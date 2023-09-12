День поля на агрополигоне «Приволжье»: урожай 29 сентября!

Агрополигон «Приволжье»

Ждем активных участников, болельщиков и просто сельхозпроизводителей в Приволжский район Самарской области на поле хозяйства «Сев-07»

Триста делянок: сорта, СЗР, минеральное питание. Чтобы вам было удобнее, на осмотр делянок подвозят передвижные платформы. Здесь эксперты от компаний-участников подробно рассказывают о сортах и схемах защиты и питания.



В 10:00 — официальное открытие, а после него в режиме нон-стоп начинаем деловую программу.



Главный редактор портала «Агро Тренд» Николай Лычев предложит разговор о том, что происходит на рынке масличных, и выдаст порцию свежей аналитики и прогнозов.



Что находится «по ту сторону санкций»: новые сорта, гибриды, альтернативные масла — в выступлении президента компании LABOULET SEMENCES (семена кукурузы, подсолнечника, льна улучшенной селекции) Патриса Лабуле.







«Листовые подкормки — деньги на ветер?» — спрашивает к.б.н., эксперт, агроном Сергей Мосунов и отвечает, в каких случаях это утверждение имеет право на существование, но и как сработать, чтобы получить большую прибыль.



«Соя в севообороте — не делайте наших ошибок!» — предлагает фитопатолог, ведущий эксперт по болезням и вредителям на сое в ДФО Татьяна Колесникова. Сейчас Поволжье проходит те же стадии увеличения сои в севообороте, что в свое время проходили дальневосточники. Есть отличный опыт, который можно использовать.



И наконец, контрольная работа: «Основные успехи и основные ошибки уходящего сезона. Что успеваем сделать осенью, чтобы заработать больше?» — от международного эксперта по агротехнологиям Дмитрия Свиридова.



Ну а кульминация программы — безусловно, объявление итогов Агрополигона-2023 и розыгрыш ценных призов.



Мы узнаем имена победителей в конкурсе яровой пшеницы, ячменя и среди ранних сортов сои: самые урожайные и качественные сорта этого сезона.







И разыграем полезные подарки, которые в хозяйстве наверняка пригодятся:



тонну элитных семян пшеницы сорта — лидера агрополигона «Приволжье-2023»;



тонну элитных семян ячменя сорта — лидера агрополигона «Приволжье-2023»;



пять посевных единиц высокоурожайных раннеспелых гибридов кукурузы Лазулия, LABOULET SEMENCES (Франция);



сертификат на лабораторные исследования на сумму 60 тыс. руб. в аккредитованной лаборатории международного уровня «СЖС Восток Лимитед»;



упаковку новейшего активатора роста растений АпаСил для обработки яровых колосовых культур на площади 100 га;



комплекс препаратов для обработки 10 т семян зерновых по технологии Витанолл + Нодикс — снижение стоимости без потери урожайности.



В завершение визита — традиционные экскурсии.







И не забываем, что главное на таких мероприятиях — полезные встречи, которые оборачиваются выгодными контрактами и выгодным опытом: знакомства, общение, обмен опытом, переговоры в зоне закупок.



Приезжайте, будет интересно, полезно, и готовьтесь увозить призы!



Участие в Дне поля свободное, но необходима предварительная регистрация.



Онлайн-регистрация по ссылке



Или звоните: 8 917 018 15 15; 8 927 200 00 45.

