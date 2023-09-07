Приглашаем на вебинар «Маркетинг прорыва: что нужно сделать, чтобы прирасти в Х раз?»

Iskakova Practicum

12 сентября 2023 года в 10:00 специально для портала «Агроинвестор» приглашенный спикер Альбина Искакова проведет бесплатный вебинар на тему «Маркетинг прорыва: что нужно сделать, чтобы прирасти в Х раз?»

На вебинаре вас ждет:



Разбор основных маркетинговых проблематик.



Поговорим о том, почему компании не растут больше, чем на 5-10% в год, а часть из них даже не ставит таких планов.



Определение формулы коммерческого успеха.



Узнаем, что в первую очередь нужно делать бизнесам с ассортиментным портфелем продуктов или услуг, ценообразованием, продвижением и рекламой, а также в работе с разными каналами и партнерами по сбыту для достижения значимого коммерческого успеха.



Кому будет полезен вебинар?



Всем, кому небезразличны и от кого зависят результаты компании: собственникам бизнесов, генеральным и коммерческим директорам, директорам по маркетингу.



Материалы вебинара максимально адаптированы под различные отрасли из B2C- и B2B-сегментов, чтобы каждый участник сразу после вебинара мог использовать полученную информацию с пользой для своего бизнеса.



О спикере



Альбина Искакова — эксперт в маркетинге и продажах.



Совокупный опыт управления маркетингом и коммерцией российских бизнесов составляет более 13 лет.



В разные годы Альбина Искакова управляла маркетингом и продажами пяти разных бизнесов с годовым оборотом от 2 до 100 млрд рубл., работающих в сфере B2C и B2B, производящих товары и оказывающих услуги, с федеральной и региональной географией продаж.



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