрида Кречет наши аграрии применяют гербицид ГЕРМЕС, МД», — уточнил Андрей Григорьев.



По его словам, самарские полеводы с нетерпением ждут выхода на рынок новинки — ГЕРМЕС ФОРТЕ, МД. Трехкомпонентный гербицид демонстрирует усиленное действие как против двудольных, так и против злаковых сорняков благодаря эффекту синергизма. Кроме того, препарат формирует почвенный экран, предотвращая прорастание новых волн сорняков. ГЕРМЕС ФОРТЕ, МД рекомендован к применению на полях, где преобладают трудноискоренимые (марь белая, бодяки, осот, вьюнок полевой) и переросшие сорняки.





Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин наградил «щелковское» представительство золотой медалью выставки

