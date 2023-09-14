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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Наталья Тютикова: «Внимания к маркетингу как бизнес-процессу со стороны молочных предприятий становится больше»

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Наталья Тютикова: «Внимания к маркетингу как бизнес-процессу со стороны молочных предприятий становится больше» Наталья Тютикова
WorldFood Moscow 2023
Наталья Тютикова: «Внимания к маркетингу как бизнес-процессу со стороны молочных предприятий становится больше» Наталья Тютикова
WorldFood Moscow 2023

22 сентября в рамках выставки WorldFood Moscow 2023 состоится конференция Клуба маркетологов молочной отрасли «Маркетинг 2023: новые возможности для роста бизнеса». Руководитель Клуба маркетологов Наталья Тютикова рассказала, как меняются подход и отношение производителей молочной продукции к маркетингу, почему на предприятиях он должен работать вместе с технологиями, а также о том, как меняются потребительские предпочтения и почему покупатели даже в кризис не готовы отказываться от любимых продуктов

— Наталья, расскажите, как изменился маркетинг с начала 2023 года? 

— Во-первых, внимания и интереса к маркетингу как бизнес-процессу со стороны производителей стало больше. Причем эта тенденция начала прослеживаться еще до 2023 года. Маркетинг является тем ресурсом, который в меньшей степени освоен нашими молочными предприятиями, чем технологии, выбор оборудования или выстраивание каких-либо других производственных процессов. Но все чаще в своей работе замечаю, что интерес к нему растет, в том числе со стороны технологов. И это очень правильный подход, потому что маркетинг без технологий, как и технологии без маркетинга, на производстве существовать не может: они тесно взаимосвязаны. Другое дело, что здесь многое зависит от ресурсов самого предприятия. Но всем игрокам рынка нужно изучать потребителя, изучать сам рынок, знать свою целевую аудиторию — мне кажется, понимания этого становится больше.

— Если говорить о потребительских предпочтениях, что сильнее: покупатели чаще выбирают более бюджетные аналоги или продолжают искать продукты полезные, отвечающие их ценностям и образу жизни, пусть и покупают их в меньшем объеме?

— Тренд на экономию остается сильным, важно понимать, что мы от него никуда не уйдем — как в этом году, так и в следующем. Но потребителю все еще нужен вкусный, качественный продукт, который он оценит как полезный и безопасный для своего здоровья. Выехать только на факторе цены не удастся, потребителя так просто «не купишь». Об этом говорит и мой профессиональный опыт, и все фокус-группы, на которых у меня была возможность побывать. Потребителю интересен продукт, в качестве и вкусе которого он уверен. Отказа от качественного продукта, от любимого продукта нет. Сокращение потребления происходит скорее в объеме — просто на дешевый товар не переходят, качеством поступиться потребитель не готов.

— В сложившихся условиях насколько производители молочных продуктов в России готовы выводить на рынок новинки? Не стало ли их меньше?

— Количество SKU, безусловно, становится меньше. Но те производители, которые решили вести свой бизнес в сегментах средний плюс и выше, в них остаются. Да, конечно, потребление этой категории товаров ниже, чем было до кризиса, но серьезного оттока производителей из этих сегментов, отказа компаний от производства продуктов с добавленной стоимостью — такого нет. В любом случае кризисы — дело временное, все равно есть и будут оставаться потребители, которым нужен товар более высокой ценовой категории, готовые заплатить за продукт, который отвечает их потребностям и представлениям о качестве и вкусе.

— Какие инструменты продвижения молочной продукции, на ваш взгляд, будут наиболее актуальны и эффективны в ближайшем будущем?

— Сейчас наступил некоторый переломный период: с одной стороны, у нас сохраняется традиционализм, с другой — происходит смена поколений покупателей молочной продукции. Как показывают исследования коллег, информацию о качестве продуктов потребитель часто получает от другого потребителя, мнению которого он доверяет. Поэтому наиболее актуальным в ближайшее время будет сарафанное радио. Это еще один довод в пользу того, чтобы не экономить на качестве продукта.

Второй момент — все более и более активной становится категория потребителей, которых я называю «новые взрослые», — это миллениалы от 25 до 40 лет, которые уже создают семьи, имеют источники стабильного дохода, причем немаленького, ведь они уже состоялись как специалисты. А значит, нужно делать ставку на те каналы и форматы, которые наиболее популярны у этой аудитории. Это, безусловно, диджитал-каналы, социальные сети, формат коротких видео. На все виды контента, которые потребляют покупатели поколения миллениалов, нужно обращать внимание, их нужно осваивать и развивать. Не забывая смотреть на визуал: он также должен создаваться с опорой на особенности восприятия контента этим поколением.

Конференция «Маркетинг 2023: новые возможности для роста бизнеса» будет проходить 22 сентября 2023 года, с 11:00 до 15:00 (Москва, «Крокус Экспо», павильон №3, зал «Ритейл»). 

Для участия необходима предварительная регистрация.

Напоминаем, что участники также должны быть зарегистрированы на выставку WorldFood Moscow 2023, получить бесплатный билет по промокоду wfm23iGLBB можно ПО ССЫЛКЕ.

WorldFood Moscow 2023 

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