В Оренбуржье выбирают «щелковские» технологии

«Щёлково Агрохим»

Аграриям и научному сообществу Оренбуржья на ведущей региональной агропромышленной выставке-ярмарке «Меновой двор» были широко представлены «щелковские» технологии

С 6 по 8 сентября 130 компаний из 18 регионов России, Беларуси, Киргизии и Турции продемонстрировали в Оренбурге широкий ассортимент сельхозтехники, оборудования и сырья для эффективного ведения растениеводства, животноводства, осуществления переработки. Кроме того, в ходе работы выставки состоялись более 20 панельных дискуссий.



«Выставка-ярмарка “Меновой двор” - ключевое отраслевое событие. Содержательный и полезный диалог профессионалов на ее площадках позволяет укреплять связь науки и производства, ускорить внедрение и масштабирование в АПК лучших практик», — подчеркнул на открытии губернатор и председатель правительства Оренбургской области Денис Паслер.



«Меновой двор», в частности, стал площадкой для обсуждения отечественных решений и разработок в сфере производства средств защиты растений, а также в селекции сельскохозяйственных культур.



В ходе круглого стола «Средства защиты растений, минеральные удобрения: отечественные решения и разработки. Селекция зерновых культур в Оренбургской области», одним из модераторов которого выступил глава оренбургского представительства «Щелково Агрохим» Алексей Попов, директор департамента продаж «Щелково Агрохим» Реваз Кавтарадзе рассказал о деятельности компании по импортозамещению как в сфере производства ХСЗР, так и в селекции и семеноводстве важнейших сельскохозяйственных культур.







«Щелково Агрохим», выйдя 25 лет назад на аграрный рынок как производитель средств защиты растений, продолжает развивать это направление, создавая новые продукты, что является ноу-хау компании, в наноформуляциях, усиливающих эффективность действия препаратов. Более того, «Щелково Агрохим» разработана технология синтеза семи действующих веществ гербицидов.



За уникальные разработки, не имеющие аналогов в мире, «Щелково Агрохим» получены более 100 патентов. Компания с 2013 года входит в шорт-лист престижной независимой премии в области растениеводства Agrow Awards в различных номинациях.



Препаратами отечественного производителя ХСЗР «Щелково Агрохим» в стране сегодня обрабатывается каждый пятый гектар пашни. Однако целенаправленная работа компании по импортозамещению не ограничилась выпуском средств защиты растений. В «Щелково Агрохим» уже несколько лет занимаются селекцией и семеноводством различных сельскохозяйственных культур.



«Щелковская» селекция бьет рекорд за рекордом. Ежегодно в Госреестр селекционных достижений России вносятся новые сорта пшеницы, сои, а также гибриды сахарной свеклы, подсолнечника.



Результаты уборки сорта озимой пшеницы Ермоловка селекции «Щелково Агрохим» в структурном подразделении компании «Дубовицкое» в Орловской области, внесенные в этом году в «Книгу рекордов России», составили по урожайности на производственных полях — 103,7 ц/га, по максимальной продуктивности -122,6 ц/га.



Ермоловка находится на стадии регистрации для внесения в Госреестр селекционных достижений России, а в Казахстане этот сорт уже зарегистрирован.



В Египте зарегистрированы несколько гибридов сахарной свеклы селекции «Щелково Агрохим». В сезоне 2022/23 урожайность гибрида Вулкан при массе корнеплода порядка 2 кг составила 134,5 т/га!



Сорта и гибриды селекции «Щелково Агрохим» продолжают проходить испытания за рубежом для последующей регистрации. «Щелково Агрохим» на мировом уровне обеспечивает импортозамещение — независимость от западных производителей.



А директор по науке структурного подразделения «Щелково Агрохим» — «Актив Агро», где занимаются селекцией подсолнечника, Виктор Рядчиков, выступая на круглом столе, отметил, что путь к успеху — российские семена подсолнечника.



Интерес к выступлению был огромный, ведь подсолнечник занимает в Оренбуржье около 1,1 млн га. И все больше оренбургские просторы завоевывает «щелковский» Кречет.



Как рассказал Алексей Попов, за несколько дней работы агровыставки и сразу после нее в представительство поступило заявок на приобретение семян этого гибрида на 150 тыс. га.



«Щелково Агрохим» своим участием в региональных агропромышленных выставках успешно решает проблему пока еще сложного отношения российских производителей к отечественным семенам.

