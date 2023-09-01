Беспилотная авиация для полей и умная ферма привлекли внимание молодежи

«Агрорусь-2023»

1 сентября, в День знаний, на площадке выставки «Агрорусь-2023» прошла интерактивная профориентационная программа Регионального форума совета молодых ученых

В завершающий день павильон, где представлены современные достижения агросферы, посетила молодежь, которая выбирает будущую специальность и предполагает связать свою профессиональную, а возможно, и научную деятельность с сельским хозяйством.



Для ребят было организовано знакомство с лабораторией микроклонального размножения картофеля, роботизированной автономной «умной фермой» для моделирования различных процессов в сельском хозяйстве, беспилотной системой авиации для обследования и фотофиксации полей.



Кроме того, гости мероприятия снаружи и внутри осмотрели сельскохозяйственную технику — трактор «Кировец» К-424, комбайны, снегоуборочную технику и другие экспонаты.



Региональный форум совета молодых ученых «Потенциал молодых ученых как драйвер развития АПК» проходит в рамках 32-й Международной агропромышленной выставки «Агрорусь-2023». Его организатором выступает Санкт-Петербургский государственный аграрный университет и АНО «СоБытие» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

