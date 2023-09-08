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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Завод «Август-Алабуга» по итогам сезона выпустил 20,5 млн литров препаратов для защиты растений

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Завод «Август-Алабуга» по итогам сезона выпустил 20,5 млн литров препаратов для защиты растений
Фирма «Август»
Завод «Август-Алабуга» по итогам сезона выпустил 20,5 млн литров препаратов для защиты растений
Фирма «Август»

По итогам производственного сезона 2022/23 на предприятии «Август-Алабуга» было выпущено на 12% больше средств для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями растений, чем за аналогичный период в прошлом году: 20,5 млн л против 18,3 млн л.

В ассортимент вошло 21 наименование продукции. В прошедшем сезоне он пополнился двумя препаратами: это протравитель семян «Оплот » в форме водно-суспензионного концентрата (ВСК) и инсектицид «Борей Нео» в форме суспензионного концентрата (СК).

Завод «Август-Алабуга» - ультрасовременное предприятие по производству жидких препаративных форм пестицидов крупнотоннажного выпуска, одна из производственных площадок компании , ведущего игрока на отечественном рынке химических средств защиты растений (ХСЗР). Завод продолжает планомерно наращивать объемы выпуска пестицидов: так, в течение производственного сезона (с сентября по август) 2019/20 на предприятии было произведено 10,5 млн л препаратов, годом позже — 12,3 млн л, в следующем сезоне — 18,3 млн л, а по итогам сезона 2022/23 — 20,5 млн л. Таким образом, в течение четырех лет производительность завода удвоилась. Рекордными стали объемы выпуска продукции в мае 2023 года, когда в течение месяца было произведено 3,16 млн л ХСЗР.

В сезоне 2022/23 на предприятии «Август-Алабуга» продолжилась реализация национального проекта «Производительность труда», благодаря которому завод регулярно улучшает показатели своей деятельности. Так, были созданы две рабочие группы для решения задач по оптимизации процессов и повышению производительности на технологических линиях по выпуску гербицидов в форме ВСК и фунгицидов в форме СК. Принятые меры оказались успешными: на линии ВСК удалось сократить время выполнения процесса на 37%, а на линии СК — на 30%. Кроме того, уровень незавершенного производства на обеих линиях был снижен на треть. В итоге на линии ВСК общую производительность удалось повысить на 37%, а на линии СК — на 52%.

Также на предприятии «Август-Алабуга» был развернут цифровой информационный центр, который осуществляет автоматический сбор данных из программ мониторинга и анализа общей эффективности работы оборудования (на шести технологических линиях), таблиц Excel и учетных систем.

«Инфоцентр, наш новый цифровой инструмент, сочетает в себе средства визуализации исторического и текущего хода производства, а также отклонений от ключевых показателей деятельности и целевого состояния процессов. Это способствует выявлению проблем и минимизации потерь через принятие эффективных управленческих решений и визуальный контроль, — рассказывает генеральный директор «Август-Алабуги» Владимир Алин. — Благодаря функционированию инфоцентра руководители производственных подразделений объективно определяют, какие потери существуют и с помощью чего их можно снизить с целью увеличения выпуска продукции без использования дополнительных мощностей и ресурсов. Также данный инструмент обеспечивает эффективную коммуникацию всех участников оперативных совещаний в едином информационном пространстве».

Еще одной важной новацией стал проект по сокращению расхода воды при промывке технологических линий и по повышению ее эффективности. Для достижения этой цели был применен метод с использованием паровой установки. С ее помощью удалось сократить объем используемой воды на 39%, а эффективность промывки возросла на 74%.

На предприятии было проведено межсезонное обучение сотрудников по широкому кругу тем, в числе которых «Основы бережливого производства», «Контроль качества в процессе производства», «Охрана труда», «Оказание первой помощи», «Электробезопасность», «Пожарная безопасность» и др. Также команда завода прошла обучение по курсу «Промышленный туризм». Соответствующий проект профориентационной направленности, цель которого — заинтересовать талантливую молодежь работой промышленных предприятий, реализуется в Особой экономической зоне «Алабуга». Представители завода получили необходимые навыки по выстраиванию маршрутов и проведению экскурсий, чтобы сделать их более увлекательными и полезными для привлечения новых сотрудников.

Фирма «Август» 

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