разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Беспилотная авиация для полей и умная ферма привлекли внимание молодежи

Партнёрский материал

Беспилотная авиация для полей и умная ферма привлекли внимание молодежи
«Агрорусь-2023»
Беспилотная авиация для полей и умная ферма привлекли внимание молодежи
«Агрорусь-2023»

1 сентября, в День знаний, на площадке выставки «Агрорусь-2023» прошла интерактивная профориентационная программа Регионального форума совета молодых ученых

В завершающий день павильон, где представлены современные достижения агросферы, посетила молодежь, которая выбирает будущую специальность и предполагает связать свою профессиональную, а возможно, и научную деятельность с сельским хозяйством.

Для ребят было организовано знакомство с лабораторией микроклонального размножения картофеля, роботизированной автономной «умной фермой» для моделирования различных процессов в сельском хозяйстве, беспилотной системой авиации для обследования и фотофиксации полей.

Кроме того, гости мероприятия снаружи и внутри осмотрели сельскохозяйственную технику — трактор «Кировец» К-424, комбайны, снегоуборочную технику и другие экспонаты.

Региональный форум совета молодых ученых «Потенциал молодых ученых как драйвер развития АПК» проходит в рамках 32-й Международной агропромышленной выставки «Агрорусь-2023». Его организатором выступает Санкт-Петербургский государственный аграрный университет и АНО «СоБытие» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

«Агрорусь-2023» 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2023
Кадровая брешь. Воровство и нерабочие мотивационные схемы сотрудников в сельском хозяйстве: кто виноват и что делать?

«Агротехника и технологии»

Кадровая брешь. Воровство и нерабочие мотивационные схемы сотрудников в сельском хозяйстве: кто виноват и что делать?
«Агроинвестор» №09, сентябрь 2023

Журнал

«Агроинвестор» №09, сентябрь 2023
АПК зовут в Африку. В чем потенциал сотрудничества со странами континента

«Агроинвестор»

АПК зовут в Африку. В чем потенциал сотрудничества со странами континента
ЛПХ-зависимый агро. 77% сельхозпродукции в Забайкальском крае производят хозяйства населения

«Агроинвестор»

ЛПХ-зависимый агро. 77% сельхозпродукции в Забайкальском крае производят хозяйства населения