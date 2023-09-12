Модернизация АПК Египта с «Ростсельмаш»

Ростсельмаш

Компания «Ростсельмаш» приняла участие в деловой миссии российских производителей в Египте в рамках Международной выставки сельского хозяйства и пищевой промышленности Sahara Expo — 2023

На мероприятии компания представила пресс-подборщик TUKAN 1600, который не первый год успешно работает на полях Египта. С презентацией модельного ряда сельхозтехники на стенде ознакомилась официальная делегация во главе с министром сельского хозяйства и мелиорации Египта, а также представителями Министерства обороны. В течение двух дней были проведены встречи с потенциальными партнерами и потребителями сельхозтехники.







Мероприятие собрало свыше 200 участников и 67 тыс. посетителей. По словам Аллы Елизаровой, директора Ассоциации «Росспецмаш», российские сельхозмашиностроители активно расширяют географию присутствия за рубежом, перестраивают логистику, осваивают новые рынки, ищут партнеров. В этой связи очень важна организация подобных бизнес-миссий, которые дают возможность очно провести важные переговоры, обсудить детали дальнейшего взаимодействия и наметить конкретные шаги для его развития.







«Ростсельмаш» отмечает высокий потенциал развивающихся рынков региона и заинтересован в дальнейшем сотрудничестве по модернизации сельского хозяйства Египта.



Стоит отметить, что в 2021 и 2022 годах в результате победы нашего дилера в государственных тендерах в североафриканскую республику была ввезена основная партия техники. «Ростсельмаш» поставил зерноуборочные комбайны двух моделей серии ACROS: 585 и 595 PLUS, а также роторный TORUM 785.





Поставка комбайнов в 2022 году



Помимо комбайновой линейки, в Египте работает порядка 100 единиц прицепной и навесной техники, включая культиваторы серии R, прицепные опрыскиватели RSM TS-3200 SATELITE, подсолнечные жатки FALCON 870, кукурузные адаптеры, пресс-подборщики TUKAN 1600.



В экстремально сложных агроклиматических условиях зернопроизводства в Египте техника «Ростсельмаш» прошла экзамен надежности и производительности. По результатам работы агромашин в 2021 и 2022 годах «Ростсельмаш» получил заказ на поставку очередной партии комбайнов ACROS. Первые машины уже отгружены.



Специалисты компании проводят досборку и предпродажную подготовку комбайнов, обучают коллег из дилерского центра, Минсельхоза и представителей клиентов грамотной эксплуатации, настройкам и обслуживанию агромашин. С началом уборочной страды на протяжении всех дней вместе с дилером компания обеспечивает сервисное сопровождение техники, то есть в буквальном смысле находится рядом с египетскими механизаторами.





