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В 2025 году ЦБ РФ планирует выпуск монеты 10 рублей «Работник сельского хозяйства»

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В 2025 году ЦБ РФ планирует выпуск монеты 10 рублей «Работник сельского хозяйства»
Filtorg.ru
В 2025 году ЦБ РФ планирует выпуск монеты 10 рублей «Работник сельского хозяйства»
Filtorg.ru

История монет «Человек труда»

Монеты серии «Человек труда» появились еще в СССР. В России их решили возродить в 2014 году, чтобы привлечь внимание людей, в частности молодежи, к фундаментальным рабочим профессиям. 

Так, продолжая славную традицию Советского Союза, Центробанк уделил внимание специальностям, о которых обычно не говорят: работник нефтегазовой отрасли, добывающей промышленности, транспортной сферы и металлургии. Вся серия представлена 10-рублевыми монетами. 

Недавно Центробанк сообщил, что на монете 10 рублей 2025 года будет изображен работник сельского хозяйства.

Ранее в серии уже вышли монеты:

  • Металлург — выпущена в 2020 году;

  • Работник транспортной сферы — выпущена в 2020 году;

  • Работник нефтегазовой отрасли — выпущена 2021 году;

  • Работник добывающей промышленности — выпущена в 2022 году. 

Эти и другие монеты серии «Человек труда» являются законным средством наличного платежа в любых магазинах на территории России.

План выпуска новых монет от ЦБ РФ 

Серию не собираются забрасывать, и в 2023 году в оборот вышла новая монета, которая посвящена работникам строительной сферы. В 2024 году в обращение выйдет новая линейка «Человек труда», в этот раз посвященная учителям. 

Такая информация значится в планах выпуска на официальном сайте ЦБ (источник: cbr.ru).

Характеристики серии

Все монеты серии «Человек труда» произведены из стали с гальваническим латунным покрытием. Масса составляет 5,63 г (погрешность — 0,15 г). Диаметр — 22 мм, а толщина — 2,2 мм. 

Гурт состоит из шести участков по пять рифов, а также шести участков по семь рифов, которые чередуются 12 гладкими участками. 

За оформление монет отвечал художник А. А. Брынза и скульптор А. Н. Бессонов. Чеканка происходит в Московском монетном дворе. 

На аверсе изображен номинал монеты в 10 рублей. Внутри нуля скрыто изображение числа «10» и надписи «РУБ», которые видно при изменении угла обзора. По бокам стилизованное изображение лавровых ветвей и дуба. Вдоль канта расположена надпись «БАНК РОССИИ», с противоположной стороны — год выпуска. На лицевой стороне изображен работник. Например, на монете 2022 года представлен шахтер с отбойным молотком в руках. 

Каждая линейка монет выпускается тиражом в 1 млн штук.

Filtorg.ru 

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