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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Самарские аграрии применяют продукт «Щелково Агрохим» для протравливания озимой пшеницы

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Самарские аграрии применяют продукт «Щелково Агрохим» для протравливания озимой пшеницы Самарское представительство «Щелково Агрохим» на Поволжской агропромышленной выставке
«Щёлково Агрохим»
Самарские аграрии применяют продукт «Щелково Агрохим» для протравливания озимой пшеницы Самарское представительство «Щелково Агрохим» на Поволжской агропромышленной выставке
«Щёлково Агрохим»

2-3 сентября в поселке Усть-Кинельский Самарской области прошла XXV юбилейная Поволжская агропромышленная выставка. Активное участие в ней приняли сотрудники самарского представительства «Щелково Агрохим». В сезон сева озимой пшеницы они рассказывали посетителям о преимуществах инсекто-фунгицидного протравителя ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ

«Этот препарат — наш локомотив при протравливании озимой пшеницы, — говорит глава самарского представительства Андрей Григорьев. — Он инновационный по препаративной форме — суспензионная микроэмульсия, а значит, проникает глубоко и равномерно в семя, обеспечивая полноценную защиту. У аграриев ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ вызывает живой интерес. Люди его уже оценили. Кто-то уже протравил и посеял, кто-то готовится к севу. Удобно и то, что он сочетает четыре действующих вещества (150 г/л ацетамиприда + 100 г/л прохлораза + 20 г/л тебуконазола + 15 г/л пираклостробина), которые борются не только с грибными болезнями, но и с наземными и почвообитающими вредителями. Пираклостробин демонстрирует особую эффективность при подавлении спор патогенных грибов. Сочетание действующих веществ в одном препарате упрощает протравливание, в схеме достаточно использовать ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ и БИОСТИМ СТАРТ, чтобы получить ровные и здоровые всходы зерновых». 

«» давно и успешно работает в Самарской области, компания пользуется заслуженным авторитетом, к мнению ее специалистов прислушиваются. Встречи и переговоры на выставочной площадке нередко служат стимулом к новым открытиям в работе, стартом к применению новых технологий.

«Наши партнеры охотно поделились радостью — хорошие виды на урожай гибрида подсолнечника Кречет. Он устойчив к имидазолинону, в условиях Самарской области демонстрирует хорошую продуктивность и масличность. Для уничтожения спектра сорняков на посевах гибрида Кречет наши аграрии применяют гербицид ГЕРМЕС, МД», — уточнил Андрей Григорьев. 

По его словам, самарские полеводы с нетерпением ждут выхода на рынок новинки — ГЕРМЕС ФОРТЕ, МД. Трехкомпонентный гербицид демонстрирует усиленное действие как против двудольных, так и против злаковых сорняков благодаря эффекту синергизма. Кроме того, препарат формирует почвенный экран, предотвращая прорастание новых волн сорняков. ГЕРМЕС ФОРТЕ, МД рекомендован к применению на полях, где преобладают трудноискоренимые (марь белая, бодяки, осот, вьюнок полевой) и переросшие сорняки. 

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«Щёлково Агрохим» 

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