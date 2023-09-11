2023 год: уже пора выбирать отечественную технику?

Ростсельмаш

Риски для АПК в 2023 году уже понятны — валютные колебания и проблемы, связанные с сельхозтехникой из-за ухода западных компаний. Дождаться расходников и комплектующих для иностранной техники и раньше иногда было проблемой, а теперь стало настоящим квестом: невозможно угадать, откуда придет запчасть, когда и сколько будет стоить

Вот только фермерам не до игр, работать надо. И сейчас работать лучше на российской технике. Это в значительной степени защитит аграриев от валютных рисков и перебоев с поставками комплектующих в разгар сезона.



По данным компании «Ростсельмаш», 70% российских сельхозпроизводителей столкнулись с отсутствием определенности с поставками техники еще в 2022 году.



Прогнозы для российских производителей оптимистичные — производство будет увеличиваться из-за растущего спроса со стороны отечественных потребителей. Китай его удовлетворить не сможет — не изготавливает страна мощные тракторы и комбайны. Из-за климатических (и не только) отличий КНР производит компактные машины для малых форм хозяйствования. В Индии и Иране тоже совсем другие нарезка полей и климат, который, в частности, не требует кабины.







Раньше мы спорили, какие же сельхозмашины выгоднее покупать — импортные или отечественные? В новых реалиях спор решился сам собой: гораздо важнее наличие запчастей и специалистов, способных быстро отремонтировать вышедший из строя трактор.



Сама техника в России совершенствуется, качество ее растет. Например, оборудование производства «Ростсельмаш» перед тем, как отправиться к клиенту, проходит проверку в несколько этапов. Прямо в полевых условиях проводится обучение персонала работе с ней. При возникновении любых нюансов в ходе эксплуатации специалиста можно вызвать прямо на объект. Причем с задачей справится любой сотрудник: достаточно отсканировать QR-код на технике, подать заявку через приложение или позвонить. Бригада выезжает на место безотлагательно (от 1 часа).



При этом гарантийное обслуживание техники «Ростсельмаш» предоставляется на 2 года или отработанные моточасы — от 600 до 2000 в зависимости от типа техники.



Еще одним преимуществом работы на российской технике станет возможность поменять дорогие узлы в рамках постгарантийного обслуживания. У компании свой склад запчастей и расходников, ждать или искать аналоги не придется.







Клиенты «Ростсельмаш» не знают и другой проблемы параллельного импорта: неуместности технических решений, когда запчасть, рассчитанную для работы в пустынном климате, ставят на технику, занятую в субтропиках. Долго такая конструкция не протянет, даже если качество исходных деталей было безупречным.



У «Ростсельмаш» такой проблемы нет: техника будет работать именно в российском климате, и при -20ºС (с помощью специальной технологии для покрытия снега) и летом на юге при +50ºС.



Еще один тренд последних лет — технологичность. Например, «Ростсельмаш» разработал платформу «РСМ Агротроник». Это инновационная система агроменеджмента и мониторинга операций машин, которая поднимает автоматизацию на новый уровень. На экране можно увидеть геолокацию всего парка машин, все заданные параметры, топливо, какие работы сейчас ведутся, рабочее время каждого механизатора, предупреждение об аварийных ситуациях. Система «РСМ Фейс АйДи» позволяет идентифицировать механизатора, управляющего комбайном или трактором, по биометрии лица, а значит, разрешить ему доступ к машине, а также вести контроль его рабочего времени.



Сейчас география производства «Ростсельмаш» - более 50 стран, филиалы можно найти в любой точке России. И клиентская база уверенно растет.

