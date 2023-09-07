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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Секреты успешного свиноводства: как кормить для наилучшего результата?

Партнёрский материал

Секреты успешного свиноводства: как кормить для наилучшего результата?
Секреты успешного свиноводства: как кормить для наилучшего результата?

Свиноводство — драйвер отечественного мясопрома, знания в этой области постоянно пополняются новой информацией

Уникальная возможность — всего за 10 минут, проведенных в онлайн-школе МЕГАКОРМ, вы узнаете о продуктивных породах, особенностях пищеварения разных половозрастных групп и нюансах кормления свиней. Особая ценность видеоурока в экспертных рекомендациях по составлению рационов, в том числе с эффективными решениями от отечественного производителя — компании

Видеоурок ведет главный технический специалист департамента свиноводства компании Елена Херувимских. 

Приятного просмотра!



МЕГАМИКС 

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