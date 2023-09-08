Завод «Август-Алабуга» по итогам сезона выпустил 20,5 млн литров препаратов для защиты растений

Фирма «Август»

По итогам производственного сезона 2022/23 на предприятии «Август-Алабуга» было выпущено на 12% больше средств для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями растений, чем за аналогичный период в прошлом году: 20,5 млн л против 18,3 млн л.

В ассортимент вошло 21 наименование продукции. В прошедшем сезоне он пополнился двумя препаратами: это протравитель семян «Оплот Трио» в форме водно-суспензионного концентрата (ВСК) и инсектицид «Борей Нео» в форме суспензионного концентрата (СК).



Завод «Август-Алабуга» - ультрасовременное предприятие по производству жидких препаративных форм пестицидов крупнотоннажного выпуска, одна из производственных площадок компании «Август», ведущего игрока на отечественном рынке химических средств защиты растений (ХСЗР). Завод продолжает планомерно наращивать объемы выпуска пестицидов: так, в течение производственного сезона (с сентября по август) 2019/20 на предприятии было произведено 10,5 млн л препаратов, годом позже — 12,3 млн л, в следующем сезоне — 18,3 млн л, а по итогам сезона 2022/23 — 20,5 млн л. Таким образом, в течение четырех лет производительность завода удвоилась. Рекордными стали объемы выпуска продукции в мае 2023 года, когда в течение месяца было произведено 3,16 млн л ХСЗР.



В сезоне 2022/23 на предприятии «Август-Алабуга» продолжилась реализация национального проекта «Производительность труда», благодаря которому завод регулярно улучшает показатели своей деятельности. Так, были созданы две рабочие группы для решения задач по оптимизации процессов и повышению производительности на технологических линиях по выпуску гербицидов в форме ВСК и фунгицидов в форме СК. Принятые меры оказались успешными: на линии ВСК удалось сократить время выполнения процесса на 37%, а на линии СК — на 30%. Кроме того, уровень незавершенного производства на обеих линиях был снижен на треть. В итоге на линии ВСК общую производительность удалось повысить на 37%, а на линии СК — на 52%.



Также на предприятии «Август-Алабуга» был развернут цифровой информационный центр, который осуществляет автоматический сбор данных из программ мониторинга и анализа общей эффективности работы оборудования (на шести технологических линиях), таблиц Excel и учетных систем.



«Инфоцентр, наш новый цифровой инструмент, сочетает в себе средства визуализации исторического и текущего хода производства, а также отклонений от ключевых показателей деятельности и целевого состояния процессов. Это способствует выявлению проблем и минимизации потерь через принятие эффективных управленческих решений и визуальный контроль, — рассказывает генеральный директор «Август-Алабуги» Владимир Алин. — Благодаря функционированию инфоцентра руководители производственных подразделений объективно определяют, какие потери существуют и с помощью чего их можно снизить с целью увеличения выпуска продукции без использования дополнительных мощностей и ресурсов. Также данный инструмент обеспечивает эффективную коммуникацию всех участников оперативных совещаний в едином информационном пространстве».



Еще одной важной новацией стал проект по сокращению расхода воды при промывке технологических линий и по повышению ее эффективности. Для достижения этой цели был применен метод с использованием паровой установки. С ее помощью удалось сократить объем используемой воды на 39%, а эффективность промывки возросла на 74%.



На предприятии было проведено межсезонное обучение сотрудников по широкому кругу тем, в числе которых «Основы бережливого производства», «Контроль качества в процессе производства», «Охрана труда», «Оказание первой помощи», «Электробезопасность», «Пожарная безопасность» и др. Также команда завода прошла обучение по курсу «Промышленный туризм». Соответствующий проект профориентационной направленности, цель которого — заинтересовать талантливую молодежь работой промышленных предприятий, реализуется в Особой экономической зоне «Алабуга». Представители завода получили необходимые навыки по выстраиванию маршрутов и проведению экскурсий, чтобы сделать их более увлекательными и полезными для привлечения новых сотрудников.

