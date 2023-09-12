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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Модернизация АПК Египта с «Ростсельмаш»

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Модернизация АПК Египта с «Ростсельмаш»
Ростсельмаш
Модернизация АПК Египта с «Ростсельмаш»
Ростсельмаш

Компания «Ростсельмаш» приняла участие в деловой миссии российских производителей в Египте в рамках Международной выставки сельского хозяйства и пищевой промышленности Sahara Expo — 2023

На мероприятии компания представила пресс-подборщик TUKAN 1600, который не первый год успешно работает на полях Египта. С презентацией модельного ряда сельхозтехники на стенде ознакомилась официальная делегация во главе с министром сельского хозяйства и мелиорации Египта, а также представителями Министерства обороны. В течение двух дней были проведены встречи с потенциальными партнерами и потребителями сельхозтехники.

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Мероприятие собрало свыше 200 участников и 67 тыс. посетителей. По словам Аллы Елизаровой, директора Ассоциации «», российские сельхозмашиностроители активно расширяют географию присутствия за рубежом, перестраивают логистику, осваивают новые рынки, ищут партнеров. В этой связи очень важна организация подобных бизнес-миссий, которые дают возможность очно провести важные переговоры, обсудить детали дальнейшего взаимодействия и наметить конкретные шаги для его развития.

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«» отмечает высокий потенциал развивающихся рынков региона и заинтересован в дальнейшем сотрудничестве по модернизации сельского хозяйства Египта.

Стоит отметить, что в 2021 и 2022 годах в результате победы нашего дилера в государственных тендерах в североафриканскую республику была ввезена основная партия техники. «» поставил зерноуборочные комбайны двух моделей серии ACROS: 585 и 595 PLUS, а также роторный TORUM 785. 

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Поставка комбайнов в 2022 году

Помимо комбайновой линейки, в Египте работает порядка 100 единиц прицепной и навесной техники, включая культиваторы серии R, прицепные опрыскиватели RSM TS-3200 SATELITE, подсолнечные жатки FALCON 870, кукурузные адаптеры, пресс-подборщики TUKAN 1600. 

В экстремально сложных агроклиматических условиях зернопроизводства в Египте техника «» прошла экзамен надежности и производительности. По результатам работы агромашин в 2021 и 2022 годах «» получил заказ на поставку очередной партии комбайнов ACROS. Первые машины уже отгружены.

Специалисты компании проводят досборку и предпродажную подготовку комбайнов, обучают коллег из дилерского центра, Минсельхоза и представителей клиентов грамотной эксплуатации, настройкам и обслуживанию агромашин. С началом уборочной страды на протяжении всех дней вместе с дилером компания обеспечивает сервисное сопровождение техники, то есть в буквальном смысле находится рядом с египетскими механизаторами. 

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Ростсельмаш 

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